Doanh nghiệp Thụy Điển muốn đầu tư khu nghỉ dưỡng 60 triệu USD tại tỉnh sở hữu “Đà Lạt thứ 2”

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì buổi làm việc với đại diện Công ty Peak Education Limited (Thụy Điển) để nghe giới thiệu đề xuất dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái sang trọng 5 sao phát thải carbon ròng bằng không, kết hợp khu tĩnh dưỡng chăm sóc sức khỏe tại xã Kon Plông.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã trình bày ý tưởng xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp trên diện tích khoảng 4,5 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 60 triệu USD.

Dự án định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh, sử dụng 100% năng lượng tái tạo (không dùng nhiên liệu hóa thạch, phát thải carbon ròng bằng không với một trang trại năng lượng mặt trời 1 MW), kết hợp trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lượng xanh cùng học viện đào tạo quản lý khách sạn và du lịch sinh thái.

Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng một khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng dụng các giải pháp công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Nhà đầu tư cũng kỳ vọng dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và quảng bá hình ảnh điểm đến Kon Plông.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, nghiên cứu nghiêm túc của nhà đầu tư đối với tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là khu vực Kon Plông.

Đồng thời cảm ơn nhà đầu tư đã dành nhiều thời gian khảo sát, xây dựng ý tưởng dự án với tầm nhìn dài hạn, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ tin tưởng vào tính khả thi của dự án cũng như năng lực triển khai của nhà đầu tư, bởi đây là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.

Ý tưởng dự án phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon.

Đồng thời phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới, nhất là phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực miền núi, trọng tâm là khu vực Kon Plông - nơi sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, hệ sinh thái tự nhiên còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, ít chịu tác động của quá trình đô thị hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng khẳng định tỉnh luôn ủng hộ chủ trương nghiên cứu, đề xuất đầu tư của nhà đầu tư và cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy dự án sớm được triển khai trong thực tế.