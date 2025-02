Điều tra, xử lý các vụ án, cấp Căn cước,... sẽ được thực hiện thế nào khi không tổ chức Công an cấp huyện?

Người dân có thể tố giác về tội phạm tại Công an cấp tỉnh, cấp xã hoặc qua VNeID

Tại Họp báo công bố Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, sáng 28/2, Thiếu tướng Trần Văn Toản cho biết, thực hiện Đề án của Bộ Công an về không tổ chức Công an cấp huyện, Bộ Công an đã chủ động xây dựng phương án từ 18/2/2025 về tổ chức công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Công an địa phương để đảm bảo việc thực hiện thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng công việc, không để trống địa bàn.

Tăng cường sự chỉ đạo của Công an cấp tỉnh đối với Công an cấp xã; tăng cường điều động thêm nhân lực về Công an cấp xã, tăng cường hoàn thiện cho cấp xã để giải quyết vấn đề ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Thiếu tướng Trần Quốc Toản trả lời câu hỏi tại họp báo.

Trong đó, việc phân công, phân cấp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc trước đây thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra cấp huyện thì nay thuộc Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh giải quyết.

Đồng thời, Bộ Công an đã tổ chức Điều tra viên và cán bộ điều tra ở Công an cấp xã để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm tại địa bàn cơ sở và tổ chức thực hiện một số hoạt động điều tra do sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT của Công an cấp tỉnh.

"Do đó, khi người dân cần báo tin tố giác về tội phạm, có thể đến trực ban của Công an xã, phường, thị trấn; trực ban hình sự của Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh, hoặc cung cấp qua VNeID", đồng chí khẳng định.

Về việc phối hợp liên ngành giữa Toà án, VKS đối với các vụ án Công an cấp huyện đang thụ lý, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay, ngày 27/2/2025, Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02 quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi thành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Theo đó, quy định rất rõ, đối với các vụ án, vụ việc trước đây thuộc thẩm quyền điều tra của Công an cấp tỉnh nay vẫn tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng trả lời câu hỏi tại họp báo.

Đối với những vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của Công an cấp huyện trước đây mà thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp huyện thì nay thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh giải quyết, và do VKSND cấp huyện theo địa giới hành chính thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Đối với những vụ án, vụ việc Công an cấp huyện đang thụ lý, điều tra, giải quyết, Bộ Công an đã hoàn toàn chủ động, có hướng dẫn cụ thể từ 7/2/2025. Những vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an cấp huyện giải quyết và những vụ án đã đình chỉ điều tra thì Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện sẽ rà soát, tập hợp, thống kê lại toàn bộ, chuyển về Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh quản lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chuyển toàn bộ chức năng cấp Căn cước của Công an cấp huyện về Công an cấp xã

Liên quan công tác cấp Căn cước, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) cho biết, hiện việc cấp Căn cước ở địa phương có hai cấp: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp huyện.

Từ 1/3/2025 không tổ chức Công an cấp huyện thì Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu cho Bộ chỉ đạo Công an các địa phương chuyển toàn bộ chức năng cấp Căn cước của Công an cấp huyện về Công an cấp xã, trên nguyên tắc các địa phương sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân để tổ chức cấp Căn cước đảm bảo không có sự gián đoạn.

"Sau 1/3/2025, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý đối với quy trình cấp Căn cước với Công an cấp xã. Bộ Công an sẽ đầu tư các thiết bị, máy móc, đào tạo cán bộ đáp ứng việc cấp Căn cước tại Công an các xã để tiến hành triển khai theo lộ trình.

Về cơ bản, việc cấp Căn cước ở địa phương không ảnh hưởng gì đến người dân. Nếu các địa điểm ở Công an cấp huyện mà đáp ứng yêu cầu thì vẫn để nguyên như thế, tiếp tục cấp như bình thường", Thiếu tướng Phùng Đức Thắng khẳng định.

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn trả lời câu hỏi tại họp báo.

Phẫu thuật thẩm mỹ cần làm lại Căn cước, Hộ chiếu

Liên quan công tác kiểm soát Hộ chiếu, giấy tờ, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, không phải chỉ khi tiếp nhận lực lượng An ninh hàng không về với đơn vị thì mới thực hiện công tác này, mà từ trước đến nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã nhiều lần khuyến cáo đối với những trường hợp có sai sót về khuôn mặt giữa thực tế so với ảnh hộ chiếu.

"Đối với những công dân thực hiện giải phẫu, thẩm mỹ, có sai khác trong nhận dạng thì cần thực hiện thủ tục cấp đổi Căn cước và Hộ chiếu theo đúng quy định để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh", đồng chí khuyến cáo.