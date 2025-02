Doanh nghiệp bất động sản đang toan tính điều gì khi thị trường bước vào giai đoạn tăng tốc?

Ở phía Nam, mới đây Tập đoàn BĐS An Gia (Mã: AGG) đã mở rộng hợp tác với hơn 30 đối tác phân phối dự án The Gió Riverside tại khu Đông TP.HCM, phục vụ kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025-2026. Đại diện An Gia cho biết đây là cơ sở cho việc hợp tác lâu dài, bền vững, chuẩn bị cho chiến lược tăng trưởng của An Gia nhằm đón đầu chu kỳ mới của thị trường bất động sản thời gian tới.

Là dự án trọng điểm năm 2025 của An Gia, The Gió Riverside tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục Xa lộ Hà Nội có diện tích khoảng 2,9 ha. Cùng với dự án này, trong 2 - 3 năm tới, An Gia dự kiến triển khai thêm hai dự án trọng điểm tại TP HCM là The Lá Village và Westgate 2. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng các quỹ đất sạch, đầy đủ pháp lý tại TP.HCM, Bình Dương.

Trong khi An Gia tăng tốc đưa sản phẩm ra thị trường thì Novaland đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn bằng các biện pháp thiết thực. Theo đó, doanh nghiệp này bám sát kế hoạch tái có cấu toàn diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án, tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án, nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh, từ đó tạo cơ sở để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông, trái chủ, khách hàng…Tương tự, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đặt mục tiêu khởi động lại loạt dự án chung cư dang dở tại Đồng Nai, Bình Dương, Quy Nhơn, TP.HCM trong nửa đầu năm nay.

Còn tại thị trường bất động sản phía Bắc, Vinhomes đang đẩy hàng mạnh tại hàng loạt đại dự án, đặc biệt là Vinhomes Global Gate tại Đông Anh. Cùng với đó, theo dự kiến, cuối quý 1, ông lớn bất động sản này sẽ ra mắt thị trường dự án được mong chờ tại khu vực phía Tây là Vinhomes Đan Phượng với quy mô hơn 130ha với các sản phẩm thấp tầng chủ yếu.

Một ông lớn khác là SunGroup cũng đang đẩy mạnh bán hàng tại dự án Sun Urbancity Hà Nam. Thời gian qua, SunGroup ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản nhà ở đặc biệt là các tỉnh vệ tinh quanh Hà Nội và TPHCM. Ông lớn này cũng đang định hướng đẩy mạnh phát triển các khu đô thị nhà ở thay vì tập trung phát triển bất động sản nghỉ dưỡng như trước. Điển hình là doanh nghiệp này đang nhắm đến hàng loạt thị trường tiềm năng như Hòa Bình, Bắc Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu…

Một doanh nghiệp bất động sản khác là Sunshine Group cũng đang thực hiện kế hoạch tái cấu trúc mạnh mẽ trong năm 2025. Mới đây, ngày 24/1/2025, HĐQT Sunshine Group đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu vốn tại hàng loạt công ty bất động sản. Sau khi các thương vụ hoàn tất, Công ty CP Sunshine Tây Hồ và Công ty CP Đầu tư DIA sẽ trở thành công ty con của Sunshine Group; Công ty CP Bất động sản Wonderland trở thành công ty con của Công ty CP Sunshine Sky Villa (công ty con của Sunshine Group). Qua đó, Sunshine Group đồng thời nắm trong tay thêm loạt dự án “tỷ đô” tại khu vực Tây Hồ Tây và Đan Phượng.

Song song với các doanh nghiệp công bố những động thái lớn cho năm 2025 thì không ít doanh nghiệp bất động sản đang âm thầm chuẩn bị nguồn hàng, tuyển dụng nhân sự và hoàn thiện pháp lý để chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc trong chu kỳ bất động sản mới. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp liên tiếp liên danh, M&A và bắt tay với các đối tác nước ngoài để chuẩn bị nguồn vốn.

Trong báo cáo mới đây, VIS Rating dự báo doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng 25 - 50% trong năm 2025. Lý giải yếu tố giúp thúc đẩy doanh số bán hàng và dòng tiền vào bất động sản năm 2025, ông Dương Đức Hiếu, Giám đốc phân tích cấp cao của VIS Rating đánh giá cao sự phục hồi của nguồn cung nhà ở nhờ loạt chính sách tháo gỡ rào cản pháp lý, giúp đẩy nhanh việc triển khai dự án mới ra thị trường.

Đánh giá về bất động sản 2025, giói đầu tư cho rằng sau những diễn biến tích cực của năm 2024, thị trường bất động sản năm 2025 được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ phát triển mới. Cụm từ “thay đổi” được phần lớn các thành viên thị trường nhắc đến khi nói về kế hoạch trong thời gian tới. Và trong triển vọng phát triển mới, các doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị nội lực tốt nhất để bứt phá.