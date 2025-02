Doanh nghiệp muốn mua dự án của ông Dũng “lò vôi” lỗ nặng

Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2024, ghi nhận doanh thu chỉ 1,1 tỉ đồng, giảm hơn 31% so với quý IV/2023.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 26%, ở mức 25 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh, lên hơn 25 tỉ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí, Danh Khôi báo lỗ sau thuế gần 47 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 30 tỉ đồng, giảm hơn 250%.

Lũy kế năm 2024, Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần 4,5 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế âm 63,1 tỉ đồng (cùng kỳ lãi gần 12 tỉ đồng) do áp lực chính đến từ lãi vay và các khoản phải thu khó đòi.

Theo Danh Khôi, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ là do tình hình kinh doanh của công ty cuối năm chưa khởi sắc do thị trường bất động sản vẫn chưa sôi động, việc bán hàng không đạt kỳ vọng dẫn đến công ty vẫn chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng hợp tác đầu tư.

Lợi nhuận sau thuế của Danh Khôi lao dốc trong năm 2024

"Công ty đang trong quá trình cơ cấu bộ máy nhân sự và tiếp tục thực hiện các chính sách tiết kiệm chi phí" - đại diện Danh Khôi thông tin.

Tại thời điểm ngày 31-12-2024, quy mô tài sản của Danh Khôi đạt 2.006 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tuy nhiên, giá trị danh mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần một nửa so với đầu năm, từ 897 triệu đồng xuống còn 470 triệu đồng, nguyên nhân chính là do lượng tiền mặt giảm mạnh.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Danh Khôi thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động 1.000 tỉ đồng.

Trong kế hoạch sử dụng vốn, công ty muốn dành 375 tỉ mua lại sản phẩm đất nền đủ pháp lý tại các dự án khu dân cư được quy hoạch, hạ tầng hoàn thiện.

Trong đó, doanh nghiệp này muốn chi 195 tỉ đồng để mua một phần dự án khu dân cư Đại Nam tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, dự kiến triển khai trong quý IV/2024 và năm 2025.

Đây là dự án do Công ty TNHH MTV Tân Khai - đơn vị thành viên của Công ty CP Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng (còn được gọi là Dũng "Lò vôi") làm Chủ tịch HĐQT.

Khu dân cư Đại Nam rộng gần 100 ha, triển khai từ giữa năm 2018, gồm gần 2.460 căn nhà phố, biệt thự, 5 trường mẫu học và khu đất dành cho nhà ở xã hội.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6-2, cổ phiếu NRC có giá 4.300 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 2% so với phiên hôm trước nhưng so với đầu năm 2025, cổ phiếu này giảm đến 14%.