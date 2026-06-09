Đình chỉ dự án cao tốc 710 triệu USD vì loài chim rẽ mỏ quý hiếm

Dự án cao tốc tại Quảng Tây, Trung Quốc được phê duyệt vào ngày 30/4 vừa qua, sẽ chạy dọc theo bờ biển, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các làng mạc và Bắc Hải, một thành phố cảng ở bờ biển phía nam của tỉnh.

Tuyến đường dài khoảng 47km với tổng vốn đầu tư là 5,1 tỷ nhân dân tệ (710 triệu USD) và thời gian xây dựng dự kiến kéo dài ba năm. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường công bố hôm 7/4, dự án sẽ chiếm dụng hơn 24 ha "sinh cảnh quan trọng" và "các vùng sinh thái nhạy cảm" như rừng ngập mặn, nơi có gần 20.000 cá thể chim thuộc 46 loài dừng lại nghỉ ngơi trong mùa di cư và mùa đông. Trong số này có chim rẽ mỏ thìa, loài nằm trong danh sách nguy cấp và khắp thế giới chỉ còn 443 cá thể.

Chim rẽ mỏ thìa, loài nằm trong danh sách nguy cấp và khắp thế giới chỉ còn 443 cá thể

Trên màn hình điện thoại của Li Jiahe, 24 tuổi, sinh viên Trung Quốc đang theo học ngành kỹ thuật ở Hà Lan là một chú chim nhỏ màu trắng với sọc màu nâu và chiếc mỏ rộng màu đen lắc lư thân hình tròn trịa.

Li dừng lướt màn hình, nhíu mày khi biết loài chim này còn hiếm hơn cả gấu trúc và đang được bảo hộ ở mức cao nhất tại Trung Quốc. Anh là một trong hàng nghìn người vận động trực tuyến đã gửi vô số email, thư từ và gọi điện thoại phản đối dự án tới chính quyền địa phương.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã thúc đẩy bảo vệ sinh thái. Nhưng việc cân bằng phát triển kinh tế với bảo tồn và dung hòa những khác biệt giữa các ưu tiên của trung ương và địa phương vẫn là một thách thức. Và mặc dù Li, cùng với những người ủng hộ khác, rất vui mừng trước sự thay đổi trong hành động của chính phủ, họ vẫn lo ngại về hiệu quả của việc nâng cao nhận thức cộng đồng trực tuyến để giải quyết các vấn đề môi trường.

“Tôi không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào,” Li nói với Sixth Tone. “Chúng tôi đều là những người bình thường. Chúng tôi nhỏ bé. Nhưng nếu chúng tôi có thể nâng cao nhận thức và gieo mầm trong tâm trí mọi người, đó đã là một điều tốt rồi.”

Một con chim rẽ mỏ thìa trên bãi bùn ven biển thuộc tỉnh Quảng Tây năm 2021.

Theo luật pháp Trung Quốc, tất cả các dự án trước khi triển khai bắt buộc phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo lập luận rằng tuyến đường cao tốc này đủ điều kiện để được miễn trừ theo Luật Bảo vệ Động vật hoang dã của Trung Quốc với lý do đây là dự án cơ sở hạ tầng quốc gia lớn và khó tìm được phương án thay thế do "địa hình ven biển và mạng lưới giao thông hiện có còn hạn chế".

Báo cáo khiến Li và nhiều người nữa quyết định hành động. Li đã gửi email cho Công ước Ramsar, còn được gọi là Công ước về các Vùng Đất ngập nước, một tổ chức hiệp ước liên chính phủ mà Trung Quốc là thành viên, từ giữa tháng 4.

“Đây là lần đầu tiên tôi hành động về một vấn đề như thế này,” Li nói. “Tôi không muốn bất kỳ loài nào bị tuyệt chủng trong thế hệ của chúng ta.”

Cùng thời gian đó, Liu Yang, chuyên viên pháp lý 24 tuổi sống tại Quảng Tây, cũng nhìn thấy tin tức này. Ngoài giờ làm việc, Liu còn có sở thích ngắm chim và điều hành một nhóm ngắm chim trực tuyến với hơn 200 thành viên. Liu và các bạn liên tục gọi điện tới các cơ quan môi trường và gửi email đến chính quyền địa phương.

"Chim chóc không thể tự lên tiếng. Chúng ta có trách nhiệm phải lên tiếng thay cho chúng", Liu nói.

Một ảnh GIF kêu gọi di dời đường cao tốc.

Ảnh chế và tranh hoạt hình về chim rẽ mỏ thìa mang thông điệp "Hãy cứu tôi" được chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người kêu gọi giúp đỡ loài chim này và giống Li, đây là lần đầu tiên họ hành động vì bảo tồn động vật hoang dã.

"Rẽ mỏ thìa và nhiều loài chim bờ biển khác phụ thuộc rất lớn vào các vùng đất ngập nước bãi bùn ven biển trong suốt quá trình di cư và trú đông", Giáo sư Ma Zhijun, nhà sinh thái học về chim tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, cho biết. "Chúng cũng rất trung thành với các địa điểm cụ thể".

"Đối với các loài chim, những vùng đất ngập nước này giống như các trạm tiếp nhiên liệu của máy bay", ông Ma nói. "Nếu bạn phá hủy một trạm, máy bay không thể dừng ở đó và nhiên liệu từ chặng dừng trước đó sẽ không đủ. Kết quả là tai nạn sẽ xảy ra".

Ông dẫn chứng việc cải tạo quy mô lớn các bãi triều ở Hàn Quốc vào năm 2006, động thái đã làm chết khoảng 90.000 cá thể rẽ lớn, một loài chim bờ biển khác.

Jia Yifei, phó giáo sư về sinh thái và bảo tồn thiên nhiên tại Trung tâm Nghiên cứu Đường bay Đông Á - Australia thuộc Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, cho biết rẽ mỏ thìa phụ thuộc vào các sinh cảnh trải dài ở hơn 10 quốc gia. Mỗi mùa thu, các loài chim di cư từ vùng đông bắc Siberia băng qua Hoàng Hải để đến các bãi trú đông ở miền nam Trung Quốc, Đông Nam Á và Nam Á.

Ngày 25/5, các cơ quan môi trường trung ương Trung Quốc đã tạm dừng kế hoạch này. Chính quyền tỉnh sau đó tuyên bố sẽ đánh giá các phương án thay thế đồng thời tham khảo ý kiến từ các chuyên gia môi trường và công chúng.

Một bức ảnh chế kêu gọi di dời đường cao tốc G228

Li và nhiều nhà hoạt động cảm thấy phấn khởi trước sự thay đổi của chính quyền, nhưng họ vẫn lo ngại về hiệu quả của việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong giải quyết các vấn đề môi trường.

Phó giáo sư Jia đánh giá quyết định đình chỉ của chính quyền tỉnh cho thấy "một số ranh giới đỏ phải được tôn trọng". Theo ông, việc chuyển dịch tuyến đường đi vài km có thể bảo toàn cả mục tiêu giao thông lẫn sinh cảnh quan trọng.

Giáo sư Ma cho rằng bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế không phải lúc nào cũng xung đột. Ở một số vùng của Trung Quốc, việc bảo tồn chim đã giúp vùng nông thôn phát triển ngành du lịch ngắm chim, tạo ra nguồn thu nhập mới. Sở thích ngắm chim đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc với khoảng 340.000 thành viên tính đến năm 2023.

"Chúng tôi thường nói rằng với những loài chim nguy cấp như rẽ mỏ thìa, mỗi năm đều có thể là một trong những cơ hội cuối cùng để nhìn thấy chúng", Liu nói. "Tôi hy vọng các thế hệ tương lai có cơ hội được nhìn thấy những sinh vật đáng yêu này".