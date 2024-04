Doanh nghiệp họ Đất Xanh có nợ phải trả gần 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng gấp 5,5 lần

CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 2023, theo đó doanh nghiệp báo lãi 377 tỷ đồng, gấp hơn 5,5 lần so với cùng kỳ là 68 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu tăng lên 9.954 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2022. Hệ số nợ phải trả ghi nhận giảm xuống 1,3 lần từ con số 1,5 lần của năm 2022, tương đương với 12.940 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là 1.194 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của Bất động sản Hà An tại ngày 31/12/2023 đạt gần 23.000 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023 của đơn vị này cho thấy, doanh nghiệp này còn duy nhất 1 lô trái phiếu đang lưu hành là HAACH2226001 với tổng giá trị là 210 tỷ đồng.

Tại thời điểm quý 3/2023, báo cáo tài chính của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) ghi nhận, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An là công ty con với tỷ lệ sở hữu 100%.

Về Hà An, tại Đồng Nai, doanh nghiệp này là chủ đầu tư của dự án Gem Sky World (92,2 ha) và dự án DXH Airport City (152 ha). Trong đó, dự án Gem Sky World đã bắt đầu mở bán đợt đầu từ cuối năm 2021, dự án DXH Airport City được Tập đoàn Đất Xanh duyệt chủ trương cho đầu tư từ tháng 3/2022.

Tại tỉnh Bình Dương, Hà An cũng có một dự án khác có quy mô gần 8,7 ha, được Đất Xanh giao cho phát triển từ đầu tháng 10/2022.

Riêng tại dự án Gem Sky World, đầu tháng 10/2023 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt Hà An 900 triệu đồng do huy động vốn không đúng quy định. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên, trong thời gian 360 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, Hà An phải hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định.

Về lùm xùm xung quanh dự án Gem Sky World do Hà An phát triển, ngày 2/11/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp với các khách hàng đã ký các hợp đồng tư vấn mua bán bất động sản tại dự án này.

Tại buổi tiếp, đại diện các khách hàng mua đất tại dự án Gem Sky World cho biết, nhiều trường hợp đã thanh toán số tiền từ 25 đến 95% giá trị hợp đồng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được sản phẩm theo hợp đồng.

Trả lời các kiến nghị của khách hàng, đại diện của Hà An cho biết, hiện công ty đang gặp nhiều khó khăn về tài chính nên mong khách hàng hợp tác để tìm hướng giải quyết. Doanh nghiệp đang chia thành nhiều đợt để thực hiện hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền cho khách hành. Các sản phẩm nhà phố sẽ được khởi công xây dựng trong quý I/2024 và dự kiến bàn giao cho khách hàng trong quý IV/2024.