Doanh nghiệp Việt lo lắng gì khi quyết định “lên mây”?

Trong phiên thảo luận, ông Hoàng Văn Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Viettel - CHT (Viettel IDC) chỉ ra các rào cản khi doanh nghiệp chuyển lên nền tảng điện toán đám mây. Thứ nhất là họ không biết bắt đầu từ đâu, lựa chọn công nghệ gì.

Thứ hai là không biết lựa chọn đối tác nào. Bài toán này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông giải quyết bằng cách ban hành bộ 153 tiêu chí và lựa chọn ra 5 doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này là: Viettel, CMC, VNPT, VCCorp (BizFly Cloud) và VNG.

Rào cản thứ ba là doanh nghiệp không biết hạ tầng cũ sẽ được tận dụng thế nào, vì họ lỡ đầu tư rồi. Thứ tư là đảm bảo an toàn, an ninh trên nền tảng cloud, đây là vấn đề doanh nghiệp rất băn khoăn.

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần VCCorp Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc BizFly Cloud - Nhà cung cấp giải pháp đám mây Việt Nam - chia sẻ nguy cơ về bảo mật trên nền tảng điện toán đám mây không khác gì so với các mô hình truyền thống. Tuy nhiên, trên nền tảng này, trách nhiệm sẽ thuộc về cả 3 phía, trong đó có nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, nhà cung cấp dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin và chính các đơn vị sử dụng.

Khi dịch chuyển lên điện toán đám mây, doanh nghiệp có thể gặp phải một số nguy cơ, rủi ro về an toàn thông tin. Thứ nhất là rủi ro về rò rỉ dữ liệu. Doanh nghiệp luôn lo lắng khi chuyển lên điện toán đám mây thì dữ liệu có đảm bảo tính riêng tư hay không. Thứ hai là rủi ro tổn thất dữ liệu.



Thứ ba là mất an toàn về mặt kiểm soát truy cập hệ thống và dữ liệu. Nguy cơ này cũng tương tự như nền tảng truyền thống nhưng trên nền tảng điện toán đám mây thì hạ tầng, hệ thống máy chủ, quản trị dữ liệu, quản trị hệ thống... phần lớn đều làm việc từ xa qua môi trường Internet nên nguy cơ này càng lớn hơn nhiều. Nguy cơ thứ tư là việc phân định trách nhiệm giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Nếu không phân định rõ ràng trách nhiệm có thể tạo ra kẽ hở, khiến kẻ xấu, tin tặc lợi dụng khai thác.

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC bổ sung, những thay đổi liên tục về chính sách như chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chiến lược chính phủ số, chính phủ điện tử... đã góp phần giải quyết phần nào thách thức của các doanh nghiệp kinh doanh điện toán đám mây trong nước.

Bên cạnh đó, khi các công ty đa quốc gia đã đạt được sản phẩm và giá thành rất tốt thì việc cá thể hóa cho phù hợp với khách hàng nội địa liên quan đến chất lượng, trải nghiệm khách hàng và an toàn thông tin sẽ là thế mạnh cho các doanh nghiệp nội địa, tiêu biểu là 5 doanh nghiệp nhận chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông lần này.

Tháng 4/2020 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nỗ lực lớn trong việc phát triển điện toán đám mây, với bước đi đầu tiên là ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá, lựa chọn giải pháp điện toán đám mây cho Chính phủ điện tử.

Tại sự kiện ngày 2/12, giải pháp của 5 doanh nghiệp đầu tiên gồm Viettel, VCCorp, VNPT, CMC và VNG đã đạt chứng nhận "Nền Tảng Điện Toán Đám Mây An Toàn Việt Nam" của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là các nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin mạng phục vụ Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

Ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cho biết, Hiệp hội An toàn thông tin rất ủng hộ định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng đang nỗ lực theo hướng tiêu chuẩn hóa nhiều sản phẩm an toàn thông tin nội địa. Sắp tới, Hiệp hội sẽ phối hợp với cơ quan nhà nước và một nhóm các doanh nghiệp chủ lực để sớm xây dựng các hệ thống thống nhất các giải pháp và tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.