DN Việt Nam 2 lần vô địch "World Cup" an ninh mạng đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ

Doanh nghiệp "nhỏ nhưng có võ" này là Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security – VCS), một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Vừa qua, tại lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2025, Tập đoàn Viettel đã giao mục tiêu cho VCS tiếp tục giữ vững vị trí số một về an toàn thông tin tại Việt Nam, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ an toàn thông tin ra quốc tế. Viettel giao mục tiêu cho VCS đạt doanh thu tăng trưởng 50%, phấn đấu đạt 1.000 tỷ , trong đó doanh thu khách hàng quốc tế tăng gấp 2 - 3 lần so với năm 2024.

Hai lần vô địch "World Cup" an ninh mạng

Đội ngũ an ninh mạng của VCS tại Pwn2Own 2024. Ảnh: HL

Công ty An ninh mạng Viettel tiền thân là Ban An toàn thông tin trực thuộc Tập đoàn Viettel, được thành lập vào năm 2011. Sau đó, đến năm 2014, công ty này được nâng cấp thành Trung tâm An ninh mạng Viettel.

Năm 2018, đơn vị này chính thức thành lập Công ty An ninh mạng Viettel (VCS), với hơn 200 nhân sự. Công ty này được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển chuyên sâu những giải pháp an toàn thông tin để bảo vệ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hạ tầng trọng yếu quốc gia trước những mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Chỉ sau đó không lâu, đến năm 2022, VCS đã vươn lên trở thành nhà cung cấp dịch vụ an toàn thông tin số 1 của Việt Nam, với hơn 400 nhân sự.

Đến nay, VCS đã phát triển đội ngũ nhân sự lên tới hơn 500 người. VCS hiện xử lý được hơn 2,3 triệu cảnh báo mỗi năm, bảo vệ hơn 50.000 máy chủ, 16.000 ứng dụng và 80.000 thiết bị đầu cuối

Hiện nay, VCS cung cấp hơn 20 sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin, bao gồm dịch vụ đánh giá rủi ro Ransomware, dịch vụ đánh giá xâm nhập hệ thống, dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng… phục vụ cho hơn 200 khách hàng từ 15 quốc gia.

Các kỹ sư của VCS nâng cúp vô địch tại Pwn2Own 2024. Ảnh: UN

Trước đó, vào ngày 25/10/2024, đội ngũ an ninh mạng Viettel thuộc công ty VCS đã xuất sắc giành được ngôi vô địch tại cuộc thi Pwn2Own năm 2024 được tổ chức ở Ireland.

Đây cũng chính là lần thứ hai liên tiếp đội ngũ an ninh mạng của Viettel vô địch Pwn2Own.

Trên thực tế, Pwn2Own được coi là một trong những cuộc thi an ninh mạng lớn nhất và uy tín nhất thế giới, được coi là "World Cup" về an ninh mạng toàn cầu.

Tại cuộc thi này, các nhóm hacker mũ trắng và nhóm nghiên cứu bảo mật từ khắp nơi trên thế giới cạnh tranh nhằm tìm ra cũng như khai thác các lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến trên những thiết bị phổ biến như điện thoại thông minh, thiết bị văn phòng, camera an ninh và những phần mềm được nhiều doanh nghiệp sử dụng.

Tại cuộc thi Pwn2Own 2024, đội ngũ của VCS đã phát hiện và khai thác 9 lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết trên các sản phẩm của HP, Canon, Synology, QNAP Systems … và đạt tổng 33 điểm, tức là gần gấp 2 lần đội đứng thứ hai là Team Cluck (Mỹ) với 17,25 điểm. Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng của Pwn2Own 2024 là Midnight Blue từ châu Âu, Neodyme từ Đức và DEVCORE từ Đài Loan (Trung Quốc). Đây đều là các nhóm đã từng tham gia và đạt kết quả cao tại Pwn2Own cũng như ở các cuộc thi bảo mật khác.

Tổng giải thưởng tại Pwn2Own là khoảng 1 triệu USD. Ngoài ra, phần thưởng cho mỗi lỗ hổng tìm được là từ 20.000 – 50.000 USD. Đội ngũ an ninh mạng của Viettel đã nhận được hơn 200.000 USD. Tại Pwn2Own, các lỗ hổng được đội ngũ an ninh mạng của Viettel phát hiện giúp các nhà sản xuất cải thiện tính bảo mật của thiết bị, đồng thời tránh lọt lộ hình ảnh, dữ liệu của các cá nhân và doanh nghiệp sử dụng.