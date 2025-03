Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín (MBT). Cụ thể, 3,8 triệu cổ phiếu MBT đã được chấp thuận đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Theo bản công bố thông tin, CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín có trụ sở tại số 28, đường số 5, Khu số 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Trọng Khang, đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Ông Khang (SN 1987), trình độ chuyên môn Cử nhân. Ông từng giữ chức vụ Trưởng VP Đại diện Bình Dương Chứng khoán VCBS.

Tháng 3/2018, vị này rời VCBS, trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc MBT sau đó tới tháng 12/2021 chỉ giữ chức Giám đốc công ty. Ông Khang hiện là cổ đông lớn duy nhất tại MBT với việc nắm giữ 238.100 cổ phần tương ứng 6,27% vốn.

Đáng chú ý, thông tin từ website dangtrongkhang.com, ông Đặng Trọng Khang tự giới thiệu là người sáng lập và chia sẻ về phương pháp đầu tư chứng khoán theo Luật Nhân Quả – Causality Investing.

Nguồn: Website dangtrongkhang.com

Thay thế ông Khang ở vị trị Chủ tịch HĐQT MBT là bà Phan Thị Kiều Oanh (SN 1993), có kinh nghiệm 3 năm là nhân viên Chứng khoán VCBS. Bà Oanh hiện kiêm nhiệm chức danh Phó Giám đốc, bà nắm 46.400 cổ phần MTB (tỷ lê 1,22% vốn).

Về tình hình kinh doanh, MBT cho biết dịch vụ chính mang lại doanh thu thuần hàng năm là cho thuê căn hộ. Song theo BCTC năm 2024 công bố, doanh thu thuần đạt hơn 3,4 tỷ, tăng nhẹ 8%. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính gần 5 tỷ, giảm gần nửa cho với năm trước. Cơ cấu doanh thu tài chính ghi nhận 3 tỷ đồng tiền lãi từ chuyển nhượng khoản đầu tư vào đơn vị khác (năm 2023 không phát sinh mục này), còn lãi bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 1,6 tỷ, giảm 82% so với năm trước. MBT cho biết nguyên nhân do công ty đã giảm danh mục đầu tư chứng khoán còn chưa tới 11 tỷ vào cuối năm 2024 (cuối năm 2023 gần 27 tỷ). Kết quả, MBT lãi sau thuế hơn 441 triệu trong năm 2024, giảm 70% so với năm 2023.

Vào cuối năm 2024, tổng tài sản công ty đạt hơn 48 tỷ đồng, giảm 36 tỷ (-42%) so với hồi đầu năm. Vốn điều lệ 38 tỷ, vốn CSH đạt gần 46 tỷ đồng. MBT đang đầu tư vào các mã như VBC, VLA, DTD, PVT, DC4,… hầu hết đều đang lỗ vào thời điểm 31/12/2024 và phải trích lập dự phòng khoản đầu tư.

Ngoài ra, MBT có tham gia góp vốn tại CTCP Đầu tư Nhân trí dũng hoạt động thi công xây dựng, đầu tư BĐS và CTCP Nguyên Giác Holdings hoạt động trong lĩnh vực tắm hơi, massage và tăng cường sức khỏe. Giá trị đầu tư 1 tỷ đồng tại mỗi công ty trên.

Sang năm 2025, MBT lên kế hoach doanh thu 5,8 tỷ và LNST hơn 1,2 tỷ, lần lượt tăng 69% và 183% so với năm trước.

Kế hoạch kinh doanh của MBT