Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp do ông Nguyễn Hoàng Giang sáng lập vừa tất toán lô trái phiếu 100 tỷ đồng

09-12-2025 - 15:30 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 5/12 vừa qua, Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital đã thanh toán 104,5 tỷ đồng tiền lãi và 100 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã ECF12401.

Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital Fintech) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó ngày 5/12 vừa qua, Encapital Fintech đã thanh toán 104,5 tỷ đồng tiền lãi và 100 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã ECF12401.

Được biết, trái phiếu ECF12401 được phát hành ngày 5/12/2024 với mã ban đầu là ECFCH2425001, giá trị phát hành là 100 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ HNX, với việc tất toán lô trái phiếu trên, Encapital Fintech chỉ còn lưu hành trái phiếu mã ECF12501 trị giá 180 tỷ đồng mới được phát hành ngày 3/9/2025, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đang lưu hành kể từ thời điểm tròn 12 tháng sau ngày phát hành và 100% số lượng trái phiếu đang lưu hành kể từ thời điểm tròn 24 tháng sau ngày phát hành.

Doanh nghiệp do ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch vừa tất toán lô trái phiếu 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Về tổ chức phát hành, Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital được thành lập vào tháng 8/2018, ngành, nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm.

Cập nhật tháng 4/2022, vốn điều lệ công ty ở mức gần 1.924 tỷ đồng. Hiện, ông Nguyễn Hoàng Giang (SN 1986) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Encapital Fintech nằm trong nhóm doanh nghiệp do ông Nguyễn Hoàng Giang và các cộng sự sáng lập. Nam doanh nhân sinh năm 1986 từng được biết đến là CEO trẻ nhất sàn chứng khoán khi đảm nhận vị trí này tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã: VND) vào năm 2010.

Nhóm này còn có Công ty Chứng khoán DNSE (mã: DSE) do ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch HĐQT; Công ty CP Encapital Holdings (Encapital Holdings) do ông Giang làm Tổng giám đốc và Công ty cổ phần Thanh toán Enpay do bà Nguyễn Thị Tuyến làm Tổng giám đốc.

Tính đến 30/6/2025, Encapital Fintech đang nắm giữ 168,3 triệu cổ phiếu DSE, tương ứng 49,5% vốn tại Chứng khoán DNSE; ông Nguyễn Hoàng Giang trực tiếp sở hữu hơn 2,1 triệu cổ phiếu (0,62%). Encapital Holdings cũng là cổ đông lớn tại DNSE với tỷ lệ sở hữu 9,7%.

Ngoài ra, Encapital Fintech còn là công ty mẹ của Công ty cổ phần Thanh toán Enpay.

Về hoạt động kinh doanh của Encapital Fintech, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2025 giảm mạnh về 1.736 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước hơn 6.308 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc giảm vay ngân hàng, tổ chức và cá nhân.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
DR ETF VNFINLEAD chính thức niêm yết tại Thái Lan, SSIAM đưa chứng khoán Việt Nam đến gần hơn nhà đầu tư quốc tế

DR ETF VNFINLEAD chính thức niêm yết tại Thái Lan, SSIAM đưa chứng khoán Việt Nam đến gần hơn nhà đầu tư quốc tế Nổi bật

CTCK dự báo 3 kịch bản cho VN-Index tháng 12, chỉ tên nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực

CTCK dự báo 3 kịch bản cho VN-Index tháng 12, chỉ tên nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực Nổi bật

Đua nhau phát hành cổ phiếu, lên sàn

Đua nhau phát hành cổ phiếu, lên sàn

16:37 , 09/12/2025
Phiên 9/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán mạnh?

Phiên 9/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán mạnh?

15:45 , 09/12/2025
PVS hoàn tất phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

PVS hoàn tất phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

15:15 , 09/12/2025
VNDIRECT: Tích hợp trí tuệ – Vượt mọi giới hạn

VNDIRECT: Tích hợp trí tuệ – Vượt mọi giới hạn

15:09 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên