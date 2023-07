Doanh thu lập kỷ lục, EVNGENCO3 (PGV) báo lãi quý 2 tăng 91%

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3 – mã PGV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu 15.354 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ lên sàn tháng 3/2018. Ước tính bình quân mỗi ngày EVNGENCO3 tạo ra doanh thu gần 170 tỷ đồng trong quý vừa qua.

Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ mức 10,2% cùng kỳ năm ngoái lên 11,2%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 1.725 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân theo giải trình là do sản lượng điện bán cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đột biến từ mức 3 tỷ của quý 2/2022 lên hơn 100 tỷ đồng chủ yếu do tăng cổ tức nhận được, lãi chênh lệch tỷ giá. Sau khi trừ các chi phí, EVNGENCO3 lãi ròng 1.104 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 12 quý kể từ quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, EVNGENCO3 ghi nhận doanh thu thuần đạt 26.803 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.725 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, EVNGENCO3 đặt mục tiêu sản lượng điện công ty mẹ là 28,725 tỷ kWh, tăng nhẹ 2,08% so với kết quả thực hiện năm 2022. Kế hoạch doanh thu công ty mẹ tương ứng hơn 48.400 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thực hiện năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) dự kiến đạt 2.068 tỷ đồng, giảm 6,2%. Trong đó, lợi nhuận từ điện (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) chiếm 80%, tương ứng 1.976 tỷ đồng.

EVNGENCO3 là công ty con do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm đến 99,2% vốn. Với tổng công suất 6.565 MW ((Nhiệt điện khí, Nhiệt điện than, Thủy điện, Điện mặt trời) tại công ty mẹ và các đơn vị công ty con, công ty liên kết, EVNGENCO3 hiện là nhà phát điện lớn nhất, nhì trên thị trường (không kể EVN), chiếm khoảng 8,4% công suất toàn hệ thống. Sản lượng điện sản xuất năm 2022 đạt 32,242 tỷ kWh, chiếm khoảng 12% tổng sản lượng điện quốc gia.

EVNGENCO3 quản lý nhiều nhà máy điện lớn trực thuộc gồm Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhiệt điện Mông Dương 1, Thủy điện Buôn Kuốp, Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 với tổng quy mô công suất 5.485 MW và EVNGENCO3 Power Service - đơn vị chuyên thực hiện dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện.

Tổng công ty đang sở hữu hai công ty con với tỷ lệ trên 50% đều đang niêm yết cổ phiếu trên sàn gồm Nhiệt điện Bà Rịa (79,56%) và Nhiệt điện Ninh Bình (54,76%). Ngoài ra, EVNGENCO3 cũng nắm giữ trên 30% vốn tại 03 Công ty liên kết gồm Thuỷ điện Thác Bà, Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh và CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của EVNGENCO3 lên đến hơn 65.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm gần 60% với giá trị cuối kỳ ở mức 38.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, EVNGENCO3 còn đang có khoản phải thu đối với một thành viên khác của EVN là Công ty Mua Bán Điện (EVNEPTC) hơn 12.300 tỷ vào cuối quý 2, tăng khoản 1.500 tỷ so với đầu năm.

Kết quả kinh doanh khởi sắc, cổ phiếu PGV trên thị trường cũng tăng mạnh thời gian gần đây. Cổ phiếu này đã tăng 55% trong vòng 3 tháng qua đó leo lên mức 29.900 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 15 tháng. Vốn hoá thị trường tương ứng đạt 33.600 tỷ đồng.