Điều ít biết về mỹ nhân 26 tuổi vừa giành tượng vàng Oscar

Sinh năm 1999, Mikey Madison là người trẻ nhất trong lịch sử chinh phục Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất". Với vai vũ nữ thoát y trong Anora , cô đã chạm tay tới tượng vàng danh giá khi chỉ mới 26 tuổi. Giải thưởng này đưa cô gái gen Z bước vào hàng ngũ sao hạng A tại Hollywood.

Mikey Madison chạm tay vào tượng vàng Oscar ở tuổi 26.

Bước ra từ chuồng ngựa đua

Mikey Madison sinh ra tại Los Angeles và lớn lên ở thung lũng San Fernando, Mỹ; bố mẹ đều là nhà tâm lý học. Cô có 2 anh em trai (một trong số đó là sinh đôi với cô) và 2 chị em gái.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống cưỡi ngựa, cô được bà và mẹ huấn luyện cưỡi ngựa từ bé, nuôi niềm tin trở thành người thi đấu chuyên nghiệp. Sau năm lớp 7, cô tạm dừng việc đến trường, chuyển sang học tại nhà để có nhiều thời gian hơn cho bộ môn này. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên nói cô tự học ở nhà để có thể ở chuồng ngựa cả ngày với chú ngựa con của mình, chăm sóc nó.

Mikey Madison được huấn luyện để trở thành vận động viên đua ngựa.

Đến năm 14 tuổi, Madison bắt đầu cảm thấy đơn độc và bị cô lập với cuộc sống mỗi ngày đều quanh quẩn trong trang trại và chuồng ngựa. Công việc diễn xuất chính là cách giúp cô thoát khỏi cảm giác đó để được sống những cuộc đời mới mẻ.

"Tôi bị thôi thúc bởi mong muốn được liên hệ sâu sắc hơn với người khác hoặc trải nghiệm điều gì đó mang lại nhiều cảm xúc hơn những gì tôi đang làm", cô giải thích. Nhìn lại, Madison cho biết từ bỏ cưỡi ngựa để theo đuổi diễn xuất là quyết định rất đau lòng nhưng cô chưa bao giờ nuối tiếc.

Nhờ sự khuyến khích của mẹ, Madison tham gia lớp học diễn xuất, nhanh chóng có quản lý riêng và nhận được vai diễn trong các phim ngắn. Cô có vài vai diễn đầu tiên trong các phim ngắn Retirement và Pani's Box vào năm 2013.

Năm 2014, cô có vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh Liza, Liza, Skies Are Grey.

Nhưng bước ngoặt chỉ thực sự đến khi người đẹp tham gia series Better Things của FX vào năm 2016 và trở thành cái tên sáng giá trong làng phim truyền hình ở tuổi 16. Mikey Madison cho biết dự án giúp cô học hỏi mọi thứ về phim ảnh và góp nhặt nhiều kinh nghiệm, trước khi bắt đầu gây chú ý ở địa hạt điện ảnh.

Cô bắt đầu được chú ý từ năm 16 tuổi.

Năm 2019, cơ hội lớn đến với Mikey Madison khi cô được đạo diễn huyền thoại Quentin Tarantino chọn tham gia Once upon a time in Hollywood. Phim được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2019, thành công về mặt thương mại với tổng doanh thu hơn 374 triệu USD.

Nhờ diễn xuất ấn tượng, đặc biệt là phân đoạn đối đầu kịch tính với tài tử Brad Pitt, cô nhanh chóng gây chú ý dù thời lượng xuất hiện khiêm tốn.

Mikey Madison trong phim "Once upon a time in Hollywood".

Năm 2022, cô tiếp tục để lại dấu ấn với Scream, phần tái khởi động của loạt phim kinh dị đình đám. Với vai phản diện Amber Freeman, cô chứng minh sự linh hoạt trong diễn xuất khi thể hiện một nhân vật đầy ám ảnh, qua đó nhận nhiều lời khen từ giới phê bình.

Gây sốt toàn cầu nhờ vai vũ nữ thoát y

Nhờ màn thể hiện ấn tượng trong Scream và Once upon a time in Hollywood , mỹ nhân 26 tuổi lọt vào mắt xanh của đạo diễn Sean Baker. Ông cảm thấy Madison chính là diễn viên hoàn hảo cho Anora và quyết định chọn cô mà không cần qua thử vai. Người đẹp đồng ý ngay lập tức vì cô vốn hâm mộ đạo diễn này.

Mikey Madison và đạo diễn Sean Baker.

Trong Anora , mỹ nhân sinh năm 1999 vào vai nữ vũ công thoát y, làm việc trong câu lạc bộ đêm tại New York. Cuộc đời cô thay đổi sau khi gặp con trai một nhà tài phiệt Nga. Hai người vội vàng kết hôn mà không biết hàng loạt rắc rối đang chờ đón chờ. Phim có không ít phân cảnh táo bạo, mang tới hình ảnh một Mikey Madison quyến rũ chưa từng thấy trong mắt khán giả.

Mikey Madison thừa nhận đây là vai diễn nặng tâm lý nhất trong sự nghiệp của cô. Để vào vai, người đẹp đăng ký học múa cột và nói tiếng Nga, tập sửa giọng và tự thực hiện các pha mạo hiểm, bao gồm 2 cảnh chiến đấu. Nữ diễn viên trẻ từng chia sẻ về những đêm không ngủ, về cảm giác bất lực khi cố gắng nắm bắt chiều sâu tâm lý của nhân vật mang trong mình những vết thương và sức mạnh mà cô chưa từng trải qua.

Vai diễn vũ nữ thoát y nặng tâm lý trong "Arona".

Sau khi Anora ra mắt tại Liên hoan phim Cannes năm 2024, Mikey Madison được báo chí ưu ái gọi là "ngôi sao vừa vụt sáng".

Trên sâu khấu trao giải Oscar, diễn viên 26 tuổi gọi chiến thắng của mình là “giấc mơ trở thành hiện thực”. Cô cũng nhận định Anora đã thay đổi cuộc đời mình. Điều duy nhất ngôi sao gen Z mong muốn là tiếp tục được đóng phim, kể những câu chuyện cuốn hút, hóa thân vào những nhân vật thú vị và cộng tác với những người truyền nhiều cảm hứng đến cô.

Mỹ nhân 26 tuổi trở thành ngôi sang hạng A của Hollywood.

Ở tuổi 26, Mikey Madison đã có một chặng đường sự nghiệp đáng nể, từ những vai diễn nhỏ trong các phim độc lập đến chiến thắng Oscar.

Màn thể hiện bùng nổ ở Anora đã khiến Madison trở thành cái tên gây sốt toàn cầu, trở thành ngôi sao hạng A ở Hollywood. Tác phẩm này cùng chiếc cúp Oscar danh giá chắc chắn sẽ trở thành tiền đề cho sự nghiệp rực rỡ của mỹ nhân gen Z sau này.