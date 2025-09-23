Doanh nghiệp 1 tuần tuổi được Bắc Ninh giao nghiên cứu đầu tư đường 10 làn xe kết nối trực tiếp Sân bay Gia Bình

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn về việc chấp thuận cho CTCP Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đầu tư tuyến đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 13,3 km, đi qua địa bàn các xã Lâm Thao, Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Điểm đầu tuyến nằm tại nút giao với ĐT.285B thuộc xã Lâm Thao. Điểm cuối giao với nút ra vào sân bay (tuyến đường nối Sân bay Gia Bình - đường Thủ đô Hà Nội) tại xã Lương Tài.

Hạng mục chính của dự án bao gồm tuyến đường dài 13,3 km với vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang toàn tuyến là 62 m với 10 làn xe (8 làn cơ giới là 2 làn hỗn hợp). Dự án cũng sẽ xây dựng hai công trình hầm chui và 1 nút giao ngang bằng tại ĐT.285B.

Dự kiến, dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 – 2026 với tổng mức đầu tư khoảng 4.952 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo mới thành lập ngày 4/9/2025. Chỉ chưa đầy một tuần sau, ngày 10/9, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận cho công ty này lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình theo phương thức PPP.

Bất động sản Thái Bảo có địa chỉ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân là Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Anh nắm 99% vốn, ông Nguyễn Vũ Hoàng Kiên và Phạm Thanh Quyết mỗi người nắm 0,5%.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội được bổ sung vào danh mục công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội dự kiến dài 35 km, rộng 120 m, tổng mức đầu tư 71.150 tỷ đồng. Điểm đầu tại sân bay ở huyện Gia Bình, điểm cuối tại nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với vành đai 3 TP Hà Nội.

Trên địa bàn Hà Nội, tuyến đường dài 14 km, rộng 120 m. Đoạn từ ranh giới Bắc Ninh đến nút giao giữa vành đai 3 Hà Nội với cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn dài 7 km sẽ được xây mới. Đoạn còn lại 7 km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, vành đai 3 sẽ được mở rộng từ 35 m lên 120 m.

Chi phí đầu tư 14 km qua TP Hà Nội là 42.450 tỷ đồng, gồm giải phóng mặt bằng hơn 8.100 tỷ; xây dựng, tư vấn 34.300 tỷ đồng.

Đoạn trên địa bàn Bắc Ninh dài 21 km, mặt cắt ngang đường rộng 120 m, chi phí đầu tư dự kiến là 28.700 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng gần 7.200 tỷ; xây dựng, tư vấn 21.500 tỷ đồng.