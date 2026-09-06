Doanh nghiệp bất động sản dồn dập huy động vốn

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, lượng tồn kho bất động sản trong quý II năm nay đã vượt 39.000 căn, trong đó tồn kho nhà ở riêng lẻ tăng hơn 46%. Sức cầu trên thị trường cũng có dấu hiệu thận trọng hơn. Mức độ quan tâm bất động sản trên cả nước trong tháng 5 giảm khoảng 5% so với tháng trước.

Doanh nghiệp địa ốc gặp khó vì dòng tiền (ảnh: Phan Thiên).

Thanh khoản chậm khiến dòng tiền bán hàng của doanh nghiệp khó cải thiện, trong khi các khoản chi cho đất đai, xây dựng, lãi vay và vận hành vẫn phải duy trì. Việc một số ngân hàng hạn chế cho vay bất động sản cùng với lãi suất tăng đã tạo sức ép lớn lên thị trường.

Khi tín dụng ngân hàng không còn là nguồn vốn dễ tiếp cận, doanh nghiệp địa ốc đang phải tìm thêm các kênh huy động khác. Một trong những lựa chọn được sử dụng là phát hành trái phiếu doanh nghiệp, dù chi phí vốn không hề thấp.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong tháng 8, các doanh nghiệp bất động sản chào bán 4 lô trái phiếu, huy động gần 4.000 tỷ đồng. Lãi suất phát hành bình quân xấp xỉ 12,2%/năm. Một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam phát hành 3.000 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu, có lãi suất lần lượt 11% và 12,5%/năm. Kinh Bắc huy động 700 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm, lãi suất kỳ đầu tiên 12%/năm...

Bên cạnh phát hành trái phiếu, bán tài sản và chuyển nhượng dự án cũng trở thành giải pháp quan trọng để tái cơ cấu nguồn vốn.

Báo cáo tài chính mới đây cho thấy, Novaland đã hoàn tất chuyển nhượng 4 tài sản với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng, tương đương khoảng 72% kế hoạch thanh lý tài sản trị giá 15.617 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực trả nợ. Doanh nghiệp này còn 5 tài sản đang tiếp tục chào bán. Trong đó, 4 tài sản có tổng giá trị 3.931 tỷ đồng đã được ký hợp đồng nguyên tắc. Tuy nhiên, đây mới là các thỏa thuận khung, ghi nhận những điều kiện chính của giao dịch và chưa đồng nghĩa với việc chuyển nhượng đã hoàn tất.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cũng cho biết đang thực hiện chuyển nhượng phần vốn còn lại tại Công ty Cổ phần Khu Đô thị mới Đồng Nai Riverside (Đồng Nai Riverside) cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Burnaby. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia nhận chuyển nhượng thêm phần vốn tại các doanh nghiệp gắn với dự án The Gió Riverside...

Những động thái trên cho thấy ưu tiên của nhiều doanh nghiệp địa ốc hiện không còn là mở rộng bằng mọi giá mà chuyển sang củng cố dòng tiền, giảm áp lực nợ và duy trì khả năng triển khai các dự án có tính khả thi cao.