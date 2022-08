Doanh số bán giày cao gót tại Mỹ tăng vượt trội

Đã có rất nhiều niềm vui phải tạm hoãn do đại dịch COVID-19 trong đó có thú vui lênh khênh trên những đôi giày cao gót . Trong năm 2020, doanh số bán hàng giày cao gót tại Mỹ đã giảm một nửa so với năm trước, nhưng nay những đôi giày cao gót, người bạn thân của các cô gái đang quay trở lại trên đường phố New York.

Cô Maria Barbarosh nói: "Giày cao gót khiến tôi tự tin hơn. Đi trên giày cao gót, không giống như đi giày bệt hay dép xỏ ngón, cảm giác tốt hơn rất nhiều".

Một tín đồ giày cao gót khác, cô Sandy Liu cũng nhận thấy có nhiều người đi giày cao gót hơn. "Họ muốn thể hiện mình nhiều hơn, nhất là sau đại dịch không đi được đến đâu trong một thời gian dài".

Tình yêu đối với giày cao gót cũng có thể nhìn thấy qua doanh số bán hàng. Doanh số bán giày cao gót đã phục hồi mạnh mẽ vào đầu năm nay sau khi chạm đáy vào năm 2020.

Theo bà Marissa Galante Frank - Giám đốc thời trang và phụ kiện của Bloomingdale: "Chúng tôi nhận thấy có sự gia tăng nhu cầu về giày cao gót. Các cô gái hào hứng quay trở lại công sở, tham gia các sự kiện xã hội. Giày cao gót chắc chắc nằm đầu trong danh sách những thứ cần mua sắm".