Điều gì khiến người trẻ khó “chạm” giấc mơ có căn nhà đầu tiên?

Hơn 60% người trẻ muốn mua nhà lần đầu

Dữ liệu mới đây của Batdongsan.com.vn chỉ ra, nhu cầu mua bất động sản để ở thực tiếp tục dẫn dắt nhu cầu của thị trường. Trong đó, tỉ lệ người mua căn nhà đầu tiên chiếm đến 62%, 38% còn lại đã từng sở hữu bất động sản, hiện có nhu cầu mua thêm.

Cùng với đó, mục đích mua nhà để ở thực dẫn đầu nhu cầu thị trường, chiếm 41%; trong khi mua đầu tư sinh lời hay cho thuê chiếm lần lượt 23% và 14%. Điều này cho thấy, nhu cầu sở hữu chốn an cư luôn hiện hữu trên thị trường. Với người trẻ, họ ưu tiên chỗ ở trước khi nghĩ đến các kế hoạch khác.

Nhu cầu tìm kiếm chốn căn nhà đầu tiên của người trẻ luôn hiện hữu trên thị trường. Nguồn dữ liệu: Batdongsan.com.vn

Cũng theo đơn vị này, nhu cầu tìm kiếm bất động sản ở độ tuổi 25-34 chiếm tỉ lệ cao nhất và duy trì ổn định suốt từ năm 2022 đến tháng 5/2025. Đây là độ tuổi ra trường đi làm được 3-5 năm, hoặc mới lập gia đình có con nhỏ - đối tượng có thu nhập cơ bản ổn định, tích lũy ban đầu khiêm tốn và luôn ấp ủ giấc mơ về một tổ ấm an cư.

Thế nhưng, chính những “nấc thang” tăng giá của bất động sản dần xóa mờ cơ hội có căn nhà đầu tiên của đối tượng này. Với tích lũy ban đầu 300-500 triệu đồng; thu nhập từ 15-25 triệu đồng/tháng, người trẻ phải mất khoảng 25-30 năm mới có thể mua được căn hộ giữa bối cảnh bão giá như hiện nay. Thậm chí, với mức giá trung bình căn hộ sơ cấp đạt 67 triệu đồng/m2 tại Tp.HCM (dữ liệu quý 1/2025 của CBRE) thì cơ hội có nhà của người trẻ đô thị dưới 35 tuổi gần như không bao giờ trở thành hiện thực.

Với mức tích lũy và thu nhập như trên, sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, người trẻ chỉ có thể dành dụm khoảng 6-10 triệu đồng/tháng để trả góp cho chốn an cư (vay 60-70% giá trị căn hộ). Nếu không có một số dự án giá phù hợp thu nhập tại khu lân cận Tp.HCM ra thị trường cùng chính sách thanh toán tối ưu thì có lẽ không bao giờ người trẻ có thể sở hữu được căn nhà đầu tiên trong cuộc đời.

Thực trạng này không chỉ cho thấy cơ hội sở hữu nhà của người trẻ đô thị ngày càng khó khăn mà còn phản ánh nỗi lo về lệch pha cung – cầu vốn đã tồn tại suốt nhiều năm trên thị trường. Việc loay hoay giữa vòng xoáy tăng giá đã khiến nhiều người “nói không” với giấc mơ có nhà tại các đô thị lớn.

Với người trẻ, mua nhà và phải gồng gánh quá sức nợ nần không phải là tiêu chí phù hợp giữa lối sống hiện đại như hiện nay. Mặc dù luôn khao khát về căn nhà đầu tiên trong cuộc đời, song không vì thế mà họ “đánh đổi tương lai”, kìm hãm chất lượng sống.

Làm sao để người trẻ không nặng gánh lo âu khi có nhà?

Trong các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của người trẻ hiện đại thì yếu tố tài chính dẫn đầu danh sách; tiếp đến là vị trí, tiện ích môi trường sống; xu hướng thiết kế căn hộ, tiềm năng phát triển khu vực...

Trước hết, mức giá căn hộ phù hợp với khả năng chi trả là yếu tố then chốt để khách hàng trẻ đưa ra quyết định xuống tiền. Bên cạnh đó, chính sách thanh toán, chương trình ưu đãi từ chủ đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng giúp người mua tiếp cận dễ hơn với chốn an cư.

Không khó hiểu khi thời gian qua, các dự án căn hộ có giá phù hợp nhu cầu này trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền của những người đang tìm kiếm chốn an cư đầu tiên. Theo một sàn bất động sản, đối tượng khách hàng trẻ chiếm tỉ lệ 60-70% trong các giao dịch căn hộ. Giá vừa tầm và thanh toán dễ thở khiến những người có tích lũy khiêm tốn không phải “nặng gánh lo âu” khi sở hữu căn nhà.

Thực tế, mức giá tốt không chỉ phù hợp với người có nhu cầu ở thực mà rất có lợi cho nhà đầu tư. Số vốn bỏ ra không quá nhiều - biên độ lợi nhuận tốt, giúp hạn chế rủi ro đầu tư là lý do khiến không ít nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ở các dự án thuộc phân khúc này. Phần lớn họ đã từng đầu tư bất động sản và muốn đa dạng danh mục đầu tư ở loại hình căn hộ, có thể linh hoạt cho thuê hoặc chuyển nhượng.

Căn hộ dễ sở hữu với giá phù hợp thu nhập, khoảng cách kết nối gần, môi trường sống thoải mái là tiêu chí được người trẻ quan tâm.

Ngoài yếu tố giá thì vị trí di chuyển, môi trường sống cũng được người trẻ quan tâm khi tìm mua nhà. Từ khá lâu, đối với người mua, khoảng cách km bao xa không quan trọng bằng thời gian di chuyển bao lâu. Ranh giới địa chính không còn là rào cản tâm lý, khi rất nhiều người trẻ mua nhà khu ven nhưng đi làm tại trung tâm TP.HCM mỗi ngày nhờ mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi.

Đồng thời, người trẻ sẵn sàng chi trả cho một căn hộ tọa lạc ở khu vực được đầu tư tiện ích tốt, giàu sự trải nghiệm sống - một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng tăng giá của bất động sản trong dài hạn. Tuy nhiên, nếu không phải khu vực có đủ quy mô diện tích để phát triển thì yếu tố tiện ích sống cũng không phát huy hết giá trị của nó.

Thay vì mang nỗi lo giá nhà cao thì sinh sống ở một môi trường thoải mái, tích hợp đủ tiện ích sống, mức giá vừa túi tiền trở thành quan điểm lựa chọn nhà của người trẻ hiện đại. Đó là lý do, thời gian qua, khá nhiều dự án căn hộ tại khu vực lân cận Tp.HCM lọt tầm ngắm của người trẻ, gia đình trẻ.

Nếu như Dĩ An, Thuận An (Bình Dương, nay là Tp.HCM), Nhơn Trạch (Đồng Nai) sôi nổi các dự án căn hộ ra thị trường, hiện mặt bằng giá tốt dần khan hiếm thì khu vực Đức Hoà, Bến Lức (Long An, nay là Tây Ninh) đang trở thành điểm đến tiếp theo của phân khúc căn hộ giá vừa túi tiền, thu hút sự quan tâm của người mua.

Mới đây, The Win City - dự án căn hộ cao tầng đầu tiên tại Đức Hòa, được triển khai bởi bộ 3 Thắng Lợi Group - Central và Gỗ An Cường rục rịch thị trường gây chú ý. Chú ý bởi đây là khu đô thị cao tầng đầu tiên và lớn nhất tại cửa ngõ phía Tây Tp.HCM từ trước đến nay. Dự án có quy mô 6.000 căn hộ, trong đó phân khu Celesta ra mắt đầu tiên với hơn 2.800 căn hộ, mang đến tổ ấm dễ sở hữu cho người trẻ, người lao động, chuyên gia và các gia đình trẻ tại địa phương và khu vực lân cận.

Tại Bến Lức, một doanh nghiệp địa ốc cũng ra mắt thị trường sản phẩm căn hộ trong KĐT quy mô. Dựa vào tiềm năng của thị trường khu vực có thể nhận diện về sức cầu trong thời gian tới, nhất là sau khi Long An - Tây Ninh hợp nhất, quy mô dân số tăng trưởng, hạ tầng sẽ ưu tiên đầu tư.

Rõ ràng, xu hướng “ly tâm” và quan điểm về an cư của người trẻ dần thay đổi đã thúc đẩy nhu cầu sở hữu căn hộ của đối tượng này diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo các chuyên gia, trong vòng 5 - 10 năm tới, xu hướng này càng rầm rộ dưới bệ đỡ của các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang và sẽ triển khai.

Mua một căn hộ đầu tiên là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Đối với người trẻ việc có một tổ ấm riêng ổn định nhưng không quá áp lực tài chính là nhu cầu chính đáng giúp họ khẳng định bản thân, tập trung cho công việc và xây dựng cuộc sống theo ý muốn khi tuổi đời còn trẻ. Ngoài ra, sở hữu căn hộ đầu tiên cũng là cách người trẻ tham gia đầu tư “hai trong một” vừa ở, vừa bảo toàn dòng tiền, gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.