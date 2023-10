Đoàn Văn Hậu lái xe bạc tỷ đưa Doãn Hải My đi đăng kí kết hôn, hội tuyển thủ nô nức chúc mừng nhưng Tiến Linh lại gây tranh cãi

Xôn xao nhất làng bóng đá Việt sáng 20/10 là thông tin hậu vệ Đoàn Văn Hậu đăng kí kết hôn cùng bà xã Doãn Hải My. Trên tài khoản chung của cả hai, Văn Hậu và Hải My khoe khoảnh khắc selfie trên xế hộp tiền tỷ, trên đường "lên phường" để làm thủ tục đăng kí kết hôn. Sau đó là khoảnh khắc đôi trai tài gái sắc cầm giấy chứng nhận đăng kí kết hôn với vẻ mặt hạnh phúc, tràn đầy niềm tin vào tương lai.



Ngay khi những hình ảnh Văn Hậu và Hải My đi đăng kí kết hôn được đăng tải, hội tuyển thủ Việt Nam đã kéo nhau vào chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Tiền vệ Phan Văn Đức, người anh "lão tướng" Phạm Thành Lương, người đồng đội cũ Ngân Văn Đại hay tiền vệ Nguyễn Hải Huy đều chúc phúc cho Văn Hậu cùng bà xã sinh năm 2001. Riêng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lại gây tranh cãi với bình luận: "Bắt đầu tận hưởng cái chết phức tạp đi là vừa".

Dưới bình luận của Tiến Linh đang có hai luồng tranh cãi. Có người cho rằng tiền đạo sinh năm 1997 chưa kết hôn mà đã bình luận kém duyên về tương lai gia đình Văn Hậu. Nhưng cũng có người bênh vực có lẽ Tiến Linh chỉ đang đùa giỡn bởi mối quan hệ thân thiết với Văn Hậu mà thôi.

Văn Hậu lái xe đưa Hải My đi đăng kí kết hôn

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My dính tin đồn hẹn hò từ năm 2020 khi Văn Hậu mới trở về từ Hà Lan sau chuyến xuất ngoại không thành công. Lần đầu cả hai công khai xuất hiện bên nhau là tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, khi ấy, Hải My là một thí sinh tham gia tranh tài và đã lọt vào Top 10, đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Cặp đôi có hai năm yêu âm thầm, không công khai trước khi chính thức xác nhận mối quan hệ hẹn hò với truyền thông và người hâm mộ. Sau ba năm bên nhau, Văn Hậu và Hải My đã quyết định gắn bó lâu dài bằng giấy chứng nhận kết hôn.

Trước đó, khi cầu hôn Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ xúc động: "Khi anh nhìn vào mắt em, anh thấy được sự ấm áp và sự yêu thương rất lớn dành cho anh. Anh biết rằng tình yêu của chúng ta không phải là một cuộc phiêu lưu ngắn hạn mà là 1 hành trình kéo dài. Từng bước chân trên con đường này đã khiến anh hiểu rằng em là người anh muốn ở bên cạnh cả đời. Những khó khăn có thể đến nhưng anh cam đoan rằng anh sẽ luôn đứng bên em để chia sẻ niềm vui và sẻ chia gánh nặng cùng với em. Anh muốn xây dựng một gia đình, một tương lai, một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu cùng em".