Doanh nghiệp nhóm APEC đồng loạt 'thay ghế' Chủ tịch

Ngày 29/6, các doanh nghiệp "họ" Apec là Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) cùng công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự mới vào ghế Chủ tịch.



Cụ thể, HĐQT APS quyết định bãi nhiệm ông Phạm Duy Hưng khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và bầu ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vụ trí Chủ tịch HĐQT công ty. Ngoài ra, APS cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT là người phụ trách công bố thông tin và bà Lã Thị Quy đảm nhiệm vị trí Phụ trách kế toán kể từ ngày 29/6.

Tại API, HĐQT đã thông qua bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. Thay vào đó, bầu ông Nguyễn Văn Ly – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người phụ trách công bố thông tin của công ty.

Đối với IDJ, HĐQT quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Phạm Duy Hưng. Và bầu ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty.

Trước đó, ông Phạm Duy Hưng, bà Nguyễn Thị Thanh cùng 3 bị can khác trong đó có ông Nguyễn Đỗ Lăng đã bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Trong tuần trước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã lên tiếng về vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm Apec. UBCKNN nhấn mạnh việc tăng cường xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm trên TTCK tiếp tục là một trong những nỗ lực của cơ quan quản lý và cơ quan chức năng nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường, hỗ trợ TTCK phát triển theo hướng lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Trên sàn chứng khoán, tính cả phiên sáng 30/6, cả 3 cổ phiếu họ APEC là APS, API và IDJ đã chứng kiến 5 phiên giảm kịch sàn liên tiếp với hàng chục triệu cổ phiếu dư bán giá sàn. Hiện, thị giá APS dừng ở mức 8.700 đồng/cp, IDJ giao dịch ở mức 8.100 đồng/cp còn API giảm về 7.600 đồng/cp.