Đỉnh nhất Tết này đích thị là photobooth Suối Tiên khi chỉ tốn 70k đã "được làm vua" khiến khách Tây xếp hàng đăng cơ nườm nượp

Nhắc đến Suối Tiên là nhắc đến cả một bầu trời tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x với những biểu tượng quen thuộc như Biển Tiên Đồng, Lâu đài Tuyết hay Cung Vàng Điện Ngọc. Tưởng chừng như khu du lịch huyền thoại này sẽ dần bị lãng quên trước sự xuất hiện của hàng loạt điểm vui chơi mới mẻ, hiện đại hơn. Thế nhưng mới đây, Suối Tiên đã có màn "lội ngược dòng" ngoạn mục khi liên tục nâng cấp và tung ra nhiều dịch vụ độc đáo để thu hút du khách trở lại. Trong đó, gây sốt nhất mạng xã hội những ngày qua chính là dịch vụ photobooth cung đình, nơi mà ai đến cũng có cơ hội được trải nghiệm cảm giác làm "vua một cõi" đầy quyền lực và hài hước.

Trải nghiệm chụp photobooth thú vị tại Suối Tiên

Tại đây, du khách sẽ được chụp ảnh với background là chiếc ngai vàng rồng phượng uy nghi, đặt giữa không gian Cung Vàng Điện Ngọc lộng lẫy sắc vàng son. Không chỉ đơn thuần là đứng vào chụp, điểm nhấn của dịch vụ này nằm ở chỗ du khách được khoác lên mình những bộ long bào rực rỡ, đội mũ miện vua chúa và tha hồ tạo dáng trên ngai vàng. Chính sự kết hợp giữa không gian mang đậm màu sắc cổ trang đặc trưng của Suối Tiên với những biểu cảm hài hước của du khách đã tạo nên những bức ảnh để đời khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười thích thú.

Khách Tây thuê trang phục để chụp photobooth kỷ niệm

Đặc biệt, dịch vụ này lại bất ngờ hợp gu với rất nhiều du khách nước ngoài. Hình ảnh những vị khách Tây cao lớn hào hứng khoác lên mình bộ trang phục hoàng cung Việt Nam, thay phiên nhau ngồi lên ngai vàng và tạo dáng đầy phấn khích đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Nhiều người còn nói vui rằng đây là trải nghiệm làm vua cực kỳ vui nhộn, mang lại tiếng cười sảng khoái cho cả người chụp lẫn người xem. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ sự thích thú và hào hứng, cho rằng dù phong cách có hơi "sến" và hoài cổ nhưng lại rất thú vị, độc lạ, nhất định sẽ rủ bạn bè đến thử một lần cho biết khi có dịp ghé thăm Suối Tiên.

Theo chia sẻ từ những du khách đã trải nghiệm, mức giá để được làm "hoàng thượng" tại đây cũng khá bình dân. Cụ thể, vé tham quan Cung Vàng Điện Ngọc là 20.000 đồng, giá thuê trang phục cho nam là 20.000 đồng/bộ và nữ là 40.000 đồng/bộ. Nếu muốn có ảnh in mang về làm kỷ niệm, du khách có thể chọn dịch vụ chụp photobooth với giá 70.000 đồng cho 2 tấm ảnh. Với chi phí hạt dẻ như vậy mà được thỏa sức chụp ảnh trong không gian hoàng cung lộng lẫy cùng bạn bè thì đây quả là một trải nghiệm đáng tiền.

Du khách có thể chọn nhiều kiểu chụp khác nhau

Bên cạnh dịch vụ photobooth đang gây sốt, Suối Tiên cũng vừa mang đến một tin vui cho du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, khu du lịch này đã công bố bảng giá vé mới với nhiều combo hấp dẫn để cả gia đình có thể thỏa thích vui chơi. Cụ thể, vé cổng Kỳ Quan tắm Biển Tiên Đồng là 150.000 đồng cho người lớn và 100.000 đồng cho trẻ em. Ngoài ra còn có các gói Combo Tham Quan, Combo Khám Phá và Combo Thử Thách với mức giá ưu đãi từ 175.000 đồng đến 340.000 đồng, giúp du khách tiết kiệm chi phí và trải nghiệm trọn vẹn các trò chơi tại đây.