Doãn Hải My khoe đôi chân dài thẳng tắp, nghi vấn mang bầu mà dáng vẫn nuột nà thế này đây

Nàng WAG Doãn Hải My luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ với phong thái tiểu thư sang chảnh cùng ngoại hình xinh xắn. Đặc biệt khi cô nàng về chung một nhà với hậu vệ Đoàn Văn Hậu độ phủ sóng lại càng nhiều hơn.

Mới đây dù dân tình đang nghi vấn Doãn Hải My mang bầu với Văn Hậu nhưng cô nàng vẫn thường xuyên khoe vóc dáng thon gọn, không bị “mất nét” nhưng nhiều mẹ bầu khác. Đặc biệt top 10 hoa hậu Việt Nam diện váy ngắn đã để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Đúng chuẩn vóc dáng của cô nàng đã từng lọt vào top 10 hoa hậu Việt Nam không thể đùa được.

Doãn Hải My khoe đôi chân dài

Cô nàng có cuộc sống hạnh phúc với Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chính thức trở thành vợ chồng từ tháng 10/2023. Tết 2024, Hải My có lần đầu tiên về làm dâu Thái Bình, đón năm mới cùng gia đình nhà chồng. Sau tết cô nàng và chồng đã trở lại với công việc. Hiện tại Doãn Hải My vẫn đang tập trung cho công việc kinh doanh tại cửa hàng phụ kiện nam ở nhà bố mẹ đẻ. Cô nàng từng tiết lộ có kế hoạch học thạc sỹ để nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật Hà Nội.