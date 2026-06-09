Doanh nghiệp nói chi phí tăng khi bán xăng E10: Bộ Công thương sẽ tính toán giá ra sao?

Chi phí bán xăng E10 tăng cao

Tại tọa đàm "Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả" mới đây, ông Trần Phú Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) cho rằng, bên cạnh niềm tin của người tiêu dùng, việc xây dựng mức giá E10 đủ hấp dẫn để khuyến khích người dân sử dụng, đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp là một bài toán không dễ.

Theo ông Bình, để đưa E5 trước đây và E10 hiện nay ra thị trường, các doanh nghiệp đầu mối đã phải đầu tư rất lớn cho hệ thống hạ tầng phục vụ phối trộn và phân phối nhiên liệu sinh học. Các khoản đầu tư không chỉ bao gồm hệ thống kho bể, bồn chứa, trạm phối trộn, phương tiện vận chuyển mà còn cả việc cải tạo hệ thống bán lẻ.

"Đối với các cửa hàng xăng dầu, hệ thống bồn chứa, đường ống, cột bơm đều phải được sửa chữa, thay thế hoặc cải tạo bằng những vật liệu phù hợp với đặc tính của ethanol trong nhiên liệu sinh học", ông Bình cho biết.

Theo đại diện Mipecorp, đây là khoản đầu tư rất lớn, song hiện nay chưa được phân bổ đầy đủ vào cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đầu mối đang phải chấp nhận giảm tỷ suất lợi nhuận, tăng chi phí vận hành để giữ mức giá phù hợp cho người tiêu dùng và bảo đảm lộ trình triển khai E10 theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng quan điểm, ông Đỗ Hoàng Hà - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho rằng, nguồn cung xăng nền hiện cơ bản được bảo đảm, song ethanol nhiên liệu trong nước vẫn cần thêm thời gian để đáp ứng đầy đủ nhu cầu phối trộn khi E10 được triển khai trên diện rộng.

Trong ngắn hạn, việc kết hợp linh hoạt giữa nguồn ethanol sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung liên tục cho thị trường. Tuy nhiên, về dài hạn, Việt Nam cần từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu bằng cách phát triển đồng bộ chuỗi cung ứng ethanol trong nước.

Điều này đòi hỏi phải nâng cao công suất và chất lượng các nhà máy sản xuất ethanol, phát triển vùng nguyên liệu ổn định, đầu tư hệ thống kho bãi, vận chuyển và phối trộn chuyên dụng, đồng thời xây dựng các cơ chế hỗ trợ phù hợp về thuế, tín dụng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đại diện Petrolimex cũng cho rằng, việc triển khai nhiên liệu sinh học phát sinh nhiều chi phí mới so với xăng khoáng truyền thống. Chẳng hạn, ngoài chi phí tạo nguồn ethanol nhiên liệu, doanh nghiệp còn phải đầu tư cho hoạt động phối trộn, tồn chứa riêng, vận chuyển chuyên dụng, kiểm nghiệm chất lượng, bù hao hụt kỹ thuật cũng như nâng cấp hệ thống kho bãi và bán lẻ.

"Nếu các chi phí hợp lý này chưa được phản ánh đầy đủ trong cơ chế giá, doanh nghiệp sẽ khó bảo đảm hiệu quả kinh doanh cũng như mạnh dạn đầu tư mở rộng", ông Hà nhận định.

Giá xăng E10 sẽ được tính thế nào?

Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn đã bắt đầu tạo ra ethanol nguyên liệu phối trộn thành xăng E10. Ảnh: Nguyễn Dương

Trong bối cảnh doanh nghiệp kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế giá để phản ánh đầy đủ các chi phí phát sinh, Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 do Bộ Công Thương khởi thảo.

Trong dự thảo có quy định về giá xăng E10RON95-III.

Cụ thể, giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Trong dự thảo, Bộ Công thương đưa ra các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10RON95-III gồm:

- Giá Ethanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10RON95-III. Mức giá này sẽ do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.

- Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium (phụ phí thương mại cộng thêm vào giá tham chiếu quốc tế) để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước.

- Chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III.

- Lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5RON92.

Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10RON95-III theo quy định, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổng hợp, rà soát, yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế (nếu cần thiết) để xem xét, quyết định các chi phí trên, sau đó sẽ thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Về phía thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương yêu cầu báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10RON95-III theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

Đề xuất về giá xăng E10, Phó Tổng Giám đốc Mipecorp cho rằng nếu muốn nhiên liệu này thực sự trở thành lựa chọn lâu dài của thị trường, cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế giá phù hợp nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đại diện Petrolimex cũng kiến nghị sớm hoàn thiện công thức giá cơ sở và chi phí kinh doanh định mức đối với E10 theo hướng phản ánh đúng các chi phí phát sinh, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì nguồn cung ổn định và tiếp tục đầu tư cho thị trường.