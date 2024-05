Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ở 3 tỉnh, thành phía Nam

Kiện toàn nhân sự ở thành phố đông dân nhất Bình Dương

Sáng 8/5, Thành ủy - UBND TP Dĩ An (Bình Dương) đã tổ chức hội nghị trao các quyết định điều động , luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo.

Theo đó, TP Dĩ An điều động, luân chuyển ông Nguyễn Chánh Bình - Phó giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng làm Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Thắng và giới thiệu HĐND phường bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

TP Dĩ An trao quyết định về công tác cán bộ sáng 8/5

Bổ nhiệm ông Trần Vĩnh Liêm - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Dĩ An.

Điều động, luân chuyển ông Trần Văn Đào - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thắng giữ chức Trưởng phòng Tư pháp và ông Nguyễn Quốc Minh - Phó phòng Quản lý đô thị giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng TP Dĩ An.

Công bố quyết định của Chủ tịch tỉnh Bình Thuận về công tác cán bộ

Sáng 6/5, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị về công tác cán bộ . Tại hội nghị, ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận.

Trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Thanh Long.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Thanh Long năm nay 45 tuổi, tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Cao cấp lý luận chính trị và có thời gian dài công tác trong ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận.

Công an tỉnh Tây Ninh điều động, bổ nhiệm cán bộ

Trong 2 ngày 7 và 8/5, Công an Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ .

Ngày 8/5, Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định cho Trung tá Ca Hoài Phương, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP Tây Ninh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm vào ngày 7/5. Ảnh: Báo Tây Ninh.

Một ngày trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Trãi cũng trao các quyết định điều động cho các cán bộ gồm: Thượng tá Phạm Minh Trí - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tham mưu; Thượng tá Nguyễn Bảo Chi - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh; Thượng tá Trà Hùng Cường - Phó trưởng Công an thị xã Hòa Thành, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trung tá Lê Hồng Phú - Đội trưởng Đội Thanh tra hành chính và chuyên ngành, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Trung tá Nguyễn Khánh Ly - Trưởng Công an phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.