Doãn Hải My lên tiếng khi bị nhắc nhở bụng bầu vượt mặt vẫn đi giày cao gót, flex luôn "vệ sĩ" chất lượng theo sát từng bước

Đêm 7/4, khi giao lưu cùng người hâm mộ qua phần hỏi đáp trên Instagram, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận được lời góp ý: "Chị My ơi, mong chị hạnh chế đi cao gót nhé ạ chứ nhìn mà xót quá". Nguyên nhân bởi Doãn Hải My hiện đang mang bầu với bụng bầu khá lớn. Người đẹp sinh năm 2000 mới đây đi giày cao gót khi cùng chồng tay trong tay dự đám cưới tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hot girl Chu Thanh Huyền nhận về nhiều sự quan tâm.

Đáp lại, Doãn Hải My giải thích cặn kẽ: "Không biết em có nhầm không chứ đôi guốc chị đi có 4 hay cùng lắm là 5 phân thui nè. Là đôi LV chị chụp ở story trước á. Siêu thấp, có quai nên rất chắc chân. Chồng My đi cùng My nữa. Mọi người yêu tâm nha". Bà xã Đoàn Văn Hậu còn tinh tế dùng biểu tượng hai người ôm nhau, thể hiện tình cảm đối với sự quan tâm của người hâm mộ khi vợ chồng cô sắp đón con đầu lòng.

Doãn Hải My lên tiếng về chuyện đi giày cao gót khi mang bầu

Ngoài việc giải thích chuyện đi giày cao gót, Doãn Hải My đồng thời cũng khoe chuyện luôn có chồng đi cùng nên người hâm mộ có thể yên tâm. Thực tế khi dự đám cưới, Đoàn Văn Hậu luôn nắm tay vợ tình tứ, theo sát bên nàng chăm chút khiến dân mạng không khỏi ngưỡng mộ.

Một story khác, Hải My chia sẻ lại ảnh của một fan qua đường bắt gặp cô cùng Đoàn Văn Hậu trên phố cùng với lời cảm ơn. Ảnh chụp phía sau lưng của cặp đôi với lời nhận xét: "Anh Hậu luôn luôn phía sau chị My. Tấm ảnh từ rất lâu rồi nhưng em nhớ ngày đó em được gặp anh chị trên phố Phan Đình Phùng ạ".

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My qua camera của team qua đường

Đoàn Văn Hậu luôn nắm tay vợ bầu, chăm chút cho Hải My khi cùng dự sự kiện