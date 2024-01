Doanh nghiệp xử lý nước và rác thải quy mô hàng đầu Việt Nam ước lãi 2023 giảm 12%

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, mã BWE) đã có tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Cụ thể, Biwase ước tổng công suất đạt 822.000 m3/ngđ, tăng 8% so với thực hiện năm trước. Sản lượng nước tiêu thụ gần 184 triệu m3, tăng 1% so với cùng kỳ và hoàn thành 99% kế hoạch năm, tỷ lệ thất thoát nước thành công giữ ở mức 5%.

Tổng doanh thu năm 2023 ước đạt 3.977 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 601 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân lãi giảm do chi phí tài chính tăng cao (chi phí lãi và chênh lệch tỷ giá). Như vậy so với kế hoạch, đơn vị vượt 2% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ hoàn thành 83% kế hoạch lợi nhuận.

Biwase cho biết đến tháng 12/2023, công ty chưa ghi nhận doanh thu 46,8 tỷ đồng từ lĩnh vực xử lý nước thải do đang xúc tiến thủ tục hành chính. Nếu không gặp trở ngại thì doanh thu công ty mẹ sẽ cộng thêm khoản thu này, lên mức 4.024 tỷ đồng.



Tuy nhiên với những biến động từ lãi suất, từ giá, gây nhiều khó khăn, nhưng với lợi nhuận như trên là nằm trong dự kiến và an toàn kinh doanh, cổ tức. Các công ty con, Công ty Biwase Long An năm đầu tiên đã có lợi nhuận đáng phấn khởi. Các công ty liên kết đều có lãi.

Trong bối cảnh xu hướng kinh tế thế giới dần ổn định, tỷ giá USD cùng lãi suất FED giảm dần là yếu tố tốt để Biwase tăng cao hiệu quả kinh doanh cho năm 2024. Công ty đề ra phương hướng kinh doanh bao gồm việc tăng tốc khai thác kinh doanh, góp phần tăng quy mô cấp nước, giải cơn khát cho bà con, người dân ở những vùng từng gặp khó. Song song đó công ty sẽ tăng doanh thu tương ứng. Đồng thời với nhu cầu nước sạch còn nhiều: Long An, Quảng Bình, Đồng Nai, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng công suất và mạng lưới đến những nơi còn khan hiếm nước sạch.

Biwase là một trong số ít doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn ESG (Environmental – Social – Governance). Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, xử lý rác, nước thải, thậm chí còn tận dụng rác thải để phát điện sạch. Với hệ thống nhà máy có công suất lớn, mỗi năm Biwase thu về cả nghìn tỷ đồng doanh thu từ cấp nước và xử lý rác thải.

Ngoài ngành nước, Biwase còn có một công ty liên kết rất đáng chú ý là CTCP Đầu tư - Xây dựng Chánh Phú Hòa (CPHACO), hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công viên nghĩa trang nhân dân, khu công nghiệp, khu dân cư và đặc biệt là kinh doanh nghĩa trang, nhà tang lễ. Công ty này được biết đến là đơn vị chủ quản Hoa Viên Nghĩa Trang Chánh Phú Hòa Bình Dương quy mô khoảng 300 ha, lớn nhất tỉnh Bình Dương.