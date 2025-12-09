Doanh nghiệp do ông Nguyễn Hoàng Giang sáng lập vừa tất toán lô trái phiếu 100 tỷ đồng

Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital Fintech) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó ngày 5/12 vừa qua, Encapital Fintech đã thanh toán 104,5 tỷ đồng tiền lãi và 100 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã ECF12401.

Được biết, trái phiếu ECF12401 được phát hành ngày 5/12/2024 với mã ban đầu là ECFCH2425001, giá trị phát hành là 100 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ HNX, với việc tất toán lô trái phiếu trên, Encapital Fintech chỉ còn lưu hành trái phiếu mã ECF12501 trị giá 180 tỷ đồng mới được phát hành ngày 3/9/2025, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đang lưu hành kể từ thời điểm tròn 12 tháng sau ngày phát hành và 100% số lượng trái phiếu đang lưu hành kể từ thời điểm tròn 24 tháng sau ngày phát hành.

Về tổ chức phát hành, Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital được thành lập vào tháng 8/2018, ngành, nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm.

Cập nhật tháng 4/2022, vốn điều lệ công ty ở mức gần 1.924 tỷ đồng. Hiện, ông Nguyễn Hoàng Giang (SN 1986) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Encapital Fintech nằm trong nhóm doanh nghiệp do ông Nguyễn Hoàng Giang và các cộng sự sáng lập. Nam doanh nhân sinh năm 1986 từng được biết đến là CEO trẻ nhất sàn chứng khoán khi đảm nhận vị trí này tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã: VND) vào năm 2010.

Nhóm này còn có Công ty Chứng khoán DNSE (mã: DSE) do ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch HĐQT; Công ty CP Encapital Holdings (Encapital Holdings) do ông Giang làm Tổng giám đốc và Công ty cổ phần Thanh toán Enpay do bà Nguyễn Thị Tuyến làm Tổng giám đốc.

Tính đến 30/6/2025, Encapital Fintech đang nắm giữ 168,3 triệu cổ phiếu DSE, tương ứng 49,5% vốn tại Chứng khoán DNSE; ông Nguyễn Hoàng Giang trực tiếp sở hữu hơn 2,1 triệu cổ phiếu (0,62%). Encapital Holdings cũng là cổ đông lớn tại DNSE với tỷ lệ sở hữu 9,7%.

Ngoài ra, Encapital Fintech còn là công ty mẹ của Công ty cổ phần Thanh toán Enpay.

Về hoạt động kinh doanh của Encapital Fintech, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2025 giảm mạnh về 1.736 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước hơn 6.308 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc giảm vay ngân hàng, tổ chức và cá nhân.