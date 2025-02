Đối thủ của KDL Đại Nam sắp "lột xác": Thay những trò chơi đã hoạt động hơn 20 năm, đầu tư tủ đồ nhận diện khuôn mặt, hướng đến doanh thu 225 tỷ đồng

CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã DSN) mới đây đã công bố Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, cho thấy kết quả kinh doanh năm 2024 đã giảm đều trong các tháng từ quý 1 đến quý 4 so với cùng kỳ.

Theo đó, lượng khách cả năm đạt hơn 1 triệu – tương đương 82,18% so với cùng kỳ và 89,01% so với kế hoạch. Tổng doanh số năm 2024 là 217,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 87,43% so với cùng kỳ và hoàn thành 90,68% so với kế hoạch đề ra.

“Tình hình kinh doanh của Công viên nước đã gặp khó khăn từ quý 1/2024. Hội Đồng Quản trị và Ban Điều Hành đã đưa ra những chính sách kinh doanh linh hoạt. Tuy nhiên, lượng khách vẫn giảm đều trong các quý”, báo cáo có đoạn.

Bước sang năm 2025, Công viên nước Đầm Sen nhận định rằng với vị trí kinh doanh hiện nay, họ đang phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị xung quanh khu vực TP.HCM như Suối Tiên, Công viên giải trí Vinhomes Grand Park TP. Thủ Đức, ở các tỉnh lân cận như Đồng Nai có KDL Sơn Tiên, tỉnh Bình Dương có KDL Đại Nam…

“Đây cũng là yếu tố chia thị phần khách lẻ cũng như khách gia đình và khách đoàn học sinh, công ty du lịch lữ hành, gây khó khăn cho chiến lược kinh doanh của Công viên nước Đầm Sen trong năm 2025”, báo cáo chỉ ra.

Cùng với việc nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi, Ban Điều Hành Công viên nước Đầm Sen đề xuất đầu tư mới một số trò chơi có tính tương tác cao. Đây cũng là nhu cầu sau nhiều năm chưa được đầu tư trò chơi mới để quảng bá thu hút khách hàng, làm mới các trò chơi trên hạ tầng hiện có.

Cụ thể, Công viên nước Đầm Sen đã liên hệ khảo sát các công ty của Trung Quốc và Ấn Độ để thiết kế bố trí một số máng trượt, thay thế một số trò chơi đã hoạt động hơn 20 năm.

Đáng chú ý, Công viên chủ trương đầu tư thay thế dần một số tủ mới tại khu gửi đồ, với mô hình triển khai nhận diện khuôn mặt cho khách hàng tự động lấy đồ hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, Công viên nước Đầm Sen cũng sẽ đầu tư làm mới toàn bộ khu vực massage tia nước bằng mô hình mới; làm mới khu trò chơi Vũ điệu Giấc mơ (Brown Dream Dance) tại khu vực giữa trung tâm hồ tạo sóng và khu vực massage tia nước; bố trí mới một số trò chơi cây quay nước, súng phun nước tại khu vực hồ Thiếu nhi và hồ tạo sóng.

Tình hình thế giới năm 2025 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Trong bối cảnh đó, Công viên nước Đầm Sen đưa ra kế hoạch doanh thu thuần năm 2025 đạt 225 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 103 tỷ đồng và sau thuế là 82 tỷ đồng.

Dự kiến cổ tức tối thiểu cho cổ đông năm 2025 là 24%/vốn điều lệ, tương đương tổng số tiền chi ra khoảng 29 tỷ đồng.