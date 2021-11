Điều gì khiến MSB liên tiếp được các tổ chức uy tín đánh giá cao?

Theo đó, chuỗi 5 giải thưởng lớn mà MSB hân hạnh được nhận bao gồm "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí Global Finance trao tặng, "Ngân hàng có sản phẩm bán lẻ sáng tạo nhất" do Tạp chí World Economic đánh giá, "Ngân hàng dẫn đầu về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2021" do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vinh danh, Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam với sự đánh giá từ Vietnam Report và một trong những "nơi làm việc tốt nhất Châu Á" do Tạp chí HR Asia bình chọn. Để được xướng tên tại các hạng mục này, MSB đã vượt qua tiêu chí khắt khe từ Hội đồng thẩm định cũng như những khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng.

Tiên phong số hóa Ngân hàng

Năm 2021, MSB chính thức triển khai 2 dự án trọng điểm thuộc tổ hợp công nghệ cao là Nhà máy số (Digital Factory) và Hiện đại hóa hệ thống lõi ngân hàng (Core Banking).

Với mức đầu tư xấp xỉ 2000 tỷ đồng, Nhà máy số được coi là chiến lược "xương sống" của Ngân hàng nhằm chuyển dịch và lan tỏa văn hóa số trong nội bộ cũng như nâng cao hành trình trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, MSB cũng kích hoạt dự án nâng cấp Core Banking với tổng vốn đầu tư lên tới 500 tỷ đồng. Đây là bước đầu tư bài bản về tài chính và nguồn lực của MSB, tạo động lực để dẫn dắt tăng trưởng ngân hàng trong tương lai.

Hai dự án cũng là bước đà để MSB giữ vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số, tạo nên sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ trên thị trường. Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, MSB đang số hóa từng phần và tiến tới số hóa trọn vẹn hành trình trải nghiệm, nâng cao giá trị mà khách hàng có được trong tất cả những giao dịch tài chính.

Định hướng tăng trưởng bền vững

Tính đến hết quý III, MSB đã hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu đề ra cho cả năm 2021. Cụ thể, tổng tài sản của riêng MSB đạt hơn 195 nghìn tỷ, vượt kế hoạch 190.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất của cả năm 2021. Tổng thu nhập thuần lũy kế 9 tháng đạt hơn 7.556 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 4.445 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 2.445, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, MSB đạt được hơn 4.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 2,5 lần với cùng kỳ, vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất của năm 2021 (3.200 tỷ đồng).

Tăng trưởng bứt phá song hành cùng phát triển bền vững, tính đến hết 9 tháng đầu năm, hệ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 của MSB duy trì ở mức 10.8%, tỷ lệ nợ xấu 1,31% và vẫn đang được kiểm soát tốt.

Bên cạnh đó, MSB tiếp tục là ngân hàng tiên phong trên hành trình phát triển và hoàn thiện nền tảng quản trị rủi ro hiện đại theo chuẩn quốc tế khi công bố áp dụng quản trị rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng nội bộ của chuẩn mực Basel II, đồng thời triển khai Basel III trong quản trị rủi ro hoạt động, thị trường và thanh khoản. Điều này giúp MSB quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững.

Sản phẩm, dịch vụ vượt trội

Với sứ mệnh thương hiệu "Vì một cuộc sống thuận ích hơn", MSB luôn nỗ lực là đơn vị tiên phong mang tới khách hàng những sản phẩm hiện đại, tinh gọn trên nền tảng số hóa. Gần đây, MSB cho ra mắt ứng dụng MSB Plus, cho phép người dùng quản lý dễ dàng và thông minh các giao dịch liên quan tới thẻ tín dụng như mở thẻ hoàn toàn trực tuyến, sao kê thẻ, quản lý chi tiêu, hoàn tiền, đổi quà hay chuyển đổi trả góp… Đồng thời, MSB Plus cũng cập nhật liên tục các ưu đãi như hoàn tiền tới 20% khi shopping online, giảm giá tới 30% tại hơn 300 cửa hàng trong Thế giới ưu đãi Joy, trả góp linh hoạt phí chuyển đổi 0%,…tạo điều kiện để chủ thẻ chi tiêu nhưng vẫn tiết kiệm.

MSB phát triển sản phẩm trên nền tảng số hóa

Không chỉ hướng tới khách hàng cá nhân, MSB cũng triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ số ưu việt cho khách hàng doanh nghiệp. Tiêu biểu, khi thực hiện mở tài khoản doanh nghiệp online, chỉ trong vài phút, khách hàng có thể sở hữu 1 tài khoản số đẹp hoàn toàn miễn phí, trải nghiệm chuyển tiền trực tuyến quốc tế, bán ngoại tệ và giải ngân online nhanh chóng không cần đến quầy. Hấp dẫn hơn, với mua bán ngoại tệ trực tuyến, giao dịch được thực hiện nhanh chóng, chốt tỉ giá trong 1 giây, nguồn cung dồi dào và lên tới 140 loại ngoại tệ.

Xây dựng môi trường nội bộ chuyên nghiệp, tận tâm



Bên cạnh việc nâng cao giá trị cho khách hàng, cổ đông và đối tác, MSB cũng tập trung xây dựng môi trường nội bộ chuyên nghiệp, tận tâm, tạo cơ sở để cán bộ nhân viên sẵn sàng cống hiến.

Tại MSB, lộ trình nghề nghiệp là yếu tố quan trọng được tập trung xây dựng, làm tiền đề để cán bộ nhân viên có thể "vươn tầm" trong sự nghiệp của mình. Công tác này luôn được đẩy mạnh để gia tăng trải nghiệm thực tế tại nhiều mảng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự.

Bên cạnh đó, về lương thưởng, cơ chế tại MSB được xây dựng minh bạch, rõ ràng, tương xứng với năng lực. Chính sách phúc lợi cho nhân sự cũng rất đa dạng, bao gồm phúc lợi tài chính (trợ cấp, bảo hiểm, ưu đãi sản phẩm dịch vụ tài chính, quyền mua cổ phiếu ưu đãi…) và phi tài chính (tiêm vacxin phòng chống Covid-19, teambuilding, quà tặng đội ngũ nhân sự và gia đình vào những dịp đặc biệt…). Đây được coi là nền tảng để MSB kiến tạo một môi trường làm việc ý nghĩa, để nhân viên luôn "khỏe" cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chuỗi giải thưởng một lần nữa khẳng định cho vị thế và uy tín của MSB trên thị trường. Với mục tiêu trở thành ngân hàng đáng tin cậy và không ngừng đổi mới, MSB luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn phát triển của cuộc sống hay kinh doanh, chủ động mang tới những giải pháp tài chính thuận ích để "cùng vươn tầm".