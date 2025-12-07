Điều gì khiến chiến dịch "săn tuần lộc" của Jollibee gây sốt trên mạng xã hội?

Những ngày qua, khi "trend" "mua gà rán săn tuần lộc" bùng nổ, những khách hàng mua gà rán Jollibee trở nên dễ tính đến bất thường. Họ sẵn sàng chấp nhận combo bị hụt 1 phần gà hoặc 1 mì Ý so với combo thường miễn là được sở hữu món quà đang sốt xình xịch trên mạng xã hội.

Bình luận về trường hợp thương hiệu gà rán Jollibee đang gây sốt thị trường F&B với chương trình mua combo gà rán 149k tặng gấu bông tuần lộc, ông Đỗ Duy Thanh, chuyên gia F&B, nhận định chiến dịch đã đánh trúng cảm xúc – triển khai chuẩn chỉnh – và tạo ra hiệu ứng xã hội mạnh.

Khách hàng đổ xô mua combo gà rán tặng tuần lộc

"Cụ thể, quà tặng thú nhồi bông tuần lộc có "biểu tượng mùa lễ" khi đạt các tiêu chí: Dễ thương, có tính sưu tầm, gắn với hình ảnh gia đình – trẻ nhỏ và ai cũng muốn có để chụp ảnh check-in. Hai combo giá 149.000 đồng mà thương hiệu thiết kế cũng toàn những "món best seller", chủ lực giúp phục vụ nhanh, tránh quá tải" – ông Thanh phân tích.

Theo chuyên gia này, để thực hiện chiến dịch dự kiến kéo dài 2 tháng như Jollibee, thương hiệu phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước như đặt tuần lộc, phân phối hàng về các điểm bán, huấn luyện nhân viên, sắp xếp quy trình phục vụ combo, phòng ngừa thiếu hàng, phòng quá tải,…

Đây là một chiến dịch rất phức tạp nhưng, theo ông Thanh, các thương hiệu F&B khác vẫn có thể học được, như tìm quà thỏa mãn các tiêu chí: dễ thương, hợp mùa, lên hình đẹp, có tính giới hạn, đáng phải sở hữu mà vẫn rẻ. Combo tặng quà phải đơn giản, có những món bán chạy của thương hiệu để hút khách hàng và vận hành thật mượt.

Một phiên bản mini hoàn toàn khả thi với số lượng quà từ 1.000 – 2.000 suất, tập trung 1-3 chi nhánh, thời gian 10-14 ngày và tập trung vào quà đẹp, khoảnh khắc đẹp cho khách. "Người tiêu dùng F&B không mua bằng phép tính. Họ mua bằng cảm xúc. Đó là lý do dù mua một combo "thiệt hơn mua một miếng gà" (so với combo không có tuần lộc – PV), khách vẫn mua ầm ầm" – ông Thanh nhấn mạnh.

Nhân viên một cửa hàng Jollibee tất bật chuẩn bị tuần lộc cho khách



Trong khi đó, ông Nguyễn Đỗ Anh Quân, Giám đốc nhãn hàng iPOS.vn, nhận xét chiến dịch của Jollibee đơn giản với thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu mang tới tương tác mạnh mẽ.

Đây là ví dụ điển hình của việc hiểu đúng động lực xã hội trong mùa lễ. Jollibee đã nghiên cứu kỹ tệp khách hàng, đưa ra nhóm combo sát nhất với nhu cầu.

Bên cạnh đó, cảm giác FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ) được đẩy lên cao trào trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng TikTok. Cảnh xếp hàng dài và cảm xúc sung sướng khi nhận quà, chính là "nguyên liệu" của truyền thông: càng đông, càng nhiều người thấy.

"Để thực hiện và có tính gia tăng truyền thông mạnh mẽ như Jollibee thì rất khó, do có nhiều yếu tố thực hiện. Tuy vậy, các thương hiệu F&B khác có thể học hỏi "case study" này áp dụng với chính khách hàng của mình.

Đây có thể là cơ hội đẩy mạnh giá trị chi tiêu trên mỗi đơn hàng của khách hàng. Thương hiệu có thể tạo ra các combo lễ hội tặng kèm một món quà xinh xắn, phù hợp với tệp khách hàng phục vụ chính" – giám đốc nhãn hàng Ipos.vn gợi ý.