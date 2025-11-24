Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Digiworld bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

24-11-2025 - 17:49 PM | Thị trường chứng khoán

Digiworld bị phạt với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, đồng thời, phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 6,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã nộp đủ số tiền nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld, MCK: DGW) vừa công bố việc nhận được Quyết định số 3532/QĐ-CT ngày 20/11/2025 của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế.

Theo đó, Digiworld bị xử phạt với hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điểm a Khoản 1, Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Cụ thể, Digiworld bị phạt với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải khắc phục hậu quả bằng việc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 6,3 tỷ đồng.

Trong đó, 5,7 tỷ đồng truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (đây là khoản thuế công ty kê khai, nộp lệch kỳ và sẽ được khấu trừ vào kỳ thuế TNDN năm 2025); 36,9 triệu đồng truy thu thuế GTGT; 2,1 triệu đồng truy thu thuế TNCN; 563,6 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Digiworld cho biết đã nộp đủ số tiền nêu trên vào ngân sách nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ theo quyết định của Cục Thuế vào ngày 21/11/2025.

Digiworld bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế- Ảnh 1.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, Digiworld ghi nhận doanh thu đạt 7.390 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 168 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 39% so với cùng kỳ. Đây là mức lãi cao nhất trong 10 quý gần đây của Digiworld.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Digiworld mang về doanh thu thuần 18.641 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 393 tỷ đồng, cũng tăng 30% so với cùng kỳ. So với mục tiêu cả năm 2025, công ty hoàn thành lần lượt 73% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong quý IV/2025, Digiworld kỳ vọng doanh thu đạt 6.800 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với quý IV/2025 song lợi nhuận sau thuế mục tiêu chỉ tương đương cùng kỳ, đạt 140 tỷ đồng.


