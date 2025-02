Dinh thự quý tộc Hoàng Thành đảo tỷ phú - chinh phục giới thượng lưu miền Bắc

Biệt thự đảo dẫn dắt xu hướng lựa chọn nơi cư trú của giới tinh hoa

Vô cùng hiếm, thiết kế độc bản đậm chất châu Âu họa lệ, cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, bất động sản trên đảo từ lâu đã trở thành xu hướng lựa chọn của các tỷ phú, doanh nhân thế giới.

Theo báo cáo của Knight Frank (Anh), 5 năm gần đây,giới siêu giàu vẫn tập trung đổ tiền vào địa ốc, trong đó có dòng biệt thự đảo. Nhiều "đảo tỷ phú" là nơi quy tụ 0,1% những người giàu có nhất. Đơn cử như hòn đảo nhỏ Indian Creek Village ở vịnh Biscayne (Florida, Mỹ) chỉ có 82 cư dân tinh hoa là các tỷ phú, nghệ sĩ hàng đầu. Hay đảo Fisher – một hòn đảo nhân tạo cũng ở Florida diện tích chưa đầy 1km2 nhưng lại là nơi có số lượng tỷ phú và triệu phú lớn nhất trên mỗi m2.

Tiểu khu Hoàng Thành đảo Vũ Yên nằm trong quần thể sinh thái Vinhomes Royal Island là một trong những dự án mở lối cho dòng sản phẩm dinh thự đảo ven sông tự nhiên tại Việt Nam với số lượng chỉ duy nhất 81 căn độc bản.

Hình ảnh 81 dinh thự quý tộc Hoàng Thành ven sông

Dinh thự quý tộc Hoàng Thành Vinhomes Royal Island sở hữu vị trí biệt lập

Tọa lạc tại vùng đất long mạch phong thủy hiếm thấy, dinh thự Hoàng Thành tại Vinhomes Royal Island thừa hưởng trọn vẹn linh khí thịnh vượng của vùng đất tiềm năng. 81 căn dinh thự trên Đảo Hoàng Gia đón trọn bốn mặt tiền cảnh quan độc đáo lãng mạn và sở hữu cùng lúc hai tầm nhìn tuyệt tác ôm trọn dòng Sông Cấm hướng trung tâm thành phố sôi động.

Dinh thự quý tộc Hoàng Thành tọa lạc biệt lập trên "Đảo Tỷ phú" giữa trung tâm của dự án và sự riêng tư. Các căn dinh thự có khoảng không gian sống thoáng đạt và bề thế, vương giả và đẳng cấp.

Hình ảnh phối cảnh Dinh thự Hoàng Thành- Nguồn Vinhomes

Gia chủ dinh thự Hoàng Thành được tận hưởng bộ tiện ích đặc quyền chăm sóc sức khỏe

Ngoài lợi thế vượt trội của vị trí, cùng diện tích sử dụng thực tế lớn, dinh thự Hoàng Thành còn chinh phục giới tinh hoa nhờ đặc quyền không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay tại nhà.

Tiên phong xu hướng Wellness Second Home, 81 căn dinh thự độc bản Hoàng Thành không chỉ được bao quanh bởi khuôn viên sân vườn xanh mát mà còn sở hữu hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe Onsen ngay cạnh tư gia sử dụng công nghệ chăm sóc thủy - nhiệt - khoáng chuẩn quốc tế hàng đầu tại miền Bắc.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa khoáng nóng tự nhiên, liệu pháp massage và spa chuyên nghiệp giúp gia chủ thư giãn, tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng và chăm sóc thân, tâm, trí từ sâu bên trong ngay tại nhà. Đây chính là điều đặc biệt đưa dinh thự Hoàng Thành trở thành lựa chọn hàng đầu cho mục tiêu tìm kiếm không gian sống lý tưởng của giới tinh hoa tại Hải Phòng

Dinh thự Hoàng Thành tiên phong xu hướng Wellness

Hệ sinh thái dịch vụ "All in one " cao cấp

81 gia chủ dinh thự Hoàng Thành ven sông sẽ cảm nhận thấy sự khác biệt khi có đặc quyền sở hữu những tiện ích chỉ dành riêng cho phân khu và hệ thống hơn 100+ tiện ích đẳng cấp, toàn diện của toàn dự án điển hình như: học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, bến du thuyền thượng hạng, hệ thống sân Gofl tiêu chuẩn quốc tế 36 hố quy mô lên tới 160ha, tắm nóng Onsen chuẩn nhật, thế giới giải trí VinWonders Royal Park với vườn thú Safari độc đáo, phố đi bộ văn hóa dài và đẹp bậc nhất Việt Nam, trung tâm thương mại Vincom Megamall, trung tâm tiệc cưới Royal Palace lớn bậc nhất Việt Nam.

Trong không gian riêng tư của một phân khu biệt lập, chủ nhân cùng người thân còn được tận hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp khác tại dự án, từ tổ hợp thể thao, sân bóng rổ, tennis, sân bóng đá nhân tạo cùng với các tiện ích vui chơi giải trí VIP nhất dự án…

Với giới thượng lưu, cuộc sống đúng nghĩa là được tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm nghỉ dưỡng 24/7 trong không gian riêng tư, biệt lập của một phân khu hạng sang khép kín và độc bản như dinh thự Hoàng Thành đảo tỷ phú. Đây là tư dinh độc bản, ngôi nhà lý tưởng mang tới trải nghiệm viên mãn cho mọi thế hệ, là bảo chứng của một cuộc sống đúng nghĩa hoàng gia.

Hệ thống tiện ích đẳng cấp bậc nhất tại Đảo Hoàng Gia

Tháng 2/2025, chủ đầu tư Vinhomes chính thức chào sân hàng hiệu độc bản giới hạn "Dự án 81 dinh thự biệt lập ven sông độc bản Hoàng Thành " trong khu đô thị Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, Vũ Yên, Hải Phòng. Dự án do Tập đoàn Vingroup phát triển, đạt chuẩn biệt thự biệt lập sinh thái và không gian sống mới tại miền Bắc hiện nay.

Ngày 22/2 ,Vinhomes Royal Island tổ chức sự kiện đẳng cấp "Dạ tiệc du thuyền Hoàng Gia", nơi hội tụ những chủ nhân ưu tú, tận hưởng phong cách sống vương giả trên du thuyền thượng lưu giữa vịnh Vũ Yên. Khách mời sẽ được trải nghiệm và khám phá bộ sưu tập độc bản 81 căn dinh thự quý tộc Hoàng Thành, cùng với màn chiêm ngưỡng trình diễn pháo rực rỡ trên du thuyền.

Chủ đầu tư chào sân hàng hiệu độc bản giới hạn " Dự án 81 Dinh thự biệt lập"