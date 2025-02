Định mua xe 500 triệu nhưng chốt Toyota Corolla Cross gần 1 tỷ, chủ nhân chia sẻ: ‘Mua ô tô vì cảm thấy lạnh mỗi khi đi xe máy qua cầu’

Chị Bùi Lê Thùy Linh (Hà Nội) mua chiếc xe đầu đời là một chiếc Toyota Corolla Cross vào tháng 7/2024. Sau nửa năm sử dụng, chiếc xe đã đi được gần 6.000km, được chị chủ yếu sử dụng cho mục đích đi lại hàng ngày, phục vụ nhu cầu cá nhân và công việc.

Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chị Linh để tìm hiểu lý do chị chọn Corolla Cross là chiếc xe đầu tiên, cũng như đánh giá của chị về chiếc xe này.

Chào chị. Được biết, ban đầu định mua xe khoảng 500 triệu đồng, nhưng cuối cùng lựa chọn Toyota Corolla Cross giá gần 1 tỷ đồng. Chị có thể chia sẻ gì về điều này?

Đây là câu hỏi thú vị vì thực sự tôi mất 3 tháng để nghiên cứu và quyết định chọn Corolla Cross là chiếc xe đầu tiên.

Tháng 3/2024, tôi chuyển nhà từ quận Hai Bà Trưng sang quận Long Biên (Hà Nội). Sau khi chuyển chỗ ở, hàng ngày tôi đi làm bằng xe máy và cảm thấy rất lạnh mỗi lần đi qua cầu Vĩnh Tuy. Đó là lúc tôi có ý tưởng mua một chiếc xe ô tô cho riêng mình.

Ngay từ đầu, tôi đã xác định sẽ mua một chiếc xe gầm cao. Với tài chính lúc đó khoảng 500-600 triệu đồng, tôi đã tham khảo Kia Sonet, Hyundai Creta, Toyota Raize. Tuy nhiên, dù chưa đi xe nhưng tôi biết rằng Toyota là thương hiệu lâu đời, có người chê già cỗi nhưng bản chất rất bền, và đặc biệt giữ giá khi bán lại.

Vì thế, tôi đã đến showroom của Toyota để xem Raize. Tại showroom, tôi vô tình bắt gặp Yaris Cross và cảm thấy tài chính của mình có thể cố mua được mẫu xe này. Khi về nhà, tôi tìm hiểu thêm thông tin về Yaris Cross trên mạng và vô tình biết đến mẫu Corolla Cross V và giá lăn bánh khoảng 950 triệu đồng.

Khi quay lại showroom Toyota, tôi chỉ quan tâm đến mẫu Corolla Cross, và thực sự chiếc xe trưng bày hôm đó rất đẹp. Bản màu đen trông mạnh mẽ, các đường nét trông giống xe sang. Về tài chính, tôi nghĩ rằng dù sao cũng phải vay tiền để mua xe, nên thôi mình có thể cố thêm một chút để có được cái xe ưng ý nhất.

Cuối cùng, tôi chọn Corolla Cross với một suy nghĩ đơn giản mình cần một chiếc xe nhập khẩu, an toàn và dùng được ít nhất 5 năm không đổi. Vì thế, 2 ngày sau đó, tôi đã tiến hành làm thủ tục đặt cọc Corolla Cross V. Tôi nhận xe vào tháng 7/2024, cho đến nay đã đi được hơn 6 tháng và thật sự rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Chị thích điều gì trên chiếc Toyota Corolla Cross của mình?

Đây là một chiếc xe “full option”. Cho đến nay, tôi chưa phải lắp đặt hay nâng cấp trang bị nào thêm cho xe.

Trong đó, tôi thích camera 360 độ của xe và thường xuyên sử dụng. Tôi thấy tính năng này khá hiệu quả, đặc biệt với nữ giới. Là người mới lái, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm để có thể căn khoảng cách bằng gương nên camera 360 độ đã giúp tôi rất nhiều. Dù biết rằng không phải chỉ mỗi chiếc xe này có camera 360 nhưng hiện tại thôi thấy hài lòng.

Một tính năng ổn nữa là phanh tay điện tử kèm auto hold. Khi dừng đèn đỏ hoặc tắc đường, chỉ cần kích hoạt là tôi không cần phải lo lắng gì nữa. Tôi có tìm hiểu thêm, bước qua bản nâng cấp này, màn hình hiển thị sau vô-lăng cũng to hơn trước. Ghế da đẹp và trông cao cấp. Nhờ đó, không gian xe cho cảm giác sang trọng hơn.

Chị đánh giá như thế nào về gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense và cảm giác lái của xe?

Đây là một chiếc xe an toàn. Tôi đã 3 lần chạy cao tốc với chiếc xe này, đi Hải Phòng, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Xe cho cảm giác lái khá tốt và an toàn, dù tôi lái non. Gầm xe cao ráo, giúp cho việc đi phố dễ dàng và thuận tiện hơn, nhất là khi gặp đường ngập nhẹ hay leo vỉa hè.

Đây là một chiếc xe gầm cao dành cho đô thị. Kích thước xe không quá to đến mức bị cồng kềnh nhưng đủ rộng rãi cho nhu cầu của người dùng. Vì thế, nếu lựa chọn một chiếc xe gầm cao đi trong thành phố, tôi nghĩ rằng Corolla Cross là chiếc xe phù hợp cho mọi người, đặc biệt là nữ.

Với những người thân bạn bè của chị, họ nói gì khi được trải nghiệm chiếc xe này?

Điều hòa của xe Toyota khá tốt. Một người bạn của tôi đang sử dụng chiếc Hyundai Santa Fe nhận xét điều hòa xe của tôi tốt hơn, làm mát nhanh và lạnh sâu hơn. Hệ thống điều hòa này cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ 2 vùng riêng biệt, giúp tôi có thể chọn mức nhiệt phù hợp khi có trẻ con hoặc người già đi cùng.

Ngoài ra, mọi người cũng nói rằng ngồi trong xe cảm thấy êm ái, thoải mái. Kính trần toàn cảnh mang đến một không gian thoáng đãng, đặc biệt vào buổi tối.

Lựa chọn một phiên bản máy xăng, được cho là không tiết kiệm bằng phiên bản hybrid. Vậy thực tế sử dụng, chị nhận xét như thế nào?

Tôi chủ yếu chạy trong thành phố, đi chậm và cẩn thận. Cho đến nay, xe đã đi được 6.000km. Mức ăn xăng trung bình khoảng 8-9 lít/100km, như thế cũng là tiết kiệm. Tính ra, mỗi tháng tôi chỉ mất khoảng 1,2 triệu đồng chi phí đổ xăng.

Về chi phí bảo dưỡng, tôi đã đi bảo dưỡng ở mốc 1.000km với chi phí rất rẻ, chỉ mấy trăm nghìn đồng. Sắp tới, tôi sẽ đi bảo dưỡng xe ở mốc 5.000km tiếp theo.

Vậy có điều gì mà chị nghĩ rằng mẫu xe này cần cải thiện?

Tôi nghĩ rằng sưởi là một tính năng quan trọng mà chiếc xe này nên bổ sung. Miền Bắc đang trong những ngày nhiệt độ thấp và khá lạnh, nếu có sưởi ghế và sưởi vô-lăng thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngoài ra, hệ thống loa của xe đang là loa bình thường, chưa phải loa Bose giống một số dòng xe khác cùng tầm tiền.

Với phụ nữ, nhiều người nói rằng chiếc xe của họ có thể “chở cả thế giới”. Chị nghĩ gì về điều này?

Đây có thể gọi là chiếc nhà di động thứ 2 của tôi. Bởi vì, không gian cốp để đồ rất rộng rãi, giúp tôi có thể “chở cả thế giới” thực sự. Có chiếc xe này, tôi không cần phải lo lắng đến việc phải chở nhiều đồ khi đi siêu thị.

Từ khi mua về, trên xe của tôi luôn có một ít áo quần, đồ trang điểm, đồ cho các môn thể thao như bơi hay pickleball… nên có thể sử dụng ngay khi cần. Ngoài dùng xe đi làm, tôi còn đưa đón con đi học, đưa cả gia đình đi chơi. Có xe ô tô, thực sự rất thuận tiện.

Ngoài ra, tôi có kinh doanh lĩnh vực rượu vang, từ khi mua xe, tôi có thể sẵn sàng tự lái xe giao hàng cho khách dù cách xa 20km. Từ ngày có Corolla Cross, công việc của tôi chủ động hơn, tự tin hơn mỗi khi gặp gỡ khách hàng hay đối tác.

Một điều tôi rất tâm đắc là chiếc xe đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tư duy của mình. Mặc dù nghe hơi to tát, nhưng thực sự là như vậy. Nếu biết được việc sử dụng xe thích như này sớm hơn thì đã mua ô tô từ 10 năm trước.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ này.