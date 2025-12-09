Doanh nghiệp đề xuất vé vào casino cho người Việt chỉ 50 triệu đồng một năm, không phải mỗi tháng

Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất cho người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định. Theo đó, người Việt sẽ phải mua vé với mức giá 2,5 triệu đồng theo ngày hoặc 50 triệu đồng theo tháng. Con số này gấp 2-2,5 lần mức đang áp dụng.

Góp ý với cơ quan soạn thảo, Công ty TNHH dự án Hồ Tràm kiến nghị giữ nguyên mức vé ngày là 1 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị này đề xuất mức 50 triệu đồng áp dụng theo năm, thay vì theo tháng như phương án của Bộ Tài chính.

Để lý giải, Công ty TNHH dự án Hồ Tràm dẫn chứng, mức vé này được tham chiếu từ quy định Casino Control (Entry Levy) Regulations của Singapore, quốc gia hiện áp dụng mức vé 150 SGD/24 giờ và 3.000 SGD/năm/người (tương đương khoảng 03 triệu đồng/24 giờ và 60 triệu đồng/năm).

Theo Công ty TNHH dự án Hồ Tràm, việc duy trì mức giá 50 triệu một năm sẽ đảm bảo tính khả thi, sức cạnh tranh với các thị trường khu vực, đồng thời khuyến khích người chơi hợp pháp trong nước lựa chọn kênh casino được cấp phép. Điều này sẽ góp phần hạn chế hoạt động casino trái phép, tối đa hóa nguồn thu ngân sách từ vé và thuế.

Ngoài doanh nghiệp này, Công ty Đầu tư và phát triển Phú Quốc cũng kiến nghị mức thấp hơn của Bộ Tài chính. Cụ thể, đơn vị này cho rằng giá vé 24h nên là 1,5 triệu đồng hoặc 35 triệu đồng một tháng. Mức này thấp hơn khoảng 30-40% so với đề xuất của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính không đồng tình với các kiến nghị trên. Theo cơ quan này, tăng giá như đề xuất nhằm đảm bảo tương quan so với mức hiện nay và không khuyến khích người không đủ năng lực tài chính vào chơi casino.

Bộ Tài chính cũng phản hồi rằng nội dung này đã được báo cáo và được duyệt bởi Chính phủ, Bộ Chính trị, đồng thời khẳng định quy định về năng lực tài chính này để phù hợp với xu hướng quốc tế, điều kiện thực tế, hạn chế chảy máu ngoại tệ do thủ tục hành chính phức tạp. Bộ Tài chính cũng cho hay mức giá vé vào chơi casino cho người bản địa nêu trên được Chính phủ Singapore tính toán dựa trên mức thu nhập cá nhân trung bình tháng toàn quốc gia, thói quen chi tiêu của người dân Singapore tại các nước bên ngoài Singapore như: Malaysia, Macao, Campuchia...

Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino. Cụ thể, Nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26/11/2025.

Đồng thời, thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP. HCM) trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 26/11/2025; tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Nghị quyết nêu rõ, việc quản lý người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh casino tại các dự án casino theo quy định ở trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino Hồ Tràm và Vân Đồn dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Casino ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ cuối thập niên 1990, khi một số khách sạn cao cấp được phép tổ chức trò chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài. Casino Đồ Sơn (Hải Phòng) thường được nhắc đến như cơ sở hợp pháp đầu tiên. Thời điểm này, quy mô hoạt động còn nhỏ, chỉ vài bàn roulette, blackjack hoặc baccarat, hướng tới mục tiêu khai thác nguồn thu từ khách quốc tế; người Việt hoàn toàn không được phép tham gia. Sau hơn 30 năm hiện diện, casino tại Việt Nam vẫn là lĩnh vực kinh doanh đặc thù, được kiểm soát chặt chẽ và chủ yếu phục vụ khách quốc tế. Tính đến nay, cả nước có 9 casino được cấp phép hoạt động, phân bố tại các trung tâm du lịch và khu kinh tế trọng điểm.