Độc lạ: công ty có doanh thu bằng 0, không ai đến dự đại hội cổ đông, giá cổ phiếu 1.300 đồng

Công ty CP Quốc tế Holding (mã chứng khoán: LMH) vừa có thông báo gửi Ủg ban Chứng khoán về việc tổ chức bất thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do không có cổ đông tham dự.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/5, doanh nghiệp có 1.847 cổ đông, đại diện sở hữu hơn 25,6 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, tại đại hội tổ chức ngày 22/6 ở TP HCM, không có cổ đông nào có mặt, khiến tỷ lệ tham dự đạt 0%.

Theo quy định, đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Công ty cho biết sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần hai theo quy định.

Tại đại hội lần này, LMH dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Bích Phượng cùng hai thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Duyên và ông Đinh Văn Hiếu. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ bầu bổ sung ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, LMH đặt trụ sở tại TP Thủ Đức (TP HCM). Website của công ty hiện chỉ công bố thông tin văn phòng đại diện tại Nha Trang (Khánh Hòa). Đến cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp mới công bố báo cáo tài chính đến quý III/2025.

Báo cáo tài chính cho thấy, đến cuối tháng 9/2025, LMH có tổng tài sản khoảng 102 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả gần 157 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận gần 240 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Trong cả năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025, LMH không phát sinh doanh thu. Sau khi trừ chi phí, công ty lỗ ròng 4,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

﻿LMH tiền thân là CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Thăng Long, được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Đến năm 2017, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Landmark Holding và trở thành công ty đại chúng một năm sau đó. Cổ phiếu LMH từng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), trước khi chuyển sang giao dịch trên UPCoM từ năm 2020. Năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành CTCP Quốc tế Holding, giữ tên gọi đến nay.