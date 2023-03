Độc lạ First Citizens: Chỉ có 100 tỷ USD tài sản nhưng lại ‘mạnh tay’ mua lại 72 tỷ USD tiền gửi và khoản cho vay của SVB

Theo thông tin do CNBC cung cấp, ngân hàng First Citizens vừa mua lại khoảng 72 tỷ USD tài sản của Silicon Valley Bank (SVB) với mức chiết khấu 16,5 tỷ USD.

Trong tuyên bố của Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC), 17 chi nhánh trước đây của SVB, National Association (Hiệp hội Quốc gia) sẽ được mở cửa trở lại với tên gọi First–Citizens Bank & Trust Company từ ngày 27/3.

Vậy First Citizens có lịch sử thế nào?

Năm 1898: Ngân hàng First-Citizens Bank & Trust Company được thành lập tại Bắc Carolina, Mỹ. Ban đầu, nó được gọi với cái tên Ngân hàng Smithfield (Bank of Smithfield) với số vốn chỉ khoảng 10.000 USD. Vào thời điểm đó, Smithfield là ngân hàng duy nhất của quận Johnston và chủ yếu phục vụ phát triển nông nghiệp.

Ban đầu, người sáng lập ngân hàng là Allen K. Smith, ông giữ chức chủ tịch từ năm 1898 đến năm 1906. Sau đó Willis Lester Woodall tiếp quản vị trí này.

Năm 1921: Citizens National Bank đã sáp nhập với Bank of Smithfield và hình thành nên 1 ngân hàng mới lấy tên là First and Citizens National Bank.

Lúc bấy giờ, Robert Powell Holding - một cử nhân trường luật đã gia nhập ngân hàng này (từ năm 1918) với tư cách là trợ lý bộ phận thu ngân và nhanh chóng được thăng chức thành thủ quỹ. Lúc ấy, ông được coi là phù thủy tài chính.

Robert Powell Holding

Năm 1935: Sau 17 năm thể hiện xuất sắc, Robert Powell Holding chính thức được bầu làm Chủ tịch của First-Citizens Bank & Trust Company. Mạng lưới chi nhánh của ngân hàng đã trải dài từ thị trấn Smithfield đến thành phố Raleigh và đến toàn bộ Đông Bắc Carolina.

Dưới thời của ông, First-Citizens đã trở thành ngân hàng lớn thứ hai của Bắc Carolina với hơn 200 triệu USD tài sản và 45 chi nhánh phục vụ 31 cộng đồng.

Năm 1957: Khi Robert Powell qua đời, ba người con trai của ông là Robert P. Holding Jr; Lewis R. Holding và Frank B. Holding đã tiếp quản ngân hàng. Trong vòng một thập kỷ, họ đã tiếp tục mở rộng ngân hàng tới 114 chi nhánh tại 51 thị trấn.

Năm 1974: First-Citizens đã chuyển trụ sở chính đến thành phố Raleigh và khối tài sản đã vượt qua con số 1 tỷ USD.

Năm 1994: Ngân hàng đã bắt đầu vận hành các chi nhánh đầu tiên bên ngoài tiểu bang Bắc Carolina sau khi mua lại một ngân hàng có trụ sở tại Tây Virginia.

Năm 2009: Trong cuộc khủng hoảng tài chính, First Citizens vẫn an toàn, ổn định và có kế hoạch thâm nhập vào các thị trường mới. Frank B. Holding Jr. được bầu làm Chủ tịch của First Citizens vào năm này và hiện tại vẫn là người nắm quyền. Ông cùng với em gái là đại diện cho thế hệ lãnh đạo thứ ba của gia đình Holding.

Sức khỏe tài chính của First Citizens?

Theo trang thông tin chính thức của ngân hàng, Chủ tịch Frank B. Holding Jr. đã nhận xét về hoạt động tài chính của First Citizens trong năm tài chính 2022 rằng: “Ngân hàng đã có kết quả tài chính vững chắc vào năm ngoái nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh, rủi ro tín dụng thấp và các chi phí được kiểm soát tốt”.

Ông cũng nói thêm: "Chúng tôi hài lòng với hoạt động trong năm của hệ thống ngân hàng. Mặc dù việc gửi tiền cũng còn nhiều hạn chế do chính sách thắt chặt tiền tệ nhưng First Citizens chỉ có sự sụt giảm nhẹ đối với các khoản tiền gửi trong năm và có mức tăng trưởng nhỏ đối với các tài khoản thanh toán không lãi suất. Trong quý IV, tiền gửi tại ngân hàng đã tăng 8,4%”.

Holding kết luận: "First Citizens bước vào năm 2023 với vốn và thanh khoản ổn định, đồng thời tin rằng ngân hàng sẽ có tình trạng tốt để tiếp tục hỗ trợ cổ đông, khách hàng, cộng đồng và phát triển tăng trưởng hơn nữa”.

Hiện tại ngân hàng First Citizens sở hữu hơn 100 tỷ USD tài sản.

