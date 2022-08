Dịp Quốc khánh 2/9: Căng thẳng vì 'cháy' vé

“Cháy” vé chặng ngắn



Đường sắt cho biết, với tàu khách dịp lễ Quốc khánh 2/9 (từ 31/8 đến hết 5/9), đã bán 82.000 vé. Khách đặt mua vé tàu chủ yếu từ Hà Nội và TPHCM đi các tỉnh ngày 31/8, 1/9 và về ngày 3-4/9, những ngày khác vé còn nhiều. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ở phía Bắc, khách chủ yếu từ Hà Nội đi các địa phương với quãng đường dưới 500km. Chặng Hà Nội - Vinh (Nghệ An), Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình), vé tàu khởi hành tối 31/8 cơ bản đã hết.

Dự kiến nhu cầu người dân đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay tăng khoảng 10% so với ngày thường

Với hàng không, khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không chiều 30/8 cho thấy, các chặng bay ngắn, mỗi ngày chỉ 1-2 chuyến bay, cơ bản vé đã bán hết. Với đường bay trục Bắc - Nam, hay tới các điểm du lịch như Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đà Lạt, Phú Quốc, Quy Nhơn... vé máy bay không quá căng thẳng. Nhu cầu vé của khách đi từ Hà Nội và TPHCM tới các điểm du lịch tập trung vào chiều đi tối 31/8, sáng 1/9 và về ngày 4/9.

Chặng Hà Nội - Đồng Hới mỗi ngày có 3 chuyến bay, với chiều đi ngày 31/8 của cả 3 hãng đều hết; ngày 1/9, Vietnam Airlines cũng hết vé, chỉ còn vài vé của Pacific Airlines, Bamboo Airways. Chiều ngược lại, ngày 3/9, Bamboo Airways đã hết vé; ngày 4/9, cả Vietnam Airlines và Pacific Airlines đều hết vé, trong khi Bamboo Airways chỉ còn 2 vé thương gia. Chặng TPHCM - Đồng Hới, chiều TPHCM đi ít căng thẳng, nhưng chiều về TPHCM ngày 3-4/9 vé giá rẻ đã bắt đầu khan hiếm, số vé còn lại không nhiều, giá cũng khá cao. Chặng Hà Nội - Vinh, chỉ Vietnam Airlines khai thác mỗi ngày 1 chuyến, nên vé đi ngày 31/8 đã hết, ngày 1/9 chỉ còn 5 vé; chiều ngược lại ngày 4/9 đã hết vé, ngày 3/9 chỉ còn 2 vé giá 1,8 triệu đồng.

Các đường bay du lịch kết nối Hà Nội và TPHCM với Phú Quốc, Đà Lạt, Quy Nhơn, hay Hà Nội - TPHCM, Hà Nội - Đà Nẵng, dù vé vẫn còn, nhưng nếu chọn giờ bay thuận lợi, như đi sáng 1/9 về chiều 4/9, một số chuyến hết vé phổ thông. Do đó, nếu chọn giờ bay thuận lợi, khách phải mua vé giá từ 2,5-3 triệu đồng/chiều. Ngoài khung giờ thuận lợi trên, giá vé rẻ và nhiều lựa chọn.

Cục Hàng không đã nâng mức đảm bảo an ninh tăng cường lên cấp độ 1, kéo dài từ ngày 31/8 đến hết 4/9. Dịp này, các sân bay đều đảm bảo duy trì toàn bộ nhân sự làm việc, đặc biệt với lực lượng an ninh, kiểm tra soi chiếu hàng hóa, hành lý. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) kêu gọi hành khách đi/đến sân bay này ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng thay cho xe cá nhân để giảm tải khu vực trước nhà ga.

Dịp Quốc khánh, sân bay Nội Bài dự kiến lượng khách nội địa tăng khoảng 20% so với ngày thường, nhưng vẫn thấp hơn cao điểm hè. Ngày cao điểm nhất sân bay phục vụ khoảng 80 nghìn lượt khách/ngày (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 - khi chưa có dịch COVID-19). Với sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), dự kiến dịp nghỉ lễ số lượng chuyến bay tăng khoảng 6% so với ngày thường (khoảng 730 chuyến/ngày); phục vụ trung bình 120 nghìn lượt khách/ngày (tăng khoảng 12% so với ngày bình thường). Các sân bay dự kiến số khách quốc nội đi tăng cao trong ngày 1/9 và 4/9.

Hà Nội: Xe khách tăng giá vé đến 50%

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong ngày 29/8, đã có 3 tuyến xe khách chạy từ Hà Nội về Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình điều chỉnh giá cước dịp nghỉ lễ 2/9. Các xe khách của doanh nghiệp (DN) vận tải Đoàn Xuân chạy tuyến bến xe Gia Lâm - Hải Phòng giảm từ 15 - 20% so với ngày thường; xe khách của DN Hoàng Hà chạy tuyến Bến xe Gia Lâm - Thái Bình giảm 15 đến 20%. Tuy nhiên, tại bến xe Giáp Bát, phóng viên ghi nhận, xe khách chạy một số tuyến Thanh Hóa lại tăng giá vé. Xe khách của DN vận tải Hùng Thắng, chạy tuyến Bến xe Giáp Bát - Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), tăng giá vé 30%. Xe khách của DN vận tải Trường Hằng, chạy tuyến Bến xe Giáp Bát - Nghi Sơn, tăng 50%.

Như vậy, dịp 2/9, thay vì mức 200 nghìn đồng/lượt, dịp cao điểm 2/9, giá vé của nhà xe Hùng Thắng từ bến Giáp Bát chạy về Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) có giá 240 nghìn đồng/lượt (tăng 30%); giá vé nhà xe Trường Hằng, từ bến Giáp Bát về Nghi Sơn (Thanh Hóa), tăng từ 180.000 đồng/lượt lên 270.000 đồng/lượt (tăng 50%).

Chiều 29/8, đại diện Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đến cuối giờ chiều, đơn vị mới nhận được thông báo điều chỉnh giá cước của 4 DN vận tải tại bến Giáp Bát, Gia Lâm; với bến xe Mỹ Đình, Cty chưa ghi nhận DN vận tải nào thông báo điều chỉnh giá cước dịp 2/9. Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành, cho biết, 2 DN thông báo tăng giá cước trên chỉ tăng vào dịp cao điểm đi lại 2/9, từ ngày 31/8 đến 4/9. Theo ông Thành, họ phải tăng để bù chiều rỗng khách trong những ngày nghỉ lễ đầu và cuối. Cùng với đó, từ đầu năm đến giờ, DN vận tải chưa điều chỉnh giá cước lần nào.

TPHCM: Bắt đầu khan vé xe khách chất lượng

Ghi nhận tại bến xe Miền Đông trưa 30/8, một số doanh nghiệp vận tải hành khách theo tuyến cố định có thương hiệu tại TPHCM bắt đầu thông báo hết vé các ngày cao điểm.

Anh Võ Thái (quê Khánh Hòa) chia sẻ, ngày bình thường, giá vé xe giường nằm tuyến TPHCM - Nha Trang chỉ khoảng 260.000 - 300.000 đồng, xe limousine khoảng 450.000 đồng. Nhưng hôm 30/8, khi đặt xe thì giá vé về Nha Trang ngày 1/9 đã lên 440.000 đồng với xe giường nằm và 700.000 đồng với xe limousine. “Mỗi xe hiện nay chỉ còn rất ít chỗ trống”, anh Thái cho hay.

Ông Tạ Chương Chín, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết, dự báo, cao điểm phục vụ hành khách là hai ngày 1 và 2/9 với hơn 24.000 và hơn 29.000 lượt khách/ngày. Dự kiến, bến xe có trên 5.000 lượt xe xuất bến phục vụ hành khách trong dịp lễ. Khách tập trung chủ yếu vào những tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí, địa điểm du lịch như Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang… Đề phòng trường hợp nhu cầu hành khách tăng đột biến, Bến xe Miền Đông đã chuẩn bị 1.210 xe tăng cường.

Bến xe Miền Đông khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước trong thời gian này. Trường hợp các đơn vị vận tải tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí quay đầu thì phụ thu không quá 40% giá vé.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TPHCM, cho biết, dự kiến, sản lượng hành khách tại các bến xe năm nay tăng khoảng 30% và chỉ đạt khoảng 80% so với cùng thời điểm năm 2019. “Chúng tôi đánh giá áp lực cho các bến xe là không lớn. Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách, trong đó chú trọng thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý xe dù, bến cóc. Trung tâm Vận tải hành khách công cộng sẵn sàng cung cấp số liệu xe tăng cường trong trường hợp thiếu xe ở các tuyến ngắn, chủ yếu ở Bến xe Miền Tây”, ông Hải thông tin.