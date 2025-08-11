Định nghĩa lại sống sang phía Tây Hà Nội: Avenue Garden và cú hích của OSI Holdings

Thị trường đang chờ một cú hích và OSI Holdings không chọn đứng ngoài

Khi các quận nội đô dần khan hiếm quỹ đất và giá đã tiệm cận trần, phía Tây Hà Nội nổi lên như "vùng đất giàu cơ hội" nhờ hạ tầng mở rộng nhanh, dư địa tăng trưởng còn lớn và quỹ đất sạch nhiều lựa chọn. Tây Tựu, Thượng Cát,... dần hình thành "vành đai cư trú" mới được tầng lớp trung lưu – thượng lưu săn đón, khi họ tìm kiếm một nơi an cư không chỉ để sống, mà để thể hiện phong cách và vị thế

Một thế hệ cư dân mới đang định hình xu hướng sống khác biệt: không mua nhà vì tiện, không chọn nơi ở chỉ vì giá mà vì triết lý sống. Với họ, một căn nhà phải đồng điệu với thẩm mỹ, phản ánh tư duy phát triển cá nhân và kết nối được những giá trị cộng đồng sâu sắc.

Thị trường không còn chỗ cho những dự án vô hồn. Tệp khách cao cấp buộc các chủ đầu tư phải xây dựng dự án như một hệ sinh thái sống có tầm nhìn, có cộng đồng, có bản sắc. Đây là lúc "sống sang" cần được định nghĩa lại. Và Avenue Garden by OSI xuất hiện như một lựa chọn khác biệt, không ồn ào nhưng đậm chất.

Avenue Garden by OSI không đi theo lối mòn của các khu đại đô thị, mà chọn hướng đi tinh gọn nhưng đầy bản lĩnh và chiều sâu, được quy hoạch như một "khu phố châu Âu ẩn mình" giữa lòng đô thị mới, một hướng đi được dẫn dắt bởi tư duy phát triển bền vững của OSI Holdings.

Trong khi nhiều chủ đầu tư ồ ạt mở rộng quỹ đất và chạy đua tiến độ, OSI Holdings kiên trì theo đuổi mô hình phát triển bền vững, với từng bước đi đều cân nhắc kỹ lưỡng về vị trí, pháp lý và chất lượng. Avenue Garden kế thừa tinh thần đó, kiến tạo trải nghiệm sống chạm đến chiều sâu, với mỗi chi tiết đều góp phần thể hiện một phong cách sống thượng lưu.

Avenue Garden by OSI – "Khu phố châu Âu" ẩn mình giữa trung tâm mới

Dự án tọa lạc tại ô đất TT6‑1 và TT6‑3 thuộc khu chức năng đô thị Tây Tựu, ngay mặt đường Đại lộ Tây Thăng Long (rộng 60 m). Được đánh giá là một trong những điểm kết nối chiến lược tại khu Tây, liền kề các khu đô thị lớn như Starlake Tây Hồ Tây, Ciputra, Ngoại Giao Đoàn, Vinhomes Wonder City (Đan Phượng) và dễ dàng di chuyển ra sân bay Nội Bài.

Với quy mô là 2,6 ha, dự án gồm 101 căn, trong đó có 36 biệt thự đơn lập và 65 shophouse. Dự án được chia thành hai phân khu, Đông Dương và Thời Đại, mỗi khu mang một dấu ấn kiến trúc riêng biệt, thể hiện rõ cá tính của sản phẩm.

Phân khu Đông Dương là sự giao thoa giữa kiến trúc Á Đông và hơi thở lãng mạn châu Âu.

Phân khu Đông Dương là sự kết hợp những nét tinh tế của truyền thống Á Đông và sự lãng mạn, hiện đại của kiến trúc châu Âu. Tại phong cách kiến trúc này, chủ đầu tư thiết kế với diện tích sử dụng lớn, phù hợp để sử dụng cho gia đình đa thế hệ.

Phân khu Thời Đại mang phong cách Tân cổ điển thanh lịch.

Phân khu Thời Đại mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển, các biệt thự được thiết kế theo hướng không gian mở, sử dụng đường nét đơn giản nhưng tinh tế, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và trường tồn với thời gian.

Bên cạnh thiết kế ấn tượng, Avenue Garden được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, nhiều khoảng xanh tự nhiên như hồ điều hòa, công viên, vườn dạo. Các tiện ích nội khu được bố trí đầy đủ và hợp lý: bể bơi, trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng… nhằm mang đến không gian sống chất lượng cao và "detox" tinh thần mỗi ngày cho cư dân.

Điểm đáng giá nhất của Avenue Garden không nằm ở quy mô hay tiện ích đơn thuần, mà ở chiến lược phát triển cộng đồng rất rõ nét. Với số lượng giới hạn, dự án hướng đến việc hình thành một cộng đồng cư dân đồng điệu về gu sống, phong cách và vị thế xã hội.

Avenue Garden dưới bàn tay của OSI Holdings đang dẫn dắt một hướng đi mới: sống có giá trị, cộng đồng có tính chuẩn, đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Thành công của Avenue Garden sẽ là bệ phóng cho các dự án tiếp theo của OSI Holdings, với mục tiêu đóng góp vào quá trình tái định hình lại tiêu chuẩn sống đô thị tại Hà Nội.