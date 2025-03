Doanh nghiệp bán lẻ lên kế hoạch kinh doanh kỷ lục năm 2025

Thế giới di động đặt trọng tâm vào Bách Hóa Xanh

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 30% so với năm 2024. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mốc doanh thu kỷ lục mới của Thế giới Di động, còn về lợi nhuận sẽ cao thứ hai trong lịch sử doanh nghiệp này, chỉ sau mức kỷ lục 4.900 tỷ đồng của năm 2021.

Năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần 134.341 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế 3.733 tỷ, gấp 22 lần so với mức nền thấp của cùng kỳ. Kết quả khả quan của Thế giới Di động chủ yếu đến từ việc tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận.

MWG xác định chiến lược trọng tâm là tối ưu hóa hiệu suất cửa hàng hiện hữu, mở rộng kênh online (đặt mục tiêu tăng trưởng 300% cho Bách Hóa Xanh Online) và mở thêm từ 200 đến 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh, chủ yếu ở khu vực miền Trung.

Bên cạnh đó, MWG tiếp tục tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp, đặc biệt trong mảng hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống. Đồng thời, công ty sẽ đẩy mạnh các chương trình tài chính như mua trả chậm và mở rộng dịch vụ sau bán hàng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chuỗi nhà thuốc An Khang dự kiến đạt điểm hòa vốn vào quý II/2025, sau đó mở rộng một cách thận trọng. Chuỗi AVAKids, chuyên về sản phẩm mẹ và bé, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 10% và bắt đầu đóng góp lợi nhuận cho công ty trong năm 2025.

Đáng chú ý, "ngôi sao sáng" Bách Hoá Xanh được xem là trọng tâm tăng trưởng, mục tiêu tham vọng đưa doanh thu lên mức 10 tỷ USD trước năm 2030, chiếm 20% thị phần thực phẩm và hàng tiêu dùng tại Việt Nam. Công ty đặt kỳ vọng vào sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, chuyển dịch từ chợ truyền thống sang hệ thống siêu thị mini và kênh mua sắm online.

Chuỗi nhà thuốc Long Châu vẫn là trụ cột của FPT Retail

Trong khi đó, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT) lên kế hoạch doanh thu 48.100 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 900 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2024. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của FRT kể từ khi công bố báo cáo tài chính.

Năm 2024, FRT ghi nhận tổng doanh thu lũy kế đạt 40.104 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế cả năm FRT đạt 527 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần so với kế hoạch và cải thiện đáng kể so với mức lỗ 294 tỷ đồng năm 2023.

Trong báo cáo phát hành ngày 25/2, SSI Research dự phóng lợi nhuận của FRT sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2025, với lợi nhuận FPT Shop phục hồi nhờ chu kỳ thay mới điện thoại; lợi nhuận chuỗi nhà thuốc Long Châu dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện nhờ nhân rộng mạng lưới cửa hàng.

Theo đơn vị phân tích, FPT Shop hiện đang cạnh tranh gay gắt với thương mại điện tử ở mảng điện thoại (chiếm khoảng 70% doanh thu), do đó việc giảm phụ thuộc vào sản phẩm này là cần thiết để thúc đẩy lợi nhuận trong dài hạn. Trong năm 2024, FRT bắt đầu triển khai mô hình FPT Shop điện máy, tại đây khách hàng có thể mua các sản phẩm điện máy (như tivi, điều hòa, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác).

Đối với điện máy, mô hình cửa hàng vật lý có lợi thế cạnh tranh hơn thương mại điện tử, do khách hàng cần kiểm tra sản phẩm trực tiếp và sử dụng dịch vụ giao hàng và lắp đặt. Do đó, FRT sẽ tiếp tục chuyển đổi cửa hàng FPT Shop sang mô hình cửa hàng điện máy để giảm phụ thuộc vào điện thoại.

FRT đặt kế hoạch có 200 cửa hàng FPT Shop điện máy trước tháng 12/2025 (so với 54 cửa hàng vào cuối quý 4/2024). Trong khi đó, doanh thu điện thoại dự kiến cải thiện trong năm 2025 nhờ chu kỳ thay mới điện thoại.

Với chuỗi nhà thuốc Long Châu, doanh nghiệp dự kiến mở mới 300 - 400 cửa hàng trong năm 2025, đồng thời duy trì doanh thu/tháng/cửa hàng ở mức cao (1,2 tỷ đồng). Theo SSI, biên lợi nhuận gộp mảng này vẫn còn dư địa cải thiện nhờ quy mô lớn hơn và thay đổi danh mục sản phẩm (thiết bị y tế đóng góp nhiều hơn vào doanh thu).

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mở hơn 100 trung tâm vắc-xin trong năm 2025. Nhóm khách hàng mục tiêu mà công ty nhắm đến là người từ 2 tuổi trở lên và bệnh nhân lớn tuổi mắc bệnh mãn tính, vì vậy việc Chính phủ có thể bổ sung thêm nhiều loại vắc-xin miễn phí cho trẻ dưới 2 tuổi trong thời gian tới sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch mở rộng của công ty.

Tương tự, Chứng khoán ACB dự báo, kết quả kinh doanh chuỗi FPT Shop của FPT Retail trong năm 2025 sẽ tiếp tục cải thiện, nhờ sức mua gia tăng, nhất là nhu cầu về điện thoại tích hợp tính năng NFC (kết nối không dây) và việc chuyển đổi từ điện thoại 2G sang điện thoại 4G/5G. Doanh thu chuỗi FPT Shop năm nay ước đạt 16.337 tỷ đồng, tăng 8% so với năm ngoái.

Còn chuỗi nhà thuốc Long Châu (FPT Long Châu) sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng và vẫn là trụ cột chính cho FRT Retail. FPT Long Châu có thể đạt mức tăng trưởng doanh thu 21,4%, khi có thêm hàng trăm cửa hàng mở mới, bao gồm các trung tâm tiêm chủng.

Thiết bị gia dụng và văn phòng 'gánh' tăng trưởng cho Digiworld

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã DGW) cũng lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu doanh thu thuần kỷ lục, ở mức 25.450 tỷ đồng - tăng trưởng 15% so với năm 2024; lãi ròng tăng trưởng 18% so với năm 2024 lên 523 tỷ đồng.

Riêng trong quý I/2025, doanh thu thuần Digiworld ước tính đạt 5.600 tỷ và lãi sau thuế đạt 103 tỷ đồng, đồng loạt tăng trưởng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết hơn về cơ cấu doanh thu năm 2025, Thiết bị văn phòng và Thiết bị điện gia dụng sẽ là hai mảng gánh tăng trưởng cho công ty, doanh thu dự kiến tăng trưởng lần lượt 25% lên 5.480 tỷ và 35% lên 1.340 tỷ. Công ty kỳ vọng đưa sản phẩm máy lạnh ra thị trường kịp vào mùa nóng tới đây.

Trong khi đó, trong bối cảnh ngành Máy tính xách tay/ máy tính bảng cũng như Điện thoại di động đã bão hòa, công ty đặt mục tiêu doanh thu lần lượt là 6.850 tỷ (tăng trưởng 9%) và 10.730 tỷ (tăng 12%). Công ty dự kiến sẽ phát thêm những nhãn hiệu mới, dành thêm thị phần và giá trung bình tăng. Bên cạnh đó, làn sóng thay máy tính/ điện thoại mới theo chu kỳ hay việc Microsoft ngừng hỗ trợ Window 10 cũng như xu hướng tích hợp AI cũng có thể giúp cải thiện doanh số bán ra.

Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư tổ chức ngày 11/2 vừa qua, ông Đào Hồng Việt - Chủ tịch Digiworld cho biết, các ngành hàng thiết bị văn phòng và điện tử gia dụng là động lực chính cho tăng trưởng của công ty trong năm nay, với dự kiến doanh thu lần lượt tăng 25% và 35% so với cùng kỳ. DGW dự kiến sẽ bắt đầu phân phối sản phẩm tủ lạnh, máy điều hòa Xiaomi vào trước mùa nóng, tức vào khoảng tháng 3, 4.

Ở ngành hàng thiết bị văn phòng, Chủ tịch Digiworld cho biết, vị thế của công ty ngày càng cải thiện. Cùng với đó, tổng cầu chung của ngành này tăng nhờ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp. Mảng này có thể giữ tốc độ tăng trưởng cao trên 25% trong dài hạn, bù đắp cho các mảng tăng trưởng thấp.

Các ngành hàng truyền thống của Digiworld là laptop và điện thoại di động chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng từ 9-12% so với năm trước. Ông Việt dự báo thị trường cho các mặt hàng này đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ về mặt sản lượng, nhưng kỳ vọng giá trị sản phẩm sẽ cải thiện.