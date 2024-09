Độc lạ đền David Beckham ở Thái Lan: Ngoài tượng Beckham, đền còn "thờ" cả chuột Mickey, Pikachu và nguyên dàn siêu anh hùng từ DC đến Marvel!

Thái Lan nổi tiếng là đất nước chùa chiền, các ngôi đền ở Bangkok thực sự là những kỳ quan đáng chiêm ngưỡng. Người ta biết đến nơi này với rất nhiều những bức tượng Phật dát vàng, nhưng điều đó lâu dần có thể bắt đầu giảm dần. Nếu như bạn đã tham quan các địa điểm nổi tiếng, hãy thử tới Wat Pariwat - một ngôi đền độc đáo nằm dọc theo Sông Chao Phraya. Đôi khi được gọi là "Đền David Beckham".

Tại sao Wat Pariwat được gọi là đền "David Beckham"?

Nhiều người đi chùa để cúng dường, hành thiện, cầu nguyện, trong khi nhiều người khác đến chùa để vãn cảnh, chiêm ngưỡng kiến trúc. Nếu bạn thuộc nhóm sau, Wat Pariwat ở Bangkok là ngôi chùa nên ghé thăm. Như đã nói, ở nơi này, bạn có thể được ngắm nhiều nhân vật nổi tiếng trong phim được trang trí một cách rất độc đáo, sinh động.

Nằm ở phía Phra Nakhon gần Đường Rama III, ngôi đền được xây dựng vào khoảng thời gian cuối thời Ayutthaya và đầu thời Rattanakosin. Sau đó, ngôi đền được cải tạo và đổi tên thành "Wat Pariwat Ratchasongkram". Khu vực xung quanh sảnh truyền giới là một điểm quan sát tuyệt vời các tác phẩm nghệ thuật này. Công trình trát vữa hiện đại tuyệt đẹp khiến Wat Pariwat trở nên khác biệt với các ngôi đền khác.

Wat Pariwat đương nhiên không thể thiếu được những tác phẩm nghệ thuật truyền thống mô tả rắn naga cùng thiên thần được chạm khắc tỉ mỉ trên đá lẫn đá quý. Điều khiến ngôi đền này trở nên độc đáo và khác biệt là sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống này cùng các biểu tượng văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, du khách cần lưu ý rằng những bức tượng hiện đại này không nhằm mục đích thờ cúng, chúng được thiết kế để thu hút và lôi cuốn người trẻ tham gia vào các nền văn hóa đền chùa mà thôi.

Ngôi đền bên sông này được gọi trìu mến và gần gũi bằng cái tên đền David Beckham vì có một bức tượng vàng của Beckham từ thời gian cầu thủ bóng đá này ở Manchester United. Đây là minh chứng cho thực tế rằng ngay cả đền thờ cũng có thể là nơi tôn kính đối với những người hâm mộ bóng đá, vì vị trụ trì là một người hâm mộ trung thành của Manchester United.

Nơi lưu giữ văn hóa đại chúng bên bờ sông Chao Phraya

Wat Pariwat là một nơi đặc biệt đáng kinh ngạc giữa Krung Thep Maha Nakhon, được ví như viên ngọc giữa lòng Bangkok. Rất nhiều nhân vật hiện đại độc đáo bước ra từ các bộ phim hoạt hình, phim hành động, những người có ảnh hưởng trong lịch sử từ châu Á đến châu Âu, từ phương Đông đến phương Tây được hội tụ tại đây. Bởi vậy, không ít người khi đến Bangkok du lịch đã tìm đến ngôi đền này bằng được.

Wat Pariwat được nhận xét là một nơi "thờ cúng năng động" chứa đựng nền văn hóa đại chúng đa dạng. Du khách tinh mắt có thể nhìn thấy các phiên bản thu nhỏ của Pikachu, Albert Einstein, Winnie the Pooh, Captain America, Mickey Mouse và những nhân vật khác ẩn mình giữa các nhân vật truyền thống hơn.

Trong số những nhân vật nổi tiếng khác mà bạn có thể gặp trong chuyến thăm của mình là Wolverine, Popeye, Obama chụp ảnh tự sướng, Dobby, chú yêu tinh trong Harry Potter Falkor, chú rồng may mắn trong câu chuyện Never Ending Một, chú thỏ ngực to với gậy tự sướng, Đội trưởng Mỹ Winnie the Pooh trèo cây, tượng Đôrêmon Nhật Bản, chú gấu trúc đột biến, chiến binh chuột cầm kiếm và thậm chí cả Che Guevara. Thật khó để liệt kê tất cả, và một phần thú vị nằm ở việc khám phá những biểu tượng yêu thích của bạn trong bối cảnh độc đáo và lộng lẫy này trong khi đắm mình vào trải nghiệm.

Trong khi mải mê ngắm các biểu tượng văn hóa độc đáo của thời đại, du khách cũng đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về khía cạnh lịch sử của ngôi đền. Việc trang trí thủ công của ngôi đền cũng góp phần nào đưa các tác phẩm hiện đại vào đây nhằm mục đích thu hút sự chú ý của giới trẻ. Đương nhiên, sự khéo léo của các tác phẩm điêu khắc trong đền thờ đảm bảo sự hòa hợp các yếu tố hiện đại và truyền thống, ngăn không cho chúng trông trở nên quá lố và buồn cười.

Bạn sẽ tìm thấy "Phra Phuttha Sukhothai" - một bức tượng Phật quan trọng được lưu giữ trong sảnh truyền giới. Bức tượng này đã hơn 700 năm tuổi, góp phần làm tăng thêm ý nghĩa lịch sử của tác phẩm điêu khắc phi thường này. Mặc dù Wat Pariwat có thể không có cùng sự hùng vĩ như Wat Pho, nhưng nơi đây có xu hướng thu hút nhiều gia đình có trẻ nhỏ và những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội muốn ghi lại bầu không khí độc đáo của nơi này.

Du khách đến Wat Pariwat có thể khám phá những vùng đất tuyệt đẹp, tham quan phòng cầu nguyện chính, và tôn kính những hình ảnh và di tích Phật trong đền. Bầu không khí thanh bình của ngôi đền khiến đây trở thành điểm đến phổ biến của du khách và người dân địa phương cũng như tìm kiếm một nơi để suy ngẫm yên tĩnh và đổi mới tinh thần.

Wat Pariwat chủ yếu phục vụ như một không gian tâm linh cho cộng đồng địa phương hơn du khách nước ngoài. Khi tham quan, bạn cần ăn mặc kín đáo, che khuất phần vai và đầu gối. Luôn nhớ tháo giày trước khi bước vào các công trình. Bảo đảm giữ trật tự và yên lặng như một hành động tôn kính. Tránh những cử chỉ thân mật như ôm hôn. Hãy chú ý không hút thuốc là điều cần tránh.

Mặc dù, đền David Beckham không phải ngôi đền rực rỡ hay lớn nhất ở Bangkok nhưng không thể phủ nhận rằng nơi đây được xếp hạng là một trong những ngôi đền hấp dẫn du khách nhất trong hành trình khám phá Thái Lan.