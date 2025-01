DNSE tăng doanh thu 12%, đạt 1 triệu tài khoản chứng khoán năm 2024

Cụ thể, Quý 4/2024, DNSE ghi nhận tổng doanh thu 242 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 105 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ 2023.

Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cuối Quý 4/2024 của DNSE đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với đầu năm 2024. Theo Ban lãnh đạo DNSE, do đẩy mạnh các gói vay phong phú, lãi suất cạnh tranh, số lượng khách hàng lần đầu dùng sản phẩm margin của DNSE trong Quý 4 đã tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ.

Quý 4, lợi nhuận trước thuế DNSE đạt 42 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2024.

Cả năm 2024, DNSE ghi nhận tổng doanh thu 829 tỷ đồng, tăng 12%. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tiếp tục đóng góp chủ yếu vào doanh thu, đạt xấp xỉ 361 tỷ đồng, tăng 26% so với 2023. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 145 tỷ, tăng 114% so với 2023.

Lợi nhuận trước thuế 2024 đạt 228 tỷ đồng, giảm 20% so với 2023. Theo Ban lãnh đạo DNSE, doanh thu các mảng nghiệp vụ giữ vững tăng trưởng tích cực, tuy nhiên lợi nhuận giảm nguyên nhân chủ yếu do trích lập danh mục tự doanh và tác động của bối cảnh thị trường chứng khoán không thuận lợi trong năm qua.

Về quy mô vốn, DNSE tăng trưởng 43% so với đầu năm, tổng tài sản đạt hơn 10.600 tỷ đồng. Trong đó tăng trưởng nổi bật từ các khoản cho vay và đầu tư dài hạn.

Với việc tập trung phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ và cách thức tiếp cận khách hàng khác biệt, hoạt động tăng trưởng khách hàng của DNSE ghi nhận nhiều thành tựu trong năm 2024. DNSE duy trì vị thế dẫn đầu về thị phần mở tài khoản mới trong 4 Quý liên tiếp, chiếm 21,6% thị phần tài khoản chứng khoán mở mới toàn thị trường năm 2024. Như vậy cứ 5 tài khoản mở mới thì có một tài khoản mở tại DNSE.

Trong năm 2024, DNSE mở mới hơn 434.000 tài khoản. Nhờ vậy, DNSE vừa đạt mốc 1 triệu tài khoản chứng khoán vào đầu năm 2025.

Tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) tính đến 31/12/2024 ghi nhận 38.854 tỷ, tăng 72% so với đầu năm. Số lượng chứng khoán quản lý đạt 1,7 tỷ cổ phiếu, tăng 36% so với cùng kỳ 2023.

Theo Ban lãnh đạo DNSE, thị phần cả mảng chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh của DNSE đều có sự tăng trưởng tích cực.

Đặc biệt, mảng chứng khoán phái sinh là điểm nhấn tăng trưởng ấn tượng của DNSE năm 2024. Từ vị trí Top 5 thị phần giao dịch trong Quý 1, DNSE đã vươn lên vị trí Top 2 thị phần môi giới phái sinh trong Quý 4/2024, theo số liệu của HNX.

DNSE đạt Top 2 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh trong Quý 4/2024

Năm 2024 cũng là năm DNSE có những bước phát triển mạnh mẽ trong việc tăng quy mô nguồn vốn. Công ty chứng khoán công nghệ này đã chào bán cổ phiếu ra công chúng thành công, huy động 900 tỷ đồng và chính thức niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 01/07/2024. Cổ phiếu DSE nhận được sự quan tâm, đầu tư của các quỹ ngoại uy tín như PYN Elite Fund (Phần Lan), Consilium Investment Management (Hoa Kỳ)…

Vừa qua, thông qua việc chào bán thành công 3 triệu trái phiếu với tổng giá trị 300 tỷ đồng ra công chúng, DNSE tiếp tục có thêm nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh, trong đó chú trọng các dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, giao dịch ký quỹ cũng như hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá…