Doanh nghiệp tăng tốc mùa cuối năm, tận dụng cơ hội đầy hứa hẹn trên TikTok Shop

Tích hợp các phương thức mua sắm kết hợp giải trí hấp dẫn, cùng hàng loạt ưu đãi và hỗ trợ cho nhà bán hàng, TikTok Shop đã hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập nhiều kỷ lục bán hàng mới trong các đợt sale gần đây.



Khai phá công thức thắng lớn của nhiều SMBs trên TikTok Shop

Tháng 5 vừa qua, người dùng được dịp chứng kiến phiên Livestream đầu tiên theo hình thức show diễn thời trang do TikTok Shop và Paradox phối hợp thực hiện. Là thương hiệu thời trang Việt Nam dành cho giới trẻ theo phong cách streetwear, mô hình sáng tạo trên đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem và đem về doanh số ấn tượng, qua đó khẳng định mạnh mẽ công thức thành công từ sự kết hợp giữa thương mại và giải trí thông qua các hình thức nội dung như livestream và video ngắn. Với chiến lược bài bản, tận dụng tối đa các nguồn lực và hỗ trợ từ TikTok Shop thông qua livestream và Trang Mua Sắm, đến nay số người theo dõi kênh Paradox đã tăng gấp 4 lần, doanh số bán hàng tăng gấp 3 lần so với thời điểm ra mắt. Riêng sản phẩm bán chạy nhất là áo thun Reverie cũng đã tăng trưởng hơn 500% số lượng bán ra mỗi tháng so với thời gian đầu Paradox mới lên TikTok Shop, nhìn chung mỗi tháng tăng trưởng trung bình hơn 20%.

Với vị thế tiên phong về xu hướng bán hàng qua nội dung giải trí, TikTok Shop đã mang đến bộ giải pháp sáng tạo toàn diện để doanh nghiệp quản lý và livestream hiệu quả. Đồng thời, sở hữu cộng đồng nhà sáng tạo nội dung được mở rộng cả lượng và chất, TikTok cũng hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm các "cộng sự" phù hợp, từng bước đáp ứng được toàn diện vấn đề của doanh nghiệp, ngay cả các doanh nghiệp SMBs với nguồn lực hạn chế cũng đạt được cơ hội thắng lớn.

Đại tiệc mua sắm "Sale Vui Gấp Đôi" ngày 11/11: Đúng người, đúng thời điểm

Thực tế, các sự kiện sale diễn ra liên tục trên TikTok Shop luôn là điểm khởi đầu chiến lược cho các doanh nghiệp SMBs thông qua hiệu ứng lan tỏa tốt, giúp thương hiệu tiếp cận lượng khách hàng lớn, tiềm năng, cùng khả năng thúc đẩy doanh số. Nhìn lại Đại tiệc Mua sắm 9.9 trên TikTok Shop, lượng khách hàng tìm kiếm và mua sắm sản phẩm đã đạt 250% so với trước chiến dịch. Tỷ lệ khách đặt hàng theo đó cũng tăng 140%, tương ứng với mức tăng 150% về lượng sản phẩm ghi nhận doanh số bán ra.

Theo nghiên cứu được uỷ quyền của TikTok về hành vi người tiêu dùng trong mùa Siêu mua sắm năm 2023, 81% người dùng trên nền tảng đã đồng ý chi tiêu trong đợt siêu mua sắm này. Đón đầu tâm lý mua sắm của người tiêu dùng, TikTok Shop hé lộ chuỗi hoạt động thú vị "Sale Vui Gấp Đôi" nhân ngày 11-11, với hàng triệu ưu đãi hấp dẫn, hàng hiệu giá hời với mức giảm lên đến 50%, voucher Livestream Siêu Sao trị giá 1.111.000Đ, miễn phí ship từ đơn 0Đ, cùng loạt hoạt động tương tác đầy thú vị cùng gương mặt đại diện Thảo Nhi Lê. Lần đầu tiên, người dùng trên TikTok sẽ được trải nghiệm sự kiện Livestream với quy mô toàn nền tảng - "Vũ Trụ Sale Vui hứa hẹn sẽ mang đến những nội dung được đầu tư, chất lượng, hóm hỉnh. Vận dụng công thức giải trí kết hợp thương mại, thúc đẩy cảm xúc để kích thích hành vi mua hàng, doanh nghiệp có nhiều cơ hội thừa thắng xông lên nhân dịp này.

Phiên LIVE được dẫn dắt bởi nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật

Hơn nữa, TikTok Shop gần đây đã mở ra cơ hội doanh thu hấp dẫn cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tại Trang Mua Sắm (Shop tab), được đặt ở vị trí "vàng" ngay cạnh tab Trang chủ. Hướng đến sự đa dạng và chọn lựa sản phẩm dễ dàng của người dùng, Trang Mua Sắm đã trở thành nơi "đẩy số" đáng tin cậy của các thương hiệu với thiết kế trang cửa hàng hấp dẫn, các khuyến mãi nổi bật, thu hút, qua đó góp phần vào tăng trưởng 300% doanh thu và 140% số lượng khách mua hàng sau đợt sale 9.9 vừa qua.

