DNSE được vinh danh Nền tảng chứng khoán của năm bởi Asean Banking & Finance

Theo đó, nhờ sở hữu nhiều ưu thế về tốc độ, giao diện tiện lợi, cùng những tính năng tiên phong hỗ trợ người dùng, nền tảng giao dịch chứng khoán Entrade X by DNSE đã được vinh danh với giải thưởng "The Online Securities Platform of the year – Việt Nam" (Nền tảng chứng khoán của năm). Đồng thời, DNSE cũng được Hội đồng giải thưởng đánh giá cao những cải tiến độc bản về công nghệ và được xướng tên trong hạng mục "Investment Product Innovation of the year – Việt Nam" (Sản phẩm đầu tư đột phá của năm).

DNSE là công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam giành giải thưởng tại ABF 2023, được vinh danh cùng với các đại diện khác trong ngành tài chính, ngân hàng Việt Nam như BIDV, MB Bank, Vietinbank, Techcombank…

Để giành hai giải thưởng này, DNSE đã thể hiện sự vượt trội khi đánh giá trên các tiêu chí của Asean Banking & Finance. Nền tảng Entrade X by DNSE chú trọng giao dịch mượt mà, giao diện đẹp, thân thiện, kèm theo chính sách hỗ trợ hữu ích cho người dùng như miễn phí giao dịch trọn đời… DNSE cũng chứng tỏ được thành công trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến khi là đơn vị đi đầu trong dịch vụ mở tài khoản e-KYC số hóa 100% thao tác, nạp rút tiền 24/7, tích hợp API cùng các đối tác như ví điện tử ZaloPay hay nền tảng phân tích chứng khoán chuyên sâu FiinTrade…, cung cấp trải nghiệm giao dịch chứng khoán "một chạm" cho khách hàng…



Đặc biệt, hệ thống quản trị và cho vay theo từng lệnh riêng lẻ Margin Deal mà DNSE đưa ra vào cuối năm 2022 được xem như một sản phẩm đột phá trên thị trường, khắc phục những điểm yếu của cách thức quản trị cũ trên thị trường chứng khoán, qua đó hỗ trợ nhà đầu tư quản trị rủi ro tốt hơn khi tham gia thị trường. Mô hình này cho phép nhà đầu tư nhìn rõ giá hòa vốn, các loại thuế phí một cách minh bạch, rõ ràng, được lựa chọn các gói vay ký quỹ với lãi suất và tỷ lệ vay đa dạng, tùy theo nhu cầu và khẩu vị rủi ro. Nhờ việc quản lý theo từng lệnh mua bán, từng giao dịch, Margin Deal giúp nhà đầu tư tránh tối đa rủi ro bị bán chéo cổ phiếu tốt trong danh mục khi bị call margin.

Hệ thống quản trị theo từng giao dịch Margin Deal góp phần quan trọng giúp DNSE giành giải thưởng ABF

Kể từ khi ra mắt Margin Deal, dư nợ margin của DNSE đã liên tục có sự tăng trưởng, đóng góp lớn vào tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp. Margin Deal cũng được đánh giá là sáng kiến cải tiến công nghệ ấn tượng mang tính chất "thay đổi cuộc chơi" của thị trường chứng khoán, góp phần quan trọng mang đến hai giải thưởng danh giá cho DNSE.

Bên cạnh đó, thay cho mô hình môi giới thông thường, DNSE cung cấp tính năng Môi giới ảo – AI Broker như một bộ lọc thông tin chất lượng và khách quan, đồng thời gợi ý những ý tường đầu tư hữu ích dựa theo các bộ chỉ báo cụ thể, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, đưa ra quyết định đầu tư nhanh nhạy mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan, cảm tính.



Bày tỏ sự vui mừng khi nhận cú đúp giải thưởng danh giá, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE chia sẻ: : "Asean Banking & Finance là giải thưởng uy tín, có sức ảnh hưởng lớn trong ngành tài chính, vì vậy chúng tôi hết sức vinh dự, tự hào khi DNSE đã vượt qua nhiều ứng viên tiềm năng để được xướng tên hai hạng mục giải thưởng quan trọng trong hệ thống giải.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực và thành quả của DNSE trong việc đầu tư tối đa nguồn lực cải tiến, đổi mới sản phẩm tài chính và sẽ là động lực để chúng tôi vươn lên "dẫn sóng" trong chứng khoán số, hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư trong từng trải nghiệm".

Nền tảng Entrade X by DNSE

Với bề dày lịch sử 18 năm, Asean Banking & Finance là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những ngân hàng, tổ chức tài chính xuất sắc nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng tôn vinh các đơn vị có sản phẩm, chiến lược sáng tạo, đột phá, tạo nên điểm sáng phát triển trong ngành tài chính, ngân hàng và mang đến những giải pháp tích cực, hiệu quả cho khách hàng.



Trong bối cảnh ngành tài chính quốc tế đang số hóa sâu rộng, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao, Hội đồng giải thưởng năm nay đưa ra các tiêu chí đánh giá sát sao hơn về tính sáng tạo, độc đáo, triển vọng tiếp cận khách hàng của các sản phẩm, giải pháp tài chính, sự đóng góp của các sáng kiến đó với tăng trưởng của doanh nghiệp. Đồng thời, giải thưởng cũng tập trung đến các công nghệ mới, cải tiến đột phá trong ngành.

Với việc được vinh danh trong hai hạng mục giải thưởng, DNSE đã một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc lựa chọn công nghệ là mũi nhọn để phát triển, nhằm tạo nên hệ sinh thái tài chính, chứng khoán hoàn chỉnh và thân thiện với nhà đầu tư Việt.

Kiên định với định hướng này, DNSE cũng đã ghi nhận kết quả tăng trưởng tốt trong vòng 3 năm qua. Mới đây, ghi nhận trong quý II/2023, doanh thu DNSE tăng 41%, lợi nhuận trước thuế tăng 720% so với cùng kỳ 2022. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của DNSE tăng 423% so với cùng kỳ. Cũng trong quý II/2023, DNSE nằm trong top dẫn đầu cuộc đua thị phần tài khoản mở mới khi đạt 12,49% thị phần tài khoản mở mới toàn thị trường.