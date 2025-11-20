Đoạn tin nhắn gây sốt dịp lễ 20/11: Vì cô xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất!

Cận ngày 20/11, mạng xã hội lan truyền một đoạn tin nhắn từ nhóm phụ huynh lớp 5: "GVCN không nhận bất kỳ món quà nào của quý phụ huynh, dù là một cành hoa". Đoạn tin nhắn cùng lời chia sẻ được 1 phụ huynh tên LiLy chia sẻ gây xúc động mạnh.

Theo chia sẻ của bà mẹ này, con chị năm nay học cuối cấp trong một lớp được đánh giá là yếu nhất khối, với nhiều học sinh còn hổng kiến thức, thậm chí "ngồi nhầm lớp". Phần lớn giáo viên trong trường đều e ngại khi phải nhận lớp vì lo ảnh hưởng đến thành tích thi đua, nhưng cô Lan vẫn kiên trì đảm nhiệm và dành nhiều tâm sức cho học trò.

Cũng theo phụ huynh này, do lo lắng cho con, chị từng nhiều lần liên hệ nhờ cô mở lớp dạy thêm riêng, nhưng cô Lan đều nhẹ nhàng từ chối và khuyên cha mẹ không nên cho học sinh lớp 5 đi học thêm dồn dập. Thay vì dạy thêm, mỗi ngày cô đều dành ít nhất 60 phút sau buổi học để kèm cặp toàn bộ lớp, đặc biệt là các em yếu, hoàn toàn không nhận bất kỳ khoản phí nào.

Không chỉ dạy phụ đạo miễn phí, cô Lan còn theo dõi chặt chẽ từng học sinh, thường xuyên liên lạc với phụ huynh để thông tin về tiến độ học tập, thái độ học và những khó khăn của từng em, đồng thời nhờ gia đình phối hợp hỗ trợ. Nhờ sự tận tâm và sát sao ấy, nhiều phụ huynh cho biết con mình đã tiến bộ rõ rệt, tự giác hơn và nề nếp hơn so với đầu năm học.

"20/10 vừa rồi cô không nhận quà hay phong bì của bất cứ phụ huynh nào, và đến 20/11 cô cũng nhắn tin lên nhóm là không nhận bất cứ quà gì. Mình thấy rất nể phục tấm lòng của cô, chịu thương, chịu khó,... hầu hết các phụ huynh trong lớp điều rất biết ơn cô, nhờ cô mà các bé tiến bộ rõ rệt hằng ngày, ngoan hơn, chăm học hơn,... nhưng không biết cảm ơn cô thế nào. Vì cô xứng đáng được những gì tốt nhất", bà mẹ chia sẻ.

Sau khi bài chia sẻ xuất hiện trên mạng xã hội, cộng đồng phụ huynh đưa ra nhiều phản ứng khác nhau. Phần lớn bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng những giáo viên như cô Lan thật sự đáng quý trong thời buổi mọi giá trị đang bị thương mại hóa. Điều họ cảm phục nhất là việc cô chọn đồng hành với học trò thay vì chạy theo thành tích, cũng không muốn phụ huynh chịu thêm áp lực quà cáp trong những dịp lễ tết.

Tuy nhiên, bên cạnh sự ngợi khen, cũng có những ý kiến bày tỏ chút tiếc nuối. Một số phụ huynh và giáo viên cho rằng ngày 20/11 là dịp tri ân và một bông hoa nhỏ hay món quà tượng trưng không phải nhằm mua chuộc hay tạo áp lực mà đơn thuần là cách thể hiện tình cảm. Một số giáo viên cho biết họ vẫn thích cảm giác được học trò tặng hoa vì đó là ký ức đẹp, là sự công nhận giản dị mà chân thành.

Một số người chia sẻ thêm rằng ở nhiều trường, giáo viên chủ nhiệm cũng chọn cách tối giản chi phí, hạn chế thu quỹ lớp, giảm gánh nặng cho phụ huynh nhưng vẫn đảm bảo hoạt động và chất lượng giáo dục. Điều đó cho thấy xu hướng giáo viên chủ động giữ sự trong sáng của nghề đang ngày càng được phụ huynh ủng hộ.

Dù quan điểm còn khác nhau, đa số bình luận đều thống nhất rằng sự tận tâm của cô Lan đều xuất phát từ mong muốn tạo ra môi trường giáo dục công bằng và lành mạnh cho học trò.

Với nhiều người, đoạn tin nhắn ngắn gọn ấy không chỉ là lời từ chối quà tặng, mà là lời khẳng định về nhân cách của một nhà giáo:

Tri ân không nằm ở giá trị món quà, mà ở sự trưởng thành của học sinh và niềm tin của phụ huynh.

Với nhiều phụ huynh trong lớp, cô Lan "xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất", không phải từ những bó hoa ngày lễ mà từ sự ghi nhận chân thành của hàng chục gia đình và sự tiến bộ từng ngày của học trò.