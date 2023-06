Doanh thu tháng 5 của Vĩnh Hoàn tiếp tục giảm 37% so với cùng kỳ năm trước

CTCP Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 5/2023. Theo đó, doanh thu ghi nhận 954 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo báo cáo hàng tháng của VHC, đây là tháng thứ 5 liên tiếp doanh thu sụt giảm hai chữ số so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, điểm tích cực là doanh thu tháng 5 đã cải thiện khoảng 10% so với mức của tháng 4 trước đó.

Xét theo cơ cấu sản phẩm , doanh thu cá tra vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất khi đạt 592 tỷ đồng, nhưng giảm tới 43% so với cùng kỳ năm trước. Hầu như các các sản phẩm khác cũng ghi nhận "đi lùi" so với cùng kỳ. Doanh thu sản phẩm phụ giảm 44% xuống còn 143 tỷ đồng; sản phẩm chăm sóc sức khỏe giảm 5% xuống 65 tỷ đồng; doanh thu từ bánh phồng tôm cũng chỉ đạt 21 tỷ, giảm 27% và doanh thu từ mì và bánh tráng giảm 58% xuống còn 7 tỷ đồng.

Duy chỉ có doanh thu sản phẩm hỗn hợp khác ghi nhận tăng 20% so với cùng kỳ năm lên mức 109 tỷ đồng và sản phẩm giá trị giá tăng 20% lên 16 tỷ đồng.

Tuy vậy, nếu so với tháng trước, doanh thu tiêu thụ các sản phẩm của Vĩnh Hoàn đã có bắt đầu phục hồi, doanh thu cá tra tăng 14%, thu từ sản phẩm chăm sóc sức khỏe tăng 18%; doanh thu bánh phồng tôm tăng 14% và doanh thu sản phẩm hỗn hợp khác tăng 13%.

Về xuất khẩu, các thị trưởng xuất khẩu chính của Vĩnh Hoàn đều có sự tăng trưởng về doanh số so với tháng 4 trước đó. Thị trường chủ lực vẫn là Mỹ khi chiếm 39% tổng doanh thu, đạt 373 tỷ đồng, tăng 21% so với tháng trước. Doanh thu tại thị trường nội địa tăng 10% so với tháng trước lên 224 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh thu tại thị trường Trung Quốc giảm 16% so với tháng 4 xuống 93 tỷ đồng.

Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm 2022, tiêu thụ sản phẩm của Vĩnh Hoàn tại các thị trường vẫn chưa thực sự hồi phục, doanh thu từ thị trường Mỹ, nội địa, Trung Quốc và châu Âu đều giảm hai chữ số phần trăm. Trong đó, doanh thu tiêu thụ tại Mỹ giảm 54%, tại châu Âu giảm 27%, tại nội địa giảm 27% và tại Trung Quốc giảm 27%.

Doanh thu Vĩnh Hoàn trong tháng 5 xét theo khu vực (cột xám: T5/2022, cột xanh: T5/2023)

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt gần 4.100 tỷ đồng.

"Nữ hoàng cá tra” mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần hợp nhất 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu đạt 1.000 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 49% so với thực hiện năm trước

Ban lãnh đạo đánh giá nhu cầu phi lê cá thấp trên thị trường toàn cầu và giá thức ăn chăn nuôi (cụ thể là đậu nành và bắp ngô) tăng trong thời gian gần đây sẽ ảnh hưởng lợi nhuận của VHC trong giai đoạn 2023-2024.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 13/6 giá cổ phiếu VHC đạt 62.000 đồng/cp, tăng khoảng 9% so với hồi cuối tháng 5 nhưng vẫn kém khoảng 44% so với đỉnh lịch sử đầu tháng 6/2022.