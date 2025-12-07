Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều gì khiến chiến dịch "săn tuần lộc" của Jollibee gây sốt trên mạng xã hội?

07-12-2025 - 15:50 PM | Thị trường

Tuy khó nhưng các thương hiệu kinh doanh ẩm thực (F&B) nhỏ vẫn có thể học theo Jollibee để thu hút khách hàng mùa lễ hội cuối năm

Những ngày qua, khi "trend" "mua gà rán săn tuần lộc" bùng nổ, những khách hàng mua gà rán Jollibee trở nên dễ tính đến bất thường. Họ sẵn sàng chấp nhận combo bị hụt 1 phần gà hoặc 1 mì Ý so với combo thường miễn là được sở hữu món quà đang sốt xình xịch trên mạng xã hội.

Bình luận về trường hợp thương hiệu gà rán Jollibee đang gây sốt thị trường F&B với chương trình mua combo gà rán 149k tặng gấu bông tuần lộc, ông Đỗ Duy Thanh, chuyên gia F&B, nhận định chiến dịch đã đánh trúng cảm xúc – triển khai chuẩn chỉnh – và tạo ra hiệu ứng xã hội mạnh.

Cơn sốt combo gà rán Jollibee và bài học cho chuỗi ẩm thực Việt Nam - Ảnh 2.

Khách hàng đổ xô mua combo gà rán tặng tuần lộc

"Cụ thể, quà tặng thú nhồi bông tuần lộc có "biểu tượng mùa lễ" khi đạt các tiêu chí: Dễ thương, có tính sưu tầm, gắn với hình ảnh gia đình – trẻ nhỏ và ai cũng muốn có để chụp ảnh check-in. Hai combo giá 149.000 đồng mà thương hiệu thiết kế cũng toàn những "món best seller", chủ lực giúp phục vụ nhanh, tránh quá tải" – ông Thanh phân tích.

Theo chuyên gia này, để thực hiện chiến dịch dự kiến kéo dài 2 tháng như Jollibee, thương hiệu phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước như đặt tuần lộc, phân phối hàng về các điểm bán, huấn luyện nhân viên, sắp xếp quy trình phục vụ combo, phòng ngừa thiếu hàng, phòng quá tải,…

Đây là một chiến dịch rất phức tạp nhưng, theo ông Thanh, các thương hiệu F&B khác vẫn có thể học được, như tìm quà thỏa mãn các tiêu chí: dễ thương, hợp mùa, lên hình đẹp, có tính giới hạn, đáng phải sở hữu mà vẫn rẻ. Combo tặng quà phải đơn giản, có những món bán chạy của thương hiệu để hút khách hàng và vận hành thật mượt.

Một phiên bản mini hoàn toàn khả thi với số lượng quà từ 1.000 – 2.000 suất, tập trung 1-3 chi nhánh, thời gian 10-14 ngày và tập trung vào quà đẹp, khoảnh khắc đẹp cho khách. "Người tiêu dùng F&B không mua bằng phép tính. Họ mua bằng cảm xúc. Đó là lý do dù mua một combo "thiệt hơn mua một miếng gà" (so với combo không có tuần lộc – PV), khách vẫn mua ầm ầm" – ông Thanh nhấn mạnh.

Nhân viên một cửa hàng Jollibee tất bật chuẩn bị tuần lộc cho khách

Trong khi đó, ông Nguyễn Đỗ Anh Quân, Giám đốc nhãn hàng iPOS.vn, nhận xét chiến dịch của Jollibee đơn giản với thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu mang tới tương tác mạnh mẽ.

Đây là ví dụ điển hình của việc hiểu đúng động lực xã hội trong mùa lễ. Jollibee đã nghiên cứu kỹ tệp khách hàng, đưa ra nhóm combo sát nhất với nhu cầu.

Bên cạnh đó, cảm giác FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ) được đẩy lên cao trào trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng TikTok. Cảnh xếp hàng dài và cảm xúc sung sướng khi nhận quà, chính là "nguyên liệu" của truyền thông: càng đông, càng nhiều người thấy.

"Để thực hiện và có tính gia tăng truyền thông mạnh mẽ như Jollibee thì rất khó, do có nhiều yếu tố thực hiện. Tuy vậy, các thương hiệu F&B khác có thể học hỏi "case study" này áp dụng với chính khách hàng của mình.

Đây có thể là cơ hội đẩy mạnh giá trị chi tiêu trên mỗi đơn hàng của khách hàng. Thương hiệu có thể tạo ra các combo lễ hội tặng kèm một món quà xinh xắn, phù hợp với tệp khách hàng phục vụ chính" – giám đốc nhãn hàng Ipos.vn gợi ý.

Đặt Jollibee săn tuần lộc Noel, khách bị chỉ trích vì khiến shipper phải chờ cả tiếng: Dân mạng tranh cãi dữ dội

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

Từ Khóa:
Jollibee

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quốc gia Đông Nam Á thông báo vừa đón tin vui từ xuất khẩu gạo: Đã xuất khẩu sang 72 thị trường, sắp trở thành đối thủ của Việt Nam, Thái Lan tại Philippines

Một quốc gia Đông Nam Á thông báo vừa đón tin vui từ xuất khẩu gạo: Đã xuất khẩu sang 72 thị trường, sắp trở thành đối thủ của Việt Nam, Thái Lan tại Philippines Nổi bật

Giống lúa ST25 sản xuất bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu

Giống lúa ST25 sản xuất bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu Nổi bật

Ngành kinh tế tỷ đô bứt tốc ngoạn mục, Trung Quốc có đóng góp quan trọng nhất

Ngành kinh tế tỷ đô bứt tốc ngoạn mục, Trung Quốc có đóng góp quan trọng nhất

15:24 , 07/12/2025
Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị khách tố có dòi: Sáng quản lý phủ nhận, trưa quán dừng hoạt động

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị khách tố có dòi: Sáng quản lý phủ nhận, trưa quán dừng hoạt động

14:27 , 07/12/2025
Giống người thật, biết chơi bóng rổ như vận động viên chuyên nghiệp - ngày robot của Trung Quốc thay thế người thật không còn xa

Giống người thật, biết chơi bóng rổ như vận động viên chuyên nghiệp - ngày robot của Trung Quốc thay thế người thật không còn xa

13:45 , 07/12/2025
5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất 2025

5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất 2025

13:30 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên