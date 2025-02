Doanh nghiệp đầu ngành gỗ cung cấp nội thất cho Vinhomes, Novaland, Nam Long bất ngờ đóng cửa chi nhánh tại TP.HCM

Mới đây, HĐQT CTCP Gỗ An Cường (mã: ACG) thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh 5 – CTCP Gỗ An Cường có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM kể từ ngày 10/2/2025. Lý do chấm dứt hoạt động là để sắp xếp lại bộ máy hoạt động của công ty.

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ (bao gồm nghĩa vụ thuế), giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ lao động và hoàn thành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc Gỗ An Cường đóng cửa một chi nhánh diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 4/2024 kém sắc. Doanh thu tăng nhẹ khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, dù vậy chi phí quản lý doanh nghiệp cao gấp 3 lần bào mòn lợi nhuận. ACG báo lãi sau thuế vỏn vẹn 90 tỷ đồng, sụt giảm 44% so với cùng kỳ 2023. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân giảm lãi chủ yếu do tăng các chi phí dự phòng và chi phí nhân viên.

Lợi nhuận quý 4 giảm mạnh, kết quả lũy kế cả năm 2024 của ACG vẫn ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể, doanh nghiệp ngành gỗ này đạt gần 3.981 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với năm trước; lãi ròng tăng nhẹ 2% lên 420 tỷ đồng. Như vậy, ACG vượt 5% chỉ tiêu doanh thu 5% và gần hoàn thành kế hoạch lãi sau thuế (96%).

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của ACG đạt hơn 5.640 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng 24% so với đầu năm lên 2.458 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn. Hàng tồn kho ghi nhận 968 tỷ đồng, giảm 15%.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 1.464 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm, 99% là nợ ngắn hạn. Doanh nghiệp vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 728 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 4.176 tỷ đồng, trong đó lãi sau thuế chưa phân phối cuối kỳ ghi nhận gần 1.250 tỷ đồng.

Được biết, CTCP Gỗ An Cường là doanh nghiệp cung cấp hơn 50% sản phẩm vật liệu nội thất trung và cao cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Công ty này cho biết các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Novaland, Nam Long, Keppel Land, Gamuda Land, Hà Đô, Khang Điền, Hưng Thịnh đều sử dụng sản phẩm của Gỗ An Cường. Trong đó chủ đầu tư Vinhomes sử dụng 100% sản phẩm gỗ của An Cường và thiết bị bếp cho các dự án lớn như Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes West Point,…

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu ACG kết phiên 11/2 dừng tại mốc 39.850 đồng/cp.