Doanh thu không đạt kì vọng, công ty mẹ của Google vẫn chi khủng cho AI

CNBC đưa tin, cổ phiếu Alphabet giảm hơn 9% trong phiên giao dịch vào thứ 3 (theo giờ Mỹ) sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý IV không đạt kỳ vọng về doanh thu, đồng thời công bố thêm các khoản đầu tư khủng vào AI.

Cụ thể, doanh thu quý IV/2024 của Google đạt mức 96,47 tỷ USD, thấp hơn con số 96,56 tỷ USD như dự báo của công ty thông tin tài chính và giao dịch chứng khoán LSEG.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Alphabet đạt mức 2,15 USD, cao hơn một chút so với con số với 2,13 USD như dự kiến của LSEG

Các nhà đầu tư Phố Wall cho biết thêm, doanh thu quảng cáo trên YouTube đạt 10,47 tỷ USD, cao hơn con số 10,23 tỷ USD mà StreetAccount đưa ra.

Doanh thu của Google Cloud đạt 11,96 tỷ USD, thấp hơn mức 12,19 tỷ USD như dự báo của StreetAccount.

Tổng doanh thu của Alphabet tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên mức tăng trưởng này thấp hơn so với con số 13% vào năm ngoài. Tổng thể doanh thu của cả tập đoàn, cũng như doanh thu của mảng tìm kiếm, mảng quảng cáo trên YouTube và mảng dịch vụ đều chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty mẹ của Google vẫn đầu tư khủng cho AI bất chấp doanh thu quý IV không được như kì vọng

Cụ thể, tăng trưởng doanh thu quảng cáo của Google trong quý IV là 10,6%, so với 11% của năm trước. Tăng trưởng doanh thu mảng tìm kiếm là 12,5%, thấp hơn mức 12,7% trong quý IV năm ngoái. Quảng cáo trên YouTube đạt mức tăng trưởng doanh thu là 13,8%, thấp hơn mức 15,5% của năm trước. Mảng dịch vụ ghi nhận con số tăng trưởng 10,2%, thấp hơn mức 12,4% của năm trước.

Ngay sau khi những con số trên được công bố, cổ phiếu của Alphabet đã giảm 9% trong phiên giao dịch sau đó.

Mặc dù vậy, Alphabet vẫn công bố khoản đầu tư khủng cho trí tuệ nhân tạo trong năm 2025. Theo giám đốc tài chính Anat Ashkenazi, công ty có kế hoạch đầu tư khoảng 75 tỷ USD vào khoản chi tiêu dành cho AI trong năm 2025 . Theo FactSet, con số này cao hơn mức dự đoán của giới đầu tư là 58,84 tỷ USD.

Bà Anat Ashkenazi cho biết, con số 75 tỷ USD chủ yếu dành để phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó tốn kém nhất là đầu tư vào máy chủ, tiếp theo là các trung tâm dữ liệu "để hỗ trợ sự phát triển của Google Services, Google Cloud và Google DeepMind".

Với các mảng kinh doanh khác mang tính đặt cược khác, Alphabet cho biết, dự án công nghệ y tế Verily và xe tự lái Waymo có doanh thu là 400 triệu USD trong quý IV. Theo StreetAccount, con số này thấp hơn kỳ vọng 616,4 triệu USD của Phố Wall và giảm hơn 39% so với mức 657 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý IV, Alphabet đã đưa ra một loạt thông báo về Waymo, thể hiện sự tự tin vào khả năng thương mại hóa của dự án này nhanh hơn trong tương lai.

Dịch vụ robotaxi của Waymo hiện đang hoạt động tại Los Angeles, San Francisco và Phoenix. Vào tháng 12, Alphabet cho biết đang có kế hoạch mở rộng dịch vụ tại Austin, Texas. Alphabet cũng thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm Waymo tại Tokyo. Đây là lần mở rộng quốc tế đầu tiên của dự án xe tự hành này.