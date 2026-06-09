Đoạn đường vành đai 16 km vẫn 'đắp chiếu' sau nhiều năm: Trung Quốc cam kết cho vay 2.000 tỷ đồng, đột ngột điều chỉnh phạm vi thi công

Dự án mở rộng đường vành đai thủ đô Kathmandu (Nepal) đang rơi vào tình trạng bế tắc kéo dài khi có tới gần 16 km đường vẫn chưa được hoàn thiện, dù giai đoạn một của dự án đã cán đích từ 8 năm trước.

Giai đoạn đầu tiên của dự án, đoạn Koteshwar-Kalanki, bắt đầu vào năm 2012 và hoàn thành vào năm 2018. Trong tổng số 27 km của toàn tuyến vành đai, hiện mới chỉ có 11,09 km được mở rộng thành công, trong khi 15,91 km còn lại vẫn đang "đắp chiếu".

Mặc dù hiệp định khung giữa chính phủ Nepal và Trung Quốc đã được ký từ năm 2018, nhưng hàng loạt vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đại dịch COVID-19 đã đóng băng dự án. Phải đến ngày 29/4, thỏa thuận triển khai giai đoạn 2 mới chính thức được ký kết lại giữa Bộ trưởng Phát triển Hạ tầng Vật chất Nepal Sunil Lamsal và Đại sứ Trung Quốc Zhang Maoming

Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết cấp khoảng 11 tỷ rupee (2.000 tỷ VNĐ) dưới dạng viện trợ không hoàn lại cho Nepal thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Ngày 24/2, nội các Nepal đã phê duyệt miễn thuế hải quan và thuế nội địa đối với toàn bộ vật liệu xây dựng phục vụ dự án vào ngày 24/2.

Do vướng mắc trong việc đền bù giải tỏa tại đoạn thắt nút cổ chai dài 600m giữa Basundhara và Narayangopal Chowk, phía Trung Quốc đã rút bớt quy mô, chỉ chịu trách nhiệm thi công đoạn từ Kalanki đến sát cống Basundhara.

Đại diện Cục Đường bộ Nepal cho biết, dù đặt mục tiêu ký hợp đồng và khởi công ngay trong năm tài chính này, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ do đang chờ phía Trung Quốc bàn giao bản thiết kế cuối. Kế hoạch sơ bộ của giai đoạn này bao gồm xây dựng một cầu bê tông tại Dhungedhara, 3 cầu vượt bộ hành thân thiện với người khuyết tật và lắp đặt toàn bộ hệ thống đèn đường.

Trái ngược với sự bế tắc của phân đoạn có vốn nước ngoài, Nepal đã chủ động tự chủ tài chính và hoàn thành một phần của giai đoạn 3.

Phân đoạn từ Narayangopal Chowk đến Chappal Karkhana (dài 700m) đã được hoàn thành chỉ trong 13 tháng với kinh phí 240 triệu rupee do liên doanh Ambuja/SK/Kali JV thi công, mở rộng mặt đường lên 6 làn xe.

Cơ quan quản lý đường bộ Kathmandu thông báo đã được phê duyệt nguồn vốn đa năm trị giá 510 triệu rupee để mở rộng tiếp 1,2 km từ Chappal Karkhana đến cầu Dhobikhola với thời gian thi công 18 tháng.

Theo Cảnh sát Giao thông Kathmandu, mỗi ngày có từ 400.000 đến 500.000 lượt phương tiện lưu thông qua đường vành đai này. Sự chậm trễ triển khai hạ tầng khiến ra tình trạng ùn tắc kinh niên thêm trầm trọng.

Đối với các đoạn vướng mắc chưa thể giải tỏa nhà dân, giải pháp xây dựng hầm chui đang được cân nhắc để giữ nguyên hiện trạng các dãy nhà phố sầm uất.

Theo Kathmandu Post