Doanh nghiệp tôm quy mô nghìn tỷ trên sàn chứng khoán sụt giảm 11% doanh số năm 2023

CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã FMC) vừa báo cáo sơ kết hoạt động năm 2023, doanh số tiêu thụ đạt 200,6 triệu USD(~4.800 tỷ đồng), giảm hơn 11% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận dự kiến đạt trên 300 tỷ đồng.

Về sản lượng sản xuất, tôm thành phẩm chế biến đạt gần 21.198 tấn, tăng 3% so với năm trước. Ngược lại, nông sản chế biến giảm gần 21%, đạt 1.569 tấn. Năm 2023, sản lượng tiêu thụ tôm và nông sản thành phẩm của FMC đạt lần lượt 17.407 tấn và gần 1.366 tấn, giảm 4% và 24% so với năm 2022.

FMC cho biết có những khó khăn khá nặng nề mà công ty không thể tránh. Tuy nhiên, công ty đã hạn chế tối đa mặt tiêu cực. Doanh số tiêu thụ 2023 giảm cơ bản do giá tiêu thụ trung bình giảm khoảng 10%. Lợi nhuận 2023 có thể đạt trên 300 tỷ đồng nhờ vùng nuôi FMC có kết quả khá khả quan, góp phần giảm giá thành sản phẩm cuối cùng, dẫn đến mức lợi nhuận khá ổn.

Trước đó vào cuối tháng 10, FMC đã bất ngờ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 nhưng không nêu rõ lý do. Sau điều chỉnh, chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 4.870 tỷ, giảm 25% so với mức kế hoạch cũ. Tương ứng, lợi nhuận trước thuế giảm 25% so với mục tiêu ban đầu xuống 300 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả sơ bộ, FMC hoàn thành cả 2 mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

Trong thư gửi cán bộ nhân viên đầu năm, ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch HĐQT FMC nhận định khó khăn đang diễn ra sẽ còn tiếp tục kéo dài, ít nhất ở 6 tháng đầu năm 2024. Vụ kiện chống trợ cấp ngành tôm Việt từ nguyên đơn bên Hoa Kỳ sẽ là thách thức không nhỏ từ năm 2024, khiến FMC phải có sự tính toán trong kinh doanh nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho mình. Và trước mắt là hết lòng cùng đồng nghiệp chung tay xử lý từng bước theo tiến trình của bên nguyên đơn.

Trong báo cáo phân tích mới đây, CTCK KBSV dự báo nguồn cung tôm từ các nước lớn như Việt Nam, Ecuador, Ấn Độ sẽ bắt đầu thu hẹp trong nửa đầu năm 2024 do người dân thu hẹp diện tích thả nuôi vì thua lỗ. Nhu cầu được dự báo hồi phục trở lại kể từ nửa sau năm 2024, khi áp lực lạm phát hạ nhiệt, lượng hàng tồn kho tại các nhà nhập khẩu giảm.Giá tôm xuất khẩu cũng được kỳ vọng sẽ tăng trong nửa cuối năm 2024 với nguồn cung thu hẹp tại các nước sản xuất tôm lớn và nhu cầu hồi phục.

Trên thị trường, cổ phiếu FMC khết thúc phiên giao dịch đầu tiên của năm 2024 (2/1) tại mức 45.600 đồng/cp, tăng 39% sau một năm. Giá trị vốn hoá tương ứng đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.