Doanh nghiệp địa ốc “vào cuộc” sau động thái “mở” gói tín dụng cho người trẻ dưới 35 tuổi của Chính phủ

Người trẻ “rộng cửa” mua nhà

Tại hội nghị với các ngân hàng thương mại mới đây, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nghiên cứu, tiếp tục có gói tín dụng ưu đãi cho cả cung và cầu để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người trẻ dưới 35 tuổi.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, nhiều ngân hàng nhanh chóng triển khai các gói vay lãi suất thấp (từ 4-5,5%/năm) nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho người mua nhà.

Cùng với đó, các chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản bắt đầu “vào cuộc” với loạt chính sách bán hàng mới, thúc đẩy nhu cầu mua nhà ngay đầu năm 2025.

Chẳng hạn, TT AVIO của liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group vừa công bố chính sách “sở hữu nhà chỉ góp 9 triệu đồng/tháng – không cần vay” gây chú ý trên thị trường địa ốc. Đây là chính sách bán hàng “mạnh tay” mà Quỹ đầu tư Nhật Bản hỗ trợ đặc biệt cho khách mua căn hộ TT AVIO trong đợt này.

Doanh nghiệp địa ốc “vào cuộc” mở rộng cơ hội an cư cho người trẻ dưới 35 tuổi.

Theo đó, người mua được chủ đầu giãn tiến độ thanh toán tối đa và trả góp rất nhẹ nhàng chỉ 9 triệu đồng/tháng, không cần vay là sở hữu được căn hộ Nhật cao cấp ngay cửa ngõ khu Đông Tp.HCM. Với chính sách này, người trẻ hoàn toàn chi trả cho tổ ấm của mình bằng lương hàng tháng, nằm trong khả năng thanh toán của đa số khách hàng, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ có thu nhập ổn định. Thậm chí, mức thanh toán này tương đương với chi phí thuê một căn hộ trung cấp tại Tp.HCM, trong khi cùng số tiền này, người mua có cơ hội làm chủ căn hộ chất lượng, hiện đại ngay cận kề Tp.Thủ Đức (Tp.HCM).

Chưa kể, sự tham gia trực tiếp của quỹ đầu tư Nhật Bản còn giúp đảm bảo chất lượng xây dựng của dự án. Nằm trong khu vực có hạ tầng phát triển mạnh, từ TT AVIO dễ dàng kết nối đến các tiện ích cộng đồng khu vực, cùng 89 tiện ích nội khu được đầu tư đẳng cấp và được sử dụng hoàn toàn miễn phí. Với mức giá từ 30 triệu đồng mỗi m2, đơn giá đang tốt nhất khu vực, đây được xem là cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ Nhật vừa túi tiền.

Tương tự,An Gia (Mã: AGG) tung chính sách đột phá “Lộc lãi song hành - Booking 0 đồng kép”, nhằm mở cơ hội để người trẻ Tp.HCM và khu vực lân cận như Đồng Nai, Bình Dương mua được nhà. Dự kiến ra mắt thị trường trong tháng 3/2025.

Theo đó, khách hàng đăng ký sản phẩm và giao dịch thành công tại sự kiện ra mắt dự án The Gió Riverside sẽ nhận ưu đãi 50 triệu đồng trên mỗi sản phẩm. Đồng nghĩa, chi phí giảm trực tiếp vào giá bán, người mua nhà có điều kiện sở hữu căn hộ với mức tài chính thấp hơn so với mặt bằng chung.

Trường hợp, khách hàng thay đổi nhu cầu, công ty sẽ hoàn lại phí đăng ký sản phẩm cùng ưu đãi lãi suất 6%/năm. Đây là điểm sáng của chính sách “Booking 0 đồng kép”, tạo cơ hội cho người trẻ thử sức với bất động sản mà không chịu rủi ro. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, mức lãi suất 6%/năm là một lựa chọn “giữ chân” vốn an toàn và phát sinh lợi nhuận chắc chắn.

Chính sách này đang áp dụng cho các khách hàng đăng ký sản phẩm thông qua hệ thống hơn 30 đại lý phân phối, các sàn liên kết đang hợp tác cùng An Gia triển khai tư vấn dự án The Gió Riverside trên thị trường. Chính sách không chỉ đảm bảo tính an toàn, giảm áp lực tài chính cho người mua nhà mà còn là công cụ hiệu quả giúp người trẻ vượt qua rào cản sở hữu nhà. Đồng thời, thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh đồng hành cùng các gia đình trẻ hiện thực hóa nhu cầu an cư tại khu Đông Tp.HCM.

Cùng khu vực, Phú Đông Group cũng công bố chính sách “Thanh Toán Nhẹ Nhàng – Vững Vàng An Cư” đối với dự án Phú Đông SkyOne. Theo đó, với ưu đãi chiết khấu 7% cùng quà tặng hấp dẫn lên đến 59 triệu đồng (trừ trực tiếp vào giá bán cho 100% khách mua căn hộ trong tháng 3/2025), dự án đang gây chú ý. Đồng thời, người mua chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ (khoảng 180 triệu) đến khi nhận nhà. Trong thời gian đó, chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất ngân hàng và ân hạn gốc trong vòng 24 tháng.

Không “ngoài cuộc”, Tập đoàn Lê Phong và Coteccons đang chào bán giai đoạn tiếp theo của dự án căn hộ The Emerald 68 cũng tung ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách mua chỉ thanh toán 10% là ký hợp đồng mua bán. Thanh toán đủ 50% tương đương trên dưới 1 tỉ đồng là “xách vali” vào ở ngay, tiếp tục trả phần còn lại trong 13 tháng sau khi nhận bàn giao căn hộ. Trường hợp vay, ngân hàng hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ, mức trả trước chỉ 25% trong vòng 20 tháng đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ với ưu đãi 24 tháng không lãi suất, không trả gốc.

Như vậy, ngoài ngân hàng hỗ trợ lãi suất, người mua nhà hiện nay còn được “trợ lực” rất lớn từ chính sách bán hàng của doanh nghiệp bất động sản. Sự hỗ trợ “kép” này mở ra cơ hội sở hữu nhà rất lớn cho người trẻ, gia đình trẻ - những người có nhu cầu ở thực nhưng lại đang “mắc kẹt” trong câu chuyện tăng giá của thị trường địa ốc.

Chính sách hay nếu nhìn về dài hạn!

Hiện nay, nhu cầu về nhà ở, nhất là đối với người trẻ luôn hiện hữu trên thị trường. Tuy nhiên, việc giá bất động sản tăng nhanh đã “tước” dần cơ hội này của họ.

Với tình trạng giá bất động sản “neo” cao, nếu không có sự hỗ trợ từ ngân hàng hay chủ đầu tư, đặt trong bối cảnh giá nhà còn tiếp tục tăng lên thì gần như cơ hội mua nhà của người trẻ bằng 0.

Gần đây, cơ hội đang đến từ các dự án căn hộ thuộc khu vực lân cận Tp.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An với mặt bằng giá dao động từ 30-40 triệu đồng/m2. Khi hạ tầng kết nối bài bản cộng với chính sách cởi mở từ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán... thì những người có thu nhập vừa phải tăng cơ hội có nhà.

Các chuyên gia đánh giá, việc tiếp cận gói tín dụng ưu đãi cho người trẻ từ 35 tuổi trở xuống với lãi suất hợp lý là một chính sách hoàn toàn đúng đắn, cấp thiết. Chính sách tạo cơ hội an sinh lớn, giúp người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư và đóng góp lâu dài cho nền kinh tế.

Chính sách này được thực thi và nhiều đơn vị cùng “vào cuộc”, không chỉ riêng người trẻ mà bất cứ ai có nhu cầu mua nhà có thu nhập vừa phải đều hưởng lợi.

Ông Nguyễn Đình Trường, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư TT Capital cho rằng, nhu cầu mua nhà của người trẻ nói chung và người dân mong muốn an cư hiện rất lớn. Tuy nhiên với mức lãi suất thông thường từ 9-10%/năm, việc trả nợ trở thành gánh nặng quá lớn đối với người mua nhà.

Theo đó, việc Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng nghiên cứu gói vay ưu đãi cho người trẻ mua nhà sẽ mở ra cơ hội để họ tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất tốt, mở ra cơ hội an cư lạc nghiệp, đồng thời cũng là cú hích cho thị trường bất động sản nói chung.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, chủ trương có thêm một gói vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi mua nhà rất hay nếu nhìn về lâu dài. Những người dưới 35 tuổi là những người có sức lao động, đã đi làm, có thu nhập thường xuyên nên cần có cơ chế hỗ trợ họ an cư lập nghiệp ở các đô thị. Đây cũng là những người tạo ra của cải cho tương lai nên cần hỗ trợ họ có nhà ở.

Tuy nhiên khi triển khai gói vay này cần có cơ chế để các ngân hàng dành nguồn vốn với thời hạn cho vay dài, với mức lãi suất hợp lý. Với đặc thù cho người trẻ vay mua nhà thì gói vay ưu đãi mua nhà này cần có thời hạn tối thiểu từ 15-20 năm.