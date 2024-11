Doanh số xe điện ở Mỹ chậm lại

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Cox Automotive, doanh số bán xe điện (EV) đã chậm lại ở Mỹ trong năm nay, với ước tính 346.309 xe điện được bán trong quý 3, chiếm gần 9% tổng doanh số bán ô tô.

Số liệu của phòng thí nghiệm quốc gia Argonne, một trung tâm nghiên cứu do liên bang tài trợ, cho thấy, năm 2023, đã có 1,4 triệu xe điện được bán ra tại Mỹ này, chiếm hơn 9% tổng doanh số bán ô tô. Con số này tăng hơn 50% so với năm 2022.

"Một phần nguyên nhân khiến doanh số bán xe điện chậm lại trong năm nay có thể do nhiều người dùng ngần ngại đổi xe. Họ lo lắng rằng cơ sở hạ tầng cho xe điện, cụ thể là các trạm sạc. Điều này khiến tốc độ tăng trưởng của xe điện ở Mỹ chậm lại", tờ The New York Times bình luận.

Trường Kinh doanh Harvard cho biết, trụ sạc bị hỏng là một vấn đề lớn với người dùng xe điện. Theo nghiên cứu, cứ 5 trụ sạc thì có 1 trụ không hoạt động khi người lái xe dừng xe để sạc.

Tổng cộng, có hơn 200.000 trụ sạc công cộng được phân bổ tại khoảng 74.000 trạm sạc ở Mỹ. Trong khi đó, Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia Mỹ ước tính sẽ cần hơn một triệu bộ sạc công cộng vào năm 2030 để theo kịp doanh số bán xe điện hiện nay.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ sẽ áp dụng loại thuế mới cho ô nhập khẩu từ Mexico và các quốc gia khác, đồng thời đảo ngược nhiều hỗ trợ chính sách hỗ trợ xe điện hiện hành khi ông Donald Trump chức.

Ông Trump từng tuyên bố ông sẽ hủy bỏ một số quy định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Bộ Giao thông Vận tải vào ngay ngày đầu tiên nhậm chức. Ngoài ra, ông cũng xem xét cắt giảm hoặc loại bỏ các khoản miễn thuế và ưu đãi dành cho xe điện.

Những thay đổi về quy định trên có thể sẽ mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà sản xuất ô tô trong việc sản xuất các dòng xe SUV và xe tải chạy bằng xăng, vốn có lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra nhiều lo ngại về tương lai của hàng tỷ USD đầu tư vào pin xe điện và sản xuất xe điện.

Hiệp hội Xe tải Mỹ ngày 6/11 cũng đã kêu gọi ông Trump thay thế các quy định khí thải nghiêm ngặt của EPA bằng các tiêu chuẩn khí thải quốc gia, phù hợp với thực tế hoạt động của ngành vận tải thiết yếu.