Dinh thự trên đảo nhân tạo sang xịn, xa hoa, ‘hát karaoke không lo phiền hàng xóm’: Giá rao bán 5.000 tỷ đồng, gây choáng ngợp nhất là bí mật bên trong

Hòn đảo nhân tạo Tarpon tại khu thượng lưu Palm Beach, bang Floria (Mỹ) đang được rao bán với mức giá khổng lồ 218 triệu USD (hơn 5.000 tỷ đồng), đứng thứ 3 trong danh sách những ngôi nhà đắt nhất thế giới chưa có chủ hiện nay. Năm 2021, dinh thự trên đảo Tarpon được chào bán với giá 210 triệu USD.

The New York Post, nguyên nhân tăng giá là do dinh thự này vừa được cải tạo thêm và hoàn thiện hơn so với nguyên mẫu đã tồn tại từ những năm 1930. Dự kiến 1 khu nhà mới sẽ được xây, gara để vừa 5 xe ô tô và sân tennis cũng được sửa lại.

Đây là hòn đảo tư nhân duy nhất tại khu vực được mệnh danh là “bờ biển tỷ phú” này, bao quanh 4 mặt đều là nước. Khu đất này rộng khoảng 9000m2, gần như tách biệt với đất liền nên muốn đến dinh thự Tarpon chỉ có thể đến bằng thuyền qua một bến tàu ở phía đông hoặc đi qua 1 cây cầu khá hẹp.

Chính vì sự tách biệt này nên đây cũng là một trong số ít những nơi ở Palm Beach được sử dụng đèn dù quy định về việc chiếu sáng tại địa phương vô cùng khắt khe. Các hoạt động trên đảo cũng được đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến hàng xóm lân cận.

“Hầu hết mọi người ở Palm Beach thậm chí không biết hòn đảo này tồn tại. Nó mang vẻ đẹp quyến rũ đậm chất Palm Beach”, tay buôn và phát triển bất động sản Todd Michael Glaser cho biết.

Todd Michael Glaser và nhóm đầu tư của ông đã mua hòn đảo với mức giá kỷ lục 85 triệu US vào tháng 7/2021. Lần đầu tiên Tarpon được đổi chủ kể từ năm 1998 ngay lập tức lập kỳ lục giá mới cho bất động sản ven hồ Palm Beach và là giao dịch đắt thứ 4 tại khu vực này trong năm 2021.

Dinh thự đồ sộ trên đảo Tarpon rộng 2.000 m2, được xây theo phong cách thuộc địa Anh (British Colonial). Tarpon được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Howard Major , một người chuyên về kiến ​​trúc đảo - thuộc địa. Khu nhà ở Major Alley gần Đại lộ Worth ở Palm Beach cũng là một trong những công trình theo phong cách Thuộc địa Anh nổi tiếng của ông.

Kế hoạch cải tạo sẽ do kiến trúc sư Roger Janssen của công ty Dailey-Janssen Architectsphụ trách. Hiện dinh thự gồm 11 phòng ngủ, 15 phòng tắm đầy đủ tiện nghi cùng một nhà khách. Spa trong nhà bao gồm phòng mát xa, phòng xông hơi ướt và xông hơi khô cùng một salon làm tóc. Dinh thự còn bố trí cả thang máy, lò sưởi, quầy bar và phòng tập cá nhân với khu vực tập tạ, tập cardio riêng biệt.

Thư viện, nhà hát cùng nhà bếp ngoài trời cũng là tiện ích đáng chú ý trong dinh thự Tarpon. Ngoài ra, chủ nhân căn nhà có thể tận hưởng bể ngâm nước lạnh và hồ bơi hướng nam, cùng một phòng giải trí có bàn bi-a. Tiện ích đẩy đủ trên đảo được đánh giá mang đến trải nghiệm không thua các khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Nếu muốn tự mình tu sửa, Glaser cũng niêm yết hòn đảo này với giá 125 triệu USD “nguyên trạng” không bao gồm dự án cải tạo.

Trở thành chủ sở hữu Tarpon đồng nghĩa với việc bạn sẽ sống tại một trong những khu dân cư giàu nhất nước Mỹ, nơi những người sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hàng tỷ USD trở thành hàng xóm của nhau.

Cư dân nổi tiếng nhất ở Palm Beach có thể kể đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với dinh thự Mar-a-Lago, nơi ở của ông sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống. Một cư dân giàu có hơn tại Palm Beach là Thomas Peterffy, người sáng lập Interactive Brokers Group Inc., với tài sản 17,1 tỷ USD.

Thu nhập trung bình của các cư dân ở đây tăng 29% vào năm 2018, lên mức 1,37 triệu USD . Nhiều người từng sống tại New York cũng chuyển đến Palm Beach sau khi đại dịch bùng phát. Nơi đây từ lâu đã được biết đến là "thiên đường" đối với những người lớn tuổi và siêu giàu tại xứ sở cờ hoa nhưng hiện nhiều người trẻ cũng đang quan tâm và mua bất động sản tại khu vực này.

“Những người chuyển đến sống ở nơi này đều nhiều tiền, có tầm ảnh hưởng nhất định. Dù giới siêu giàu chỉ chiếm 1% dân số nước Mỹ, hiển nhiên là tỷ lệ ấy đang nhích dần lên”, Terry Zmyslo, giám đốc cửa hàng của Cremieux, thương hiệu cao cấp của Pháp mở chi nhánh ở Palm Beach cách đây 3 năm, cho biết.

Theo Robbreport, Palmbeachpost