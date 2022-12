Điều gì khiến iPhone 14 Plus trở thành một trong những sản phẩm công nghệ thất bại nhất năm 2022?

Trong số tất cả mẫu iPhone thuộc dòng sản phẩm mới nhất của Apple ra mắt trong năm 2022, iPhone 14 Plus được coi là sản phẩm có hiệu suất kém nhất, xét về mặt doanh số.

iPhone 14 Plus có thể coi là một trong những chiếc iPhone tốt nhất mà Apple đã tạo ra. Nó được trang bị hệ điều hành iOS mới nhất, bộ xử lý vượt trội so với hầu hết điện thoại Android, màn hình lớn, có thời lượng pin tốt nhất mà người dùng có thể tìm thấy trên một chiếc điện thoại thông minh.

Dù sở hữu tất cả những yếu tố kể trên, doanh số của iPhone 14 Plus không được như mong đợi. Trên thực tế, một số báo cáo cho rằng Apple đã giảm quy mô sản xuất iPhone 14 Plus để tập trung vào iPhone 14 Pro và Pro Max.

Trang Digital Trends nhận xét, không chỉ là sản phẩm tệ nhất trong số những sản phẩm mới được ra mắt trong năm nay của Apple mà iPhone 14 Plus còn nằm trong danh sách những chiếc iPhone tệ nhất mọi thời đại.

Giá quá đắt

Digital Trends khẳng định iPhone 14 Plus là một chiếc điện thoại rất đắt tiền. Tất nhiên, iPhone là một sản phẩm đắt tiền, nhưng vẫn có những thứ đặc biệt khiến người dùng phải bận tâm, từ giá cả, ứng dụng, chức năng,...

Những câu hỏi này không thực sự quan trọng khi mua sắm những chiếc smartphone tầm trung. Tuy nhiên, khi người dùng phải chi ra số tiền lớn cho một chiếc điện thoại, những câu hỏi đó cần được quan tâm nhiều hơn.

Với số tiền bỏ ra để sở hữu chiếc iPhone 14 Plus, người mua hoàn toàn có thể bỏ thêm ít tiền để sở hữu chiếc iPhone 14 Pro Max với hiệu năng tốt hơn, Hoặc với giá rẻ hơn một chút, người dùng có thể mua iPhone 13 Pro Max với hiệu suất không kém chiếc iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Plus có thể không phải là một thất bại quá lớn của Apple bởi đây chỉ là sản phẩm bổ sung. Chuyên gia Avi Greengart của Techsponential cho rằng nếu không biết kỳ vọng của Apple cho từng sản phẩm, sẽ rất khó để xác định sản phẩm đó là thất bại hay thành công.

Công nghệ không quá nổi trội

Hai sản phẩm iPhone 13 Pro và 13 Pro Max của Apple sở hữu những chiếc camera có độ phân giải tuyệt vời, tốc độ làm mới cao và thời lượng pin lâu hơn so với mẫu iPhone 13 trong cùng dòng sản phẩm iPhone 13 Series.

Apple cũng làm điều tương tự đối với iPhone 14 và 14 Plus. Công ty đã sử dụng nhiều công nghệ cũ trên iPhone 13 cho hai sản phẩm iPhone 14 và 14 Plus. Tuy nhiên, cách làm này của Apple cũng tạo ra nhiều vấn đề khi người dùng thường chọn mua dòng sản phẩm iPhone 13 cũ với công nghệ tương đương và giá thành rẻ hơn thay vì mua iPhone 14 Plus.

Lấy màn hình làm ví dụ. iPhone 14 Plus được trang bị màn hình có tần số quét 60Hz, kém hơn hẳn so với màn hình có tần số quét 120Hz trên iPhone 13 Pro Max. Ngay cả thời lượng pin được ca ngợi của iPhone 14 Plus cũng chỉ gần bằng so với iPhone 13 Pro Max.

“Tôi nghĩ rằng iPhone 14 Plus đã gặp phải một điểm yếu về sự kết hợp giữa giá cả và thông số kỹ thuật. Tôi đồng ý với bạn rằng Apple có thể giảm giá bán, nhưng nó vẫn khá đắt khi xét đến những nâng cấp nhỏ mà mọi người có thể nhận ra.

Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến các bản nâng cấp lớn trên iPhone 14 Pro và Pro Max hoặc phiên bản cơ bản “tương đối phải chăng” của iPhone 14. iPhone 14 Plus đang nằm ở giữa những sản phẩm này”, Jan Stryjak, phó giám đốc của Counterpoint Research nhận định.

iPhone 14 Plus đã thua

Sự gia tăng của nền kinh tế tuần hoàn, đặc biệt khi người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng khiến các sản phẩm cũ quay trở lại thị trường và có giá rẻ hơn iPhone 14 Plus như iPhone 13 Pro Max hay iPhone 12 Pro Max.

Chiếc iPhone 14 Plus cũng đang phải cạnh tranh với rất nhiều 'anh chị em' khác của mình, từ chiếc iPhone 11 Pro Max cho đến chiếc iPhone 13 Pro Max, tất cả đều có giá hấp dẫn hơn nhiều. Đây rõ ràng là một trận thua của iPhone 14 Plus.

Dù vậy, mùa lễ hội mua sắm cuối năm có lẽ mới là lúc iPhone 14 chứng minh được đây là sản phẩm thành công. Apple sẽ hướng tới những tệp khách hàng còn lại, những người không quá quan tâm tới những cập nhật lớn và dễ bị thuyết phục hơn khi được hưởng những chính sách ưu đãi tốt.

